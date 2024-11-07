НОВОСТИПроисшествия

В Сибири бездомный унес маленькую девочку на кладбище и надругался

Пообещал угостить конфетами

07 ноября 2024, 14:22, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: kuzbass.sledcom.ru
Следственный комитет / Фото: kuzbass.sledcom.ru

В Кемеровской области мужчину задержали за "совершение действий сексуального характера в отношении малолетней", сообщает региональный СК.

"В Мариинске 4 ноября заманил незнакомую ему шестилетнюю девочку на территорию кладбища. Услышав крики матери, разыскивающей дочь, с места преступления скрылся", – рассказали в ведомстве.

Как уточняет в своем Telegram-канале Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области, 52-летний бездомный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел на улице девочку и пообещал угостить конфетами. О том, что незнакомец унес девочку в сторону кладбища, ее матери рассказал мальчик, который видел происходящее.

Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирской области освободившегося из тюрьмы педофила обвинили в слежке за школьницей.

Педофил утащил школьницу в лес, где изнасилование предотвратили учителя с палками

Крики девочки услышали дети и сообщили учителям, которые побежали спасать ученицу
НОВОСТИПроисшествия
Происшествия дети Кемеровская область

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

14:30:22 07-11-2024

Да его расстрелять надо! Сколько можно прогибаться под запад?

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:48:01 07-11-2024

Гость (14:30:22 07-11-2024) Да его расстрелять надо! Сколько можно прогибаться под запад... Гость, под Запад прогибается наша власть, значит ей выгодно.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
волк

14:54:09 07-11-2024

Гость (14:30:22 07-11-2024) Да его расстрелять надо! Сколько можно прогибаться под запад... Дурень. Причём здесь запад? Мы сами не лучше.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:54:48 07-11-2024

при чем тут запад

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:04:04 07-11-2024

Гость (14:54:48 07-11-2024) при чем тут запад... Может потому, что раньше у нас была смертная казнь, а потом мы решили вступить в ЕС. Казни отменили, но в ЕС нас не взяли. Забыли?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Олег

15:31:14 07-11-2024

Гость (15:04:04 07-11-2024) Может потому, что раньше у нас была смертная казнь, а потом ... Если бы моратория сняли в наши дни, то казнили бы невиновных, с нашей педоистерией а многие детки любят оговаривать дабы люлей дома не получить за прогулы в школе или потому-что у бабушки с дедушкой скучно.

Или по приколу, сидя в машине когда водитель согласился отвезти и таких случаев много.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:12:37 07-11-2024

Ну с педофилом то понятно, 20 лет будет думать над своим поведением, если доживет до свободы, а вот куда мать смотрела не понятно.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:01:44 07-11-2024

ППШариков (15:12:37 07-11-2024) Ну с педофилом то понятно, 20 лет будет думать над своим по... В телефон мать смотрела

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:32:11 07-11-2024

У бездомного теперь будет крыша над головой и регулярное питание

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:15:27 07-11-2024

Гость (15:32:11 07-11-2024) У бездомного теперь будет крыша над головой и регулярное пит... медосмотр, досуг, библиотека, театр, самодеятельность, нетяжелый труд, душ, правильное питание, регулярные прогулки и пр.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:23 07-11-2024

Бродяга ликует, гнуснейшим грехом
Себе гарантировав пищу и дом!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:20:04 08-11-2024

Надо было там же и прикопать этого урода! Тварь, 6 лет ребенку!!!

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров