НОВОСТИПроисшествия

Хабенский назвал фантазией новости о гипертонии и госпитализации

Новости о возникновении у него гипертонии он назвал фантазией журналистов

19 сентября 2024, 16:45, ИА Амител

Константин Хабенский / Фото: amic.ru
Константин Хабенский / Фото: amic.ru

Актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что у Хабенского якобы возникли проблемы с давлением. Ему провели исследования на плотность костей на фоне ревматического поражения.

Артист заявил, что с ним все в порядке. Новости о возникновении у него гипертонии он назвал фантазией журналистов.

культура

Комментарии 2

Avatar Picture
Musik

18:32:40 19-09-2024

Страшной стал...
Провериться ему и вправду надо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:31 20-09-2024

хорошая реклама и инфоповод. зато

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров