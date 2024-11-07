В Сибири бездомный унес маленькую девочку на кладбище и надругался

Пообещал угостить конфетами

07 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: kuzbass.sledcom.ru

В Кемеровской области мужчину задержали за "совершение действий сексуального характера в отношении малолетней", сообщает региональный СК.

"В Мариинске 4 ноября заманил незнакомую ему шестилетнюю девочку на территорию кладбища. Услышав крики матери, разыскивающей дочь, с места преступления скрылся", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет в своем Telegram-канале Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, 52-летний бездомный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице девочку и пообещал угостить конфетами. О том, что незнакомец унес девочку в сторону кладбища, ее матери рассказал мальчик, который видел происходящее.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирской области освободившегося из тюрьмы педофила обвинили в слежке за школьницей.