Глава "Ростелекома" считает, что личные данные всех россиян уже утекли в Сеть

По словам Осеевского, он находил в даркнете информацию и о себе

19 ноября 2024, 23:25, ИА Амител

Консоль программы / Фото: unsplash.com / Desola Lanre-Ologun

Персональные данные каждого жителя РФ уже давно утекли в Сеть. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на конференции по безопасности клиентов.

"Что важно отметить: в основе массированных атак лежит то, что персональные данные всех россиян уже утекли", – сказал Осеевский.

Президент "Ростелекома" отметил, что в даркнете уже есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому гражданину РФ. По словам Осеевского, он находил там информацию и о себе.

По мнению топ-менеджера, сложившаяся ситуация создает риски для различного рода способов проникновения злоумышленников в жизнь людей.