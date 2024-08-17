НОВОСТИПолитика

Харрис пообещала запретить рост цен в случае победы на выборах

С таким обращением к конгрессу она может обратиться впервые в истории

17 августа 2024, 20:31, ИА Амител

Супермаркет / Фото: pxhere.com/ru/photo/652223
Супермаркет / Фото: pxhere.com/ru/photo/652223

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис планирует призвать Конгресс принять федеральный запрет на завышение цен на продукты. По ее словам, в случае победы на выборах она также намерена поручить федеральной торговой комиссии и генеральным прокурорам штатов проводить расследования в случаях превышения цен.

Цель этих действий — снизить повседневные расходы американцев, пишет The Politico.

Также она намерена в случае победы на выборах поручить Федеральной торговой комиссии и генеральным прокурорам штатов расследовать случаи завышения цен и вводить штрафы для компаний, нарушающих федеральный запрет.

16 августа она планирует объявить об этом в Северной Каролине, также изложив план действий на первые 100 дней в случае победы на выборах.

Напомним, что высокие цены на товары стали проблемой для администрации Байдена еще в период пандемии. По этой причине рейтинги одобрения экономической политики Байдена отстают от соответствующих показателей Трампа. 

США Политика

Комментарии 7

Avatar Picture
Иван

20:38:33 17-08-2024

Запретить рост цен можно, вопрос в другом, как заставить продавцов торговать продуктом себе в убыток Если продажа огурца не приносит мне прибыль и даже возможно убыток, то как заставить меня продавать огурцы?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:02:49 17-08-2024

Харрис хочет плановую регулируемую экономику. Прямо ученица Леонида Ильича Брежнева.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

18:59:49 18-08-2024

Гость (22:02:49 17-08-2024) Харрис хочет плановую регулируемую экономику. Прямо ученица ... Маркса же?
как говорил К.Прутков - зри в корень

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

08:17:39 18-08-2024

В народе на эту тему давно уже есть мудрость-обещать,не значит жениться

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:58:16 18-08-2024

Хочет электорат Трампа таким образом переманить? По-моему, явная глупость.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:11:05 19-08-2024

запретить рост цен --- О, рыночная экономика. Оказывается так можно

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:12:05 19-08-2024

Говорили же, что Харис Байдена тупее

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров