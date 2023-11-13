Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за несогласия с СВО
Целью хакерских атак молодой человек ставил блокировку ресурсов банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса
13 ноября 2023, 15:29, ИА Амител
Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса. Как сообщает Rostovgazeta.ru, он решился на противоправные действия из-за негативного отношения к спецоперации на Украине.
Целью хакерских атак молодой человек ставил блокировку ресурсов. Когда правда о его действиях вскрылась, то следователи возбудили уголовное дело.
В результате Железнодорожный районный суд города признал его виновным и приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.
15:34:15 13-11-2023
Что-то мало дали вредителю.
15:57:49 13-11-2023
Вообще это не просто атаки, это диверсия же?! Измена родине! лет 20 должно быть!