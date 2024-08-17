Харрис пообещала запретить рост цен в случае победы на выборах

С таким обращением к конгрессу она может обратиться впервые в истории

17 августа 2024, 20:31, ИА Амител

Супермаркет / Фото: pxhere.com/ru/photo/652223

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует призвать Конгресс принять федеральный запрет на завышение цен на продукты. По ее словам, в случае победы на выборах она также намерена поручить федеральной торговой комиссии и генеральным прокурорам штатов проводить расследования в случаях превышения цен.

Цель этих действий — снизить повседневные расходы американцев, пишет The Politico.

Также она намерена в случае победы на выборах поручить Федеральной торговой комиссии и генеральным прокурорам штатов расследовать случаи завышения цен и вводить штрафы для компаний, нарушающих федеральный запрет.

16 августа она планирует объявить об этом в Северной Каролине, также изложив план действий на первые 100 дней в случае победы на выборах.

Напомним, что высокие цены на товары стали проблемой для администрации Байдена еще в период пандемии. По этой причине рейтинги одобрения экономической политики Байдена отстают от соответствующих показателей Трампа.