НОВОСТИАлтай

Характер такой. Про авантюризм российского бизнеса и как работает параллельный импорт

Стоит ли надеяться, что нынешняя политическая ситуация вновь запустит в России производство и мощи, которыми гордились во времена СССР

06 июля 2023, 09:45, ИА Амител

Больше года российский бизнес работает в условиях западных санкций. О том, с чем пришлось столкнуться предпринимателям после 24 февраля 2022 года, что помогло выстоять и каков сейчас эмоциональный настрой бизнеса в "Переговорке" на amic.ru рассказал Борис Чесноков – президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края. Обсудили также то, как работает сейчас параллельный импорт и можно ли отравиться ввезенной Coca-cola, а также поговорили об одиннадцатом пакете санкций и плюсах и минусах экономического вторжения Китая в Россию. А еще Борис Чесноков рассказал анекдот о российском характере.

Кто в "Переговорке"

Борис Чесноков . Родился 4 октября 1962 года в Барнауле, в 1984 году окончил энергетический факультет АлтГТУ.
Работал в Алтайском моторостроительном производственном объединении, российских и зарубежных компаниях, поставляющих и обслуживающих высокотехнологичное оборудование в РФ, занимался предпринимательством.
В 1995 году назначен на должность вице-президента Алтайской торгово-промышленной палаты.
С 2002 года возглавляет Торгово-промышленную палату Алтайского края.
1 июля 2019 года избран президентом Ассоциации торгово-промышленных палат Сибири.

2.13 "За 30 лет новейшей истории в России сформировался особый класс предпринимателей". О том, как чувствует себя бизнес спустя год после санкций и за счет чего удалось преодолеть растерянность.

6.17 Анекдот о русском характере. А еще поговорили о том, в какую сторону развернулся бизнес и стоит ли надеяться, что нынешняя политическая ситуация вновь запустит производство и мощи, которыми мы гордились во времена СССР.

8.35 Какая опасность возникает от того, что на российский рынок заходит Китай.

11.33 "Бизнес — это всегда риск". Есть ли на Алтае предприятия, которые находятся в плачевном состоянии из-за санкций и китайского "экономического вторжения".

13.51 О том, как работает параллельный импорт в России и немного про авантюризм, который должен быть присущ каждому предпринимателю.

16.39 Про одиннадцатый пакет санкций. И почему они действуют, даже если для этого нет никаких юридических оснований.

18.33 А настоящую ли кока-колу привозят сейчас в Россию из Казахстана. И в целом о том, проводит ли кто-то сейчас экспертизу на контрафактные товары.

19.47 Какие ведомства занимаются отслеживанием параллельного импорта.

22.05 "Мы вернулись в 90-е?" Порассуждали о том, похожа ли нынешняя ситуация на то, что происходило в бизнесе больше 20 лет назад.

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 3

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Гость

11:31:35 06-07-2023

Бизнес - это производство по собственным технологиям и патентам уникального прибавочного продукта - материального или интеллектуального. Всё остальное - всего лишь коммерция. Это когда типа: "купи, накрути, и тут же перепродай". Коммерция обогащает только коммерсантов, но не делает страну богаче и никак не развивает её технологически. А бизнеса у нас нет вообще и он вообще никак не возможен в обозримой перспективе, поскольку за 30 лет "вставания с колен" советские технологии были утрачены и устарели, а новых никаких не появилось. И уже понятно, что не появится никогда.

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Гость

07:43:09 08-07-2023

Гость (11:31:35 06-07-2023) Бизнес - это производство по собственным технологиям и патен... С таким подходом пора умирать. Жизнь более многогранна и дается один раз.

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Гость

12:52:49 06-07-2023

Святые мощи

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