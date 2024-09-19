Хабенский назвал фантазией новости о гипертонии и госпитализации

Новости о возникновении у него гипертонии он назвал фантазией журналистов

19 сентября 2024, 16:45, ИА Амител

Константин Хабенский / Фото: amic.ru

Актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что у Хабенского якобы возникли проблемы с давлением. Ему провели исследования на плотность костей на фоне ревматического поражения.

Артист заявил, что с ним все в порядке. Новости о возникновении у него гипертонии он назвал фантазией журналистов.