ХАМАС заявил о достижении целей и готовности к обсуждению перемирия с Израилем
Движение открыто для подобных шагов и "всех политических диалогов", сказал Муссу Абу Марзука
10 октября 2023, 08:45, ИА Амител
Фото: Zuma / TASS
ХАМАС достигло всех своих целей в Израиле и готово к обсуждению перемирия, заявил представитель палестинского движения Муссу Абу Марзука, передает RT.
По его словам, движение открыто для подобных шагов и "всех политических диалогов".
Ранее ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа.
По последним данным, число убитых с начала боевых действий израильтян возросло до 900. В секторе Газа известно как минимум о 687 погибших.
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной
08:51:03 10-10-2023
Может Израиль продолжит воевать
08:58:39 10-10-2023
Типа: все это были только шутки. А вы чего, обиделись что ли?
09:05:32 10-10-2023
Там еще сотни заложников, если Израиль продолжит воевать, они обидятся
09:37:17 10-10-2023
Вот блин, слились уже, замах на рубль был, а удар даже не на копейку
09:54:39 10-10-2023
Гость (09:37:17 10-10-2023) Вот блин, слились уже, замах на рубль был, а удар даже не на... удар даже не на копейку --- около тысячи убитых, сотни пленных, это не копейка. Теперь весь мир увидит, как евреи наплюют на жизни своих граждан, находящихся в плену или как пойдут на переговоры с террористами. И так и так для Израиля неудачно
09:37:22 10-10-2023
Дык а цели то какие были то? Чего достигли то? Или так испытать на прочность железный купол?
10:05:31 10-10-2023
Гость (09:37:22 10-10-2023) Дык а цели то какие были то? Чего достигли то? Или так испыт... тысячи боевиков ХАМАС в израильском плену, они набрали в плен израильтян, чтобы меняться. Если Израиль захочет
11:15:41 10-10-2023
Гость (10:05:31 10-10-2023) тысячи боевиков ХАМАС в израильском плену, они набрали в пле... да не будут меняться. Им пленные гражданские нужны для шантажа и выставления условий. На своих боевиков им... ну не совсем наплевать, но не сильно дорожат. Еще наберут таких же фанатиков
10:04:53 10-10-2023
Вот это я понимаю СВО, хоть и тоже цели не ясны но быстро и эффективно всё.
10:50:55 10-10-2023
Гость (10:04:53 10-10-2023) Вот это я понимаю СВО, хоть и тоже цели не ясны но быстро и ... Цели ясны предельно, пленных набрать для обмена, они их набрали
10:12:01 10-10-2023
Удивительно, насколько новости из Израиля затмили украинскую повестку. Даже в украинских СМИ превалируют сообщения об Израиле, не говоря уже о западных. Похоже, Украина многим приелась, а тут такой случай спустить ее на тормозах.
10:22:03 10-10-2023
А что, если замес в Израиле это способ перестать спонсировать Украину и слить её?
10:22:51 10-10-2023
Цель - унизить Израиль? Кто-то ещё верит в мощь израильской армии, может чувствовать себя в безопасности? 430 тыщ против 1 тысячи непрофессионалов?
10:58:40 10-10-2023
Нет, с вами никто не станет договариваться, вас всех убьют. Евреи не разговаривают с террористами. И правильно делают.
12:40:28 10-10-2023
Гость (10:58:40 10-10-2023) Нет, с вами никто не станет договариваться, вас всех убьют. ... Кого - вас? Неужели вы думаете, на Амике сидят палестинцы и строчат комментарии? :-)
11:16:30 10-10-2023
Убьют всех заложников евреев это точно