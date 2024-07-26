Константин Хабенский снимется в продолжении сериала "Метод"
Релиз третьего сезона запланирован на 2025 год
26 июля 2024, 15:20, ИА Амител
Актер Константин Хабенский снова сыграет следователя Родиона Меглина в третьем сезоне сериала "Метод", рассказал режиссер Юрий Быков.
По его словам, в продолжении снимутся еще "два больших, классных артиста", имена которых будут раскрыты позднее.
Как рассказали РБК в "Кинопоиске", съемки нового сезона начнутся в августе и пройдут в Москве, Петербурге, Выборге и Ярославле.
Вместе с Быковым над продолжением работает шоураннер Максим Полинский, который в паре с постановщиком создал первый сезон.
Напомним, над вторым "Методом" работал режиссер Александр Войтинский. Проект вышел в 2020 году и получил неоднозначные отзывы.
Авторы первого сезона, в свою очередь, хотят сделать продолжение "в той оригинальной стилистике, которая полюбилась зрителям". Релиз новой части состоится 2025 году эксклюзивно на "Кинопоиске".
15:36:20 26-07-2024
А как они его снимут то? Кто смотрел тот помнит концовку первого сезона, или там во втором сезоне что то было?
16:00:28 26-07-2024
Гость (15:36:20 26-07-2024) А как они его снимут то? Кто смотрел тот помнит концовку пер... я не смотрела, но если персонаж Хабенского остался жив, то почему бы и нет?
19:07:42 26-07-2024
Метод-2, у него сердце справа, в конце немного в себя приходит. Жду Метод-3!