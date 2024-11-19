Глава "Ростелекома" считает, что личные данные всех россиян уже утекли в Сеть
По словам Осеевского, он находил в даркнете информацию и о себе
19 ноября 2024, 23:25, ИА Амител
Персональные данные каждого жителя РФ уже давно утекли в Сеть. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на конференции по безопасности клиентов.
"Что важно отметить: в основе массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли", – сказал Осеевский.
Президент "Ростелекома" отметил, что в даркнете уже есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому гражданину РФ. По словам Осеевского, он находил там информацию и о себе.
По мнению топ-менеджера, сложившаяся ситуация создает риски для различного рода способов проникновения злоумышленников в жизнь людей.
23:27:48 19-11-2024
Ну он то точно знает скорее всего даже поучаствовал
23:37:04 19-11-2024
Капец! Прям удивил...!? Ага?!...
А то мы без него этого не знали!?
*Нет такого преступления на которое не пойдет капиталист ради 300% прибыли! ©
И это было сказано ещё давно!
07:29:28 20-11-2024
Гость (23:37:04 19-11-2024) Капец! Прям удивил...!? Ага?!...А то мы без него этого н... как вы задолбали со своим "капитализмом".... вы в "Марийках" и прочих сетях телефоны свои поменьше оставляйте, в "лотереях" участвовать..... а потом не стоните, что вам телефон обрывают...
07:14:18 20-11-2024
Свои же и продали. Деньги.
12:56:59 20-11-2024
... а ещё вы пользуетесь службами доставки типо "Яндекс-еда" Телефон/емайл значит в их базе.
Все банки в которых есть ваши счета, дебетовые и кредитные карты.
Сотовые операторы и интернет провайдеры.
А ещё они иногда обмениваются информацией между собой...
А потом удивляемся что "нас слили" в интернет ...
15:12:32 20-11-2024
Шинник (12:56:59 20-11-2024) ... а ещё вы пользуетесь службами доставки типо "Яндекс-еда"... В крупных конторах (банки, маркетплейсы, операторы) еще какие-то меры против воровства перс.данных клиентов принимают, а вот всякая мелочь - такси, доставка, разнообразные скидочные карты, магазины, медицинские клиники, аптеки и т.п. - эти как правило никак и никем не контролируются. А поскольку вину конкретного лица в утечке данных доказать практически невозможно, то и нет действенного решения этой проблемы.
15:14:25 20-11-2024
Шинник (12:56:59 20-11-2024) ... а ещё вы пользуетесь службами доставки типо "Яндекс-еда"... слить фио не так страшно как домашнее порно, которое ты не собирался сливать в сеть а просто хранил на хард диске.
или другой момент с помощью дипфейка заменили лицо педофила на твое и идя по улице ты ловишь косые взгляды людей а кто-то еще даст звиздюлей за то что ты не делал.
это как с паниным вроде бы и он на видео с собакой а вроде бы и нет