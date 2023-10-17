Эксперт рассказал, какие приложения с телефона следует удалить в целях безопасности

Бесплатный софт не всегда бывает безопасным и позволяет хакерам следить за человеком

17 октября 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бесплатные программы и игры на смартфоне могут годами следить за пользователем. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на агентство "Прайм", директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов отметил, что при скачивании такого софта человек подписывает пользовательское соглашение, из-за чего разработчики получают доступ к геолокации смартфона.

Избежать проблем можно, если иногда удалять ненужные бесплатные приложения. Мясоедов рекомендовал избавиться от программ вроде сканера QR-кода или фонарика – эти задачи прекрасно решаются встроенными средствами. Также эксперт посоветовал удалить ряд программ: GIF Camera Editor, Photo Camera Editor, Beauty Camera Plus, Anime Live Wallpaper, iHealth Step Counter и другие. По его словам, за ними стояли хакеры, которые попались на незаконной деятельности.

Также эксперт посоветовал следить за обновлениями операционной системы и скачивать приложения исключительно из надежных источников.