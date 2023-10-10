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ХАМАС пригрозил казнить заложников, если Израиль продолжит атаковать сектор Газа

С таким заявлением выступил официальный представитель военного крыла палестинского движения

10 октября 2023, 07:16, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

ХАМАС пригрозил убивать заложников, если Израиль продолжит бомбардировки сектора Газа, заявил официальный представитель военного крыла движения Абу Убейда.

"Любое нападение на невинных мирных жителей без предупреждения будет с сожалением встречено казнью одного из пленников, находящихся у нас под стражей, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь", – цитирует его РБК.

Ранее сообщили, что по меньшей мере четыре гражданина РФ официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки на страну со стороны ХАМАС.

7 октября между Палестиной и Израилем начался очередной конфликт. Палестину поддержали арабские государства. Израиль запросил поддержку у США и стран НАТО.

В связи с этим российские эксперты рассказали amic.ru, почему на Ближнем Востоке может вспыхнуть большая война.

Израиль Палестина
Читайте также в сюжете: Война между Израилем и Палестиной

Комментарии 29

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Гость

07:24:13 10-10-2023

Похоже конец заложникам, Израиль продолжит

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Гость

07:30:13 10-10-2023

Надо чтобы заложники сами попросили Израиль и все мировое сообщество пожалеть их, не атаковать сектор Газа

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Гость

07:48:50 10-10-2023

Там 260 молодых людей – участников танцевального фестиваля, неужели Израилю и США и на них похрену. За пятерых бандеровцев они переживали

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Гость

09:41:25 10-10-2023

Гость (07:48:50 10-10-2023) Там 260 молодых людей – участников танцевального фестиваля, ... 260 убито с этого фестиваля.

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Гость

07:49:27 10-10-2023

Плохие новость ребята. ХАМАС это вам не Россия, те церемониться не будут....звездец заложникам... Самое интересное, что врядли кто то будет БУЧУ поднимать и кучу прессы осуждать. Все проглотят и не заметят.

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Гость

08:34:38 10-10-2023

ХАМАС заявил, что у них в плену находятся российские граждане.

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Гость

08:53:57 10-10-2023

Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в России их арестуют

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Гость

09:46:26 10-10-2023

Гость (08:53:57 10-10-2023) Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в ... Оспадя, сколько дураков.

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Гость

10:21:47 10-10-2023

и дураков много убежало от войны в Израиль

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Гость

11:32:17 10-10-2023

Гость (09:46:26 10-10-2023) Оспадя, сколько дураков.... Не так - надо по умному: "КАТЕГОРИЧНОСТЬ СУЖДЕНИЙ - ПРИЗНАК ОГРАНИЧЕННОСТИ УМА" Конфуций

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Гость

11:51:36 10-10-2023

Гость (11:32:17 10-10-2023) Не так - надо по умному: "КАТЕГОРИЧНОСТЬ СУЖДЕНИЙ - ПРИЗНАК... Некоторые российские граждане категорично убегали от войны

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Гость

13:05:32 10-10-2023

Гость (09:46:26 10-10-2023) Оспадя, сколько дураков.... Самокритично. Но могут вас и вылечить.

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Гость

09:46:54 10-10-2023

Гость (08:53:57 10-10-2023) Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в ... Согласен, это крысы, сбежавшие из России

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Гость

12:44:33 10-10-2023

Гость (09:46:54 10-10-2023) Согласен, это крысы, сбежавшие из России... А крысы без денег остались на месте, судя по комментариям.

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Гость

12:43:09 10-10-2023

Гость (08:53:57 10-10-2023) Российские граждане, убежавшие от войны. Они боялись, что в ... Вообще-то многие переехали в Израиль задолго до СВО. Имея, так сказать, еврейские корни.

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Гость

09:38:55 10-10-2023

Гость (08:34:38 10-10-2023) ХАМАС заявил, что у них в плену находятся российские гражда... Тех граждан с двойным гражданством почему-то совсем не жалко

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Гость

13:25:44 10-10-2023

Гость (09:38:55 10-10-2023) Тех граждан с двойным гражданством почему-то совсем не жалко... Кстати, что за ересь "двойное гражданство"? С этой либеральной хренью пора заканчивать!

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Гость

10:13:04 10-10-2023

Гость (08:34:38 10-10-2023) ХАМАС заявил, что у них в плену находятся российские гражда... Пусть их первыми казнят. это крысы. Нам тут обратно они не нужны.

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Гость

12:45:08 10-10-2023

Гость (10:13:04 10-10-2023) Пусть их первыми казнят. это крысы. Нам тут обратно они не н... Вам нам тут тоже не нужны с вашими злобными характерами.

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Гость

13:15:28 10-10-2023

Гость (10:13:04 10-10-2023) Пусть их первыми казнят. это крысы. Нам тут обратно они не н... Кому - "НАМ"? Кто вы такой? Какая-то мелочь пузатая. Сидите, не отсвечивайте.

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Чума

08:36:53 10-10-2023

Пока бомбу на СГ не сбросят.

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Гость

14:53:55 10-10-2023

Вы звери? Вы вообще слышите что несете? Террористы и никак иначе захватили заложников и собираются их публично казнить...Они уже убили тысячи мирных людей... Вы больны, те кто пишет " типо кого нужно казнить первым"? Жесть... Даже страшно подумать среди кого живешь. Оправдывать терроризм, головорезов!? Куда прикатился мир.. Да уж.

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Гость

15:23:16 10-10-2023

Гость (14:53:55 10-10-2023) Вы звери? Вы вообще слышите что несете? Террористы и никак и... Да это парочка никчемных, озлобленных комментаторов пишет эти тупые комментарии про крыс и про казни. Наконец-то кому-то хуже живется, чем им. Вот и злорадствуют.

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Гость

15:03:42 10-10-2023

мне уже давно страшно из дома выходить. Читая местных комментаторов, понимаешь, что в случае чего помощи не будет. Людоеды, алчущие крови. Что с людьми стало? или это всегда так было, просто сейчас модно и можно стало это выпячивать?

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Гость

15:12:41 10-10-2023

что в случае чего помощи не будет - а кто Вам что обязан помогать то?

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Гость

15:23:52 10-10-2023

Гость (15:12:41 10-10-2023) что в случае чего помощи не будет - а кто Вам что обязан пом... Так и вам никто не поможет с вашим таким подходом.

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Гость

15:27:12 10-10-2023

Гость (15:23:52 10-10-2023) Так и вам никто не поможет с вашим таким подходом.... А мне и не надо, я прекрасно понимаю в какое время живу.

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Гость

17:55:24 10-10-2023

Гость (15:27:12 10-10-2023) А мне и не надо, я прекрасно понимаю в какое время живу.... Мы живем всегда в настоящем времени. А вот жизнь к нам поворачивается той стороной, которую мы заслужили. Что заслужили, то и получаем.

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Гость

16:03:27 10-10-2023

" Зачем мне считаться шпаной и бандитом, не лучше податься мне в антисемиты На их стороне хоть и нету закона, поддержка и энтузиазм миллионов" Высоцкий В.С.

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