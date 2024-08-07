Приставы арестовали имущество экс-бойца ММА Хабиба Нурмагомедова
Причиной, по данным источника, стал долг в 302 млн рублей
07 августа 2024, 10:16, ИА Амител
Судебные приставы арестовали имущество бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова на сумму 79 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, в список арестованного имущества входят семейный дом Хабиба в Дагестане и шесть автомобилей. Причиной ареста стал долг россиянина перед Федеральной налоговой службой в размере 302 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ФНС арестовала счета Нурмагомедова и закрыла некоторые его фирмы, одна из которых занималась туризмом.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года. За это время он не потерпел ни одного поражения, одержав 29 побед в боях по правилам смешанных единоборств (ММА). Сейчас ему 35 лет.
10:23:44 07-08-2024
Допрыгался
12:26:47 07-08-2024
Пока не научится управлять своими финансами бдет вынужден как Майкл Тайсон до пенсии на ринг выходить.