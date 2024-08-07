Приставы арестовали имущество экс-бойца ММА Хабиба Нурмагомедова

Причиной, по данным источника, стал долг в 302 млн рублей

07 августа 2024, 10:16, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/591558

Судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на сумму 79 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По предварительной информации, в список арестованного имущества входят семейный дом Хабиба в Дагестане и шесть автомобилей. Причиной ареста стал долг россиянина перед Федеральной налоговой службой в размере 302 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова и закрыла некоторые его фирмы, одна из которых занималась туризмом.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. За это время он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в боях по правилам смешанных единоборств (ММА). Сейчас ему 35 лет.