Эксперт рассказал, какие приложения с телефона следует удалить в целях безопасности
Бесплатный софт не всегда бывает безопасным и позволяет хакерам следить за человеком
17 октября 2023, 10:47, ИА Амител
Бесплатные программы и игры на смартфоне могут годами следить за пользователем. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство "Прайм", директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов отметил, что при скачивании такого софта человек подписывает пользовательское соглашение, из-за чего разработчики получают доступ к геолокации смартфона.
Избежать проблем можно, если иногда удалять ненужные бесплатные приложения. Мясоедов рекомендовал избавиться от программ вроде сканера QR-кода или фонарика – эти задачи прекрасно решаются встроенными средствами. Также эксперт посоветовал удалить ряд программ: GIF Camera Editor, Photo Camera Editor, Beauty Camera Plus, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter и другие. По его словам, за ними стояли хакеры, которые попались на незаконной деятельности.
Также эксперт посоветовал следить за обновлениями операционной системы и скачивать приложения исключительно из надежных источников.
10:57:20 17-10-2023
Полезная инфа
11:18:29 17-10-2023
Вот пенсионный возраст подняли, цены растут - это наверное потому что хакеры за мной следили через приложение.
11:51:51 17-10-2023
Гость (11:18:29 17-10-2023) Вот пенсионный возраст подняли, цены растут - это наверное п... хакеры за мной следили через приложение --- если бы хакеры добрались, то ко всем проблемам еще бы и кредит добавился
15:59:16 17-10-2023
Многие знакомые из-за всем известных событий сразу приложение госуслуги удалили