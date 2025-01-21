Хакеры украли данные 150 тысяч пользователей "Ростелекома"

Злоумышленники взломали сервисы оператора

21 января 2025, 20:00, ИА Амител

Компьютер хакера / Фото: unsplash.com / Markus Spiske

Хакерская группировка взломала сервисы "Ростелекома" и украла данные 150 тысяч пользователей. Об этом сообщает Baza.

Преступники утверждают, что им удалось скачать базы данных с двух сайтов, связанных с оператором. В доказательство своих слов они опубликовали несколько таблиц, содержащих информацию о зарегистрированных пользователях, а также их запросах через формы на сайтах. Данные в этих таблицах датируются 20 сентября 2024 года.

По заявлению хакеров, в дампах содержатся 154 тысячи уникальных адресов электронной почты и 101 тысяча номеров телефонов.

В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили факт утечки, объяснив, что ранее уже сталкивались с проблемами безопасности у одного из подрядчиков компании. В этот раз, по их словам, именно его инфраструктура стала причиной инцидента.

Представители оператора подчеркнули, что на скомпрометированных ресурсах не хранятся и не обрабатываются данные частных клиентов. Тем не менее компания порекомендовала пользователям сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию, где это возможно.