Хабаровского тренера по карате обвинили в домогательствах к несовершеннолетним ученицам

По информации СМИ, от его действий пострадали трое детей

01 апреля 2025, 13:55, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru

Тренера по карате из Хабаровского края обвинили в домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам. Как сообщает Shot, он якобы совратил двух восьмиклассниц и девятиклассницу во время сборов.

По информации канала, речь идет о 33-летнем специалисте из школы "Доджо", расположенной в Советской Гавани. В полицию обратился отец одной из учениц: он рассказал, что за последние два года тренер совратил трех подопечных.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Ему грозит до 12 лет колонии.