Харрис пообещала запретить рост цен в случае победы на выборах
С таким обращением к конгрессу она может обратиться впервые в истории
17 августа 2024, 20:31, ИА Амител
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует призвать Конгресс принять федеральный запрет на завышение цен на продукты. По ее словам, в случае победы на выборах она также намерена поручить федеральной торговой комиссии и генеральным прокурорам штатов проводить расследования в случаях превышения цен.
Цель этих действий — снизить повседневные расходы американцев, пишет The Politico.
Также она намерена в случае победы на выборах поручить Федеральной торговой комиссии и генеральным прокурорам штатов расследовать случаи завышения цен и вводить штрафы для компаний, нарушающих федеральный запрет.
16 августа она планирует объявить об этом в Северной Каролине, также изложив план действий на первые 100 дней в случае победы на выборах.
Напомним, что высокие цены на товары стали проблемой для администрации Байдена еще в период пандемии. По этой причине рейтинги одобрения экономической политики Байдена отстают от соответствующих показателей Трампа.
20:38:33 17-08-2024
Запретить рост цен можно, вопрос в другом, как заставить продавцов торговать продуктом себе в убыток Если продажа огурца не приносит мне прибыль и даже возможно убыток, то как заставить меня продавать огурцы?
22:02:49 17-08-2024
Харрис хочет плановую регулируемую экономику. Прямо ученица Леонида Ильича Брежнева.
18:59:49 18-08-2024
Гость (22:02:49 17-08-2024) Харрис хочет плановую регулируемую экономику. Прямо ученица ... Маркса же?
как говорил К.Прутков - зри в корень
08:17:39 18-08-2024
В народе на эту тему давно уже есть мудрость-обещать,не значит жениться
18:58:16 18-08-2024
Хочет электорат Трампа таким образом переманить? По-моему, явная глупость.
08:11:05 19-08-2024
запретить рост цен --- О, рыночная экономика. Оказывается так можно
08:12:05 19-08-2024
Говорили же, что Харис Байдена тупее