Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед налоговой

Задолженность составляла 302 млн рублей

15 августа 2024, 22:45, ИА Амител

Хабиб Нурмагомедов / Кадр: UFC Eurasia

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед российской налоговой. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Telegram-каналы.

По информации канала, боец выплатил все 302 млн рублей. При этом арест с имущества спортсмена пока не снят.

Напомним, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова и закрыла некоторые его фирмы, одна из которых занималась туризмом. Позднее блокировка коснулась и имущества бывшего чемпиона.

Нурмагомедов окончил карьеру в 2020 году. Он одержал 29 побед в боях по правилам ММА и ни разу не проиграл. Сейчас спортсмену уже 35 лет.