Константин Хабенский снимется в продолжении сериала "Метод"

Релиз третьего сезона запланирован на 2025 год

26 июля 2024, 15:20, ИА Амител

Кадр из сериала "Метод" (2015) / "Кинопоиск"

Актер Константин Хабенский снова сыграет следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала "Метод", рассказал режиссер Юрий Быков.

По его словам, в продолжении снимутся еще "два больших, классных артиста", имена которых будут раскрыты позднее.

Как рассказали РБК в "Кинопоиске", съемки нового сезона начнутся в августе и пройдут в Москве, Петербурге, Выборге и Ярославле.

Вместе с Быковым над продолжением работает шоураннер Максим Полинский, который в паре с постановщиком создал первый сезон.

Напомним, над вторым "Методом" работал режиссер Александр Войтинский. Проект вышел в 2020 году и получил неоднозначные отзывы.

Авторы первого сезона, в свою очередь, хотят сделать продолжение "в той оригинальной стилистике, которая полюбилась зрителям". Релиз новой части состоится 2025 году эксклюзивно на "Кинопоиске".