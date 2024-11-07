В Сибири бездомный унес маленькую девочку на кладбище и надругался
Пообещал угостить конфетами
07 ноября 2024, 14:22, ИА Амител
В Кемеровской области мужчину задержали за "совершение действий сексуального характера в отношении малолетней", сообщает региональный СК.
"В Мариинске 4 ноября заманил незнакомую ему шестилетнюю девочку на территорию кладбища. Услышав крики матери, разыскивающей дочь, с места преступления скрылся", – рассказали в ведомстве.
Как уточняет в своем Telegram-канале Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, 52-летний бездомный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице девочку и пообещал угостить конфетами. О том, что незнакомец унес девочку в сторону кладбища, ее матери рассказал мальчик, который видел происходящее.
Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее в Новосибирской области освободившегося из тюрьмы педофила обвинили в слежке за школьницей.
14:30:22 07-11-2024
Да его расстрелять надо! Сколько можно прогибаться под запад?
14:48:01 07-11-2024
Гость (14:30:22 07-11-2024) Да его расстрелять надо! Сколько можно прогибаться под запад... Гость, под Запад прогибается наша власть, значит ей выгодно.
14:54:09 07-11-2024
Гость (14:30:22 07-11-2024) Да его расстрелять надо! Сколько можно прогибаться под запад... Дурень. Причём здесь запад? Мы сами не лучше.
14:54:48 07-11-2024
при чем тут запад
15:04:04 07-11-2024
Гость (14:54:48 07-11-2024) при чем тут запад... Может потому, что раньше у нас была смертная казнь, а потом мы решили вступить в ЕС. Казни отменили, но в ЕС нас не взяли. Забыли?
15:31:14 07-11-2024
Гость (15:04:04 07-11-2024) Может потому, что раньше у нас была смертная казнь, а потом ... Если бы моратория сняли в наши дни, то казнили бы невиновных, с нашей педоистерией а многие детки любят оговаривать дабы люлей дома не получить за прогулы в школе или потому-что у бабушки с дедушкой скучно.
Или по приколу, сидя в машине когда водитель согласился отвезти и таких случаев много.
15:12:37 07-11-2024
Ну с педофилом то понятно, 20 лет будет думать над своим поведением, если доживет до свободы, а вот куда мать смотрела не понятно.
16:01:44 07-11-2024
ППШариков (15:12:37 07-11-2024) Ну с педофилом то понятно, 20 лет будет думать над своим по... В телефон мать смотрела
15:32:11 07-11-2024
У бездомного теперь будет крыша над головой и регулярное питание
20:15:27 07-11-2024
Гость (15:32:11 07-11-2024) У бездомного теперь будет крыша над головой и регулярное пит... медосмотр, досуг, библиотека, театр, самодеятельность, нетяжелый труд, душ, правильное питание, регулярные прогулки и пр.
20:13:23 07-11-2024
Бродяга ликует, гнуснейшим грехом
Себе гарантировав пищу и дом!
11:20:04 08-11-2024
Надо было там же и прикопать этого урода! Тварь, 6 лет ребенку!!!