Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты из-за несогласия с СВО

Целью хакерских атак молодой человек ставил блокировку ресурсов банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса

13 ноября 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хакера осудили в Ростове-на-Дону за атаки на сайты банков и компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса. Как сообщает Rostovgazeta.ru, он решился на противоправные действия из-за негативного отношения к спецоперации на Украине.

Целью хакерских атак молодой человек ставил блокировку ресурсов. Когда правда о его действиях вскрылась, то следователи возбудили уголовное дело.

В результате Железнодорожный районный суд города признал его виновным и приговорил к двум годам заключения в колонии-поселении. Кроме того, ему назначили штраф в размере 500 тысяч рублей.