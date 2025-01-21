Хакеры украли данные 150 тысяч пользователей "Ростелекома"
Злоумышленники взломали сервисы оператора
21 января 2025, 20:00, ИА Амител
Хакерская группировка взломала сервисы "Ростелекома" и украла данные 150 тысяч пользователей. Об этом сообщает Baza.
Преступники утверждают, что им удалось скачать базы данных с двух сайтов, связанных с оператором. В доказательство своих слов они опубликовали несколько таблиц, содержащих информацию о зарегистрированных пользователях, а также их запросах через формы на сайтах. Данные в этих таблицах датируются 20 сентября 2024 года.
По заявлению хакеров, в дампах содержатся 154 тысячи уникальных адресов электронной почты и 101 тысяча номеров телефонов.
В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили факт утечки, объяснив, что ранее уже сталкивались с проблемами безопасности у одного из подрядчиков компании. В этот раз, по их словам, именно его инфраструктура стала причиной инцидента.
Представители оператора подчеркнули, что на скомпрометированных ресурсах не хранятся и не обрабатываются данные частных клиентов. Тем не менее компания порекомендовала пользователям сменить пароли и включить двухфакторную аутентификацию, где это возможно.
21:05:57 21-01-2025
А зачем они это сделали! Чтобы звонить тебе по три раза в день, рассказывая удивительные истории про пароль из 4 цифр.
22:55:57 21-01-2025
Так и знал что это произойдёт
00:57:40 22-01-2025
в Ростелеком скопище непрофессионалов , никто ни за что не отвечает, отвратительно сделаны договоры. Мерзкая контора наихудшая
09:18:00 22-01-2025
Гость (00:57:40 22-01-2025) в Ростелеком скопище непрофессионалов , никто ни за что не о... Полностью согласна!!! Я 6 месяцев пыталась отказаться от их услуги. Только когда пригрозила прокуратурой закрыли договор на телефонию.
14:39:04 22-01-2025
И те и те жулики в доле.