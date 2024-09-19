Хабенский назвал фантазией новости о гипертонии и госпитализации
Новости о возникновении у него гипертонии он назвал фантазией журналистов
19 сентября 2024, 16:45, ИА Амител
Константин Хабенский / Фото: amic.ru
Актер Константин Хабенский опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на СМИ.
Ранее Telegram-канал Mash заявил, что у Хабенского якобы возникли проблемы с давлением. Ему провели исследования на плотность костей на фоне ревматического поражения.
Артист заявил, что с ним все в порядке. Новости о возникновении у него гипертонии он назвал фантазией журналистов.
18:32:40 19-09-2024
Страшной стал...
Провериться ему и вправду надо.
10:45:31 20-09-2024
хорошая реклама и инфоповод. зато