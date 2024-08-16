Трамп заявил, что будет дружелюбен с Ираном, если победит на выборах

Для этого, как считает кандидат в президенты, страна не должна обладать ядерным оружием

16 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Флаг США / Фото: pxhere.com/ru/photo/823621

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет поддерживать дружественные отношения с Ираном, если он победит на выборах.

"Я не собираюсь плохо относиться к Ирану. Надеюсь, мы будем дружелюбны с ними. Возможно, это произойдёт, а возможно, и нет. Но они не должны обладать ядерным оружием", — сказал Трамп на пресс-конференции в штате Нью-Джерси.

Ранее президент США Джо Байден решил не переизбираться на второй срок из-за опасений за своё здоровье и растущей критики. Вместо себя он выдвинул вице-президента Камалу Харрис. Демократическая партия поддержала её кандидатуру в ходе закрытых процедур, проведённых в виртуальном формате.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, отмечает РИА Новости.