ХАМАС пригрозил казнить заложников, если Израиль продолжит атаковать сектор Газа
С таким заявлением выступил официальный представитель военного крыла палестинского движения
10 октября 2023, 07:16, ИА Амител
ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа, заявил официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда.
"Любое нападение на невинных мирных жителей без предупреждения будет с сожалением встречено казнью одного из пленников, находящихся у нас под стражей, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь", – цитирует его РБК.
Ранее сообщили, что по меньшей мере четыре гражданина РФ официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки на страну со стороны ХАМАС.
7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.
В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.
07:24:13 10-10-2023
Похоже конец заложникам, Израиль продолжит
07:30:13 10-10-2023
Надо чтобы заложники сами попросили Израиль и все мировое сообщество пожалеть их, не атаковать сектор Газа
07:48:50 10-10-2023
Там 260 молодых людей – участников танцевального фестиваля, неужели Израилю и США и на них похрену. За пятерых бандеровцев они переживали
09:41:25 10-10-2023
Гость (07:48:50 10-10-2023) Там 260 молодых людей – участников танцевального фестиваля, ... 260 убито с этого фестиваля.
07:49:27 10-10-2023
Плохие новость ребята. ХАМАС это вам не Россия, те церемониться не будут....звездец заложникам... Самое интересное, что врядли кто то будет БУЧУ поднимать и кучу прессы осуждать. Все проглотят и не заметят.
08:34:38 10-10-2023
ХАМАС заявил, что у них в плену находятся российские граждане.
08:53:57 10-10-2023
Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в России их арестуют
09:46:26 10-10-2023
Гость (08:53:57 10-10-2023) Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в ... Оспадя, сколько дураков.
10:21:47 10-10-2023
и дураков много убежало от войны в Израиль
11:32:17 10-10-2023
Гость (09:46:26 10-10-2023) Оспадя, сколько дураков.... Не так - надо по умному: "КАТЕГОРИЧНОСТЬ СУЖДЕНИЙ - ПРИЗНАК ОГРАНИЧЕННОСТИ УМА" Конфуций
11:51:36 10-10-2023
Гость (11:32:17 10-10-2023) Не так - надо по умному: "КАТЕГОРИЧНОСТЬ СУЖДЕНИЙ - ПРИЗНАК... Некоторые российские граждане категорично убегали от войны
13:05:32 10-10-2023
Гость (09:46:26 10-10-2023) Оспадя, сколько дураков.... Самокритично. Но могут вас и вылечить.
09:46:54 10-10-2023
Гость (08:53:57 10-10-2023) Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в ... Согласен, это крысы, сбежавшие из России
12:44:33 10-10-2023
Гость (09:46:54 10-10-2023) Согласен, это крысы, сбежавшие из России... А крысы без денег остались на месте, судя по комментариям.
12:43:09 10-10-2023
Гость (08:53:57 10-10-2023) Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в ... Вообще-то многие переехали в Израиль задолго до СВО. Имея, так сказать, еврейские корни.
09:38:55 10-10-2023
Гость (08:34:38 10-10-2023) ХАМАС заявил, что у них в плену находятся российские гражда... Тех граждан с двойным гражданством почему-то совсем не жалко
13:25:44 10-10-2023
Гость (09:38:55 10-10-2023) Тех граждан с двойным гражданством почему-то совсем не жалко... Кстати, что за ересь "двойное гражданство"? С этой либеральной хренью пора заканчивать!
10:13:04 10-10-2023
Гость (08:34:38 10-10-2023) ХАМАС заявил, что у них в плену находятся российские гражда... Пусть их первыми казнят. это крысы. Нам тут обратно они не нужны.
12:45:08 10-10-2023
Гость (10:13:04 10-10-2023) Пусть их первыми казнят. это крысы. Нам тут обратно они не н... Вам нам тут тоже не нужны с вашими злобными характерами.
13:15:28 10-10-2023
Гость (10:13:04 10-10-2023) Пусть их первыми казнят. это крысы. Нам тут обратно они не н... Кому - "НАМ"? Кто вы такой? Какая-то мелочь пузатая. Сидите, не отсвечивайте.
08:36:53 10-10-2023
Пока бомбу на СГ не сбросят.
14:53:55 10-10-2023
Вы звери? Вы вообще слышите что несете? Террористы и никак иначе захватили заложников и собираются их публично казнить...Они уже убили тысячи мирных людей... Вы больны, те кто пишет " типо кого нужно казнить первым"? Жесть... Даже страшно подумать среди кого живешь. Оправдывать терроризм, головорезов!? Куда прикатился мир.. Да уж.
15:23:16 10-10-2023
Гость (14:53:55 10-10-2023) Вы звери? Вы вообще слышите что несете? Террористы и никак и... Да это парочка никчемных, озлобленных комментаторов пишет эти тупые комментарии про крыс и про казни. Наконец-то кому-то хуже живется, чем им. Вот и злорадствуют.
15:03:42 10-10-2023
мне уже давно страшно из дома выходить. Читая местных комментаторов, понимаешь, что в случае чего помощи не будет. Людоеды, алчущие крови. Что с людьми стало? или это всегда так было, просто сейчас модно и можно стало это выпячивать?
15:12:41 10-10-2023
что в случае чего помощи не будет - а кто Вам что обязан помогать то?
15:23:52 10-10-2023
Гость (15:12:41 10-10-2023) что в случае чего помощи не будет - а кто Вам что обязан пом... Так и вам никто не поможет с вашим таким подходом.
15:27:12 10-10-2023
Гость (15:23:52 10-10-2023) Так и вам никто не поможет с вашим таким подходом.... А мне и не надо, я прекрасно понимаю в какое время живу.
17:55:24 10-10-2023
Гость (15:27:12 10-10-2023) А мне и не надо, я прекрасно понимаю в какое время живу.... Мы живем всегда в настоящем времени. А вот жизнь к нам поворачивается той стороной, которую мы заслужили. Что заслужили, то и получаем.
16:03:27 10-10-2023
" Зачем мне считаться шпаной и бандитом, не лучше податься мне в антисемиты На их стороне хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов" Высоцкий В.С.