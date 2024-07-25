Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента США

Она опубликовала первый ролик своей предвыборной кампании

25 июля 2024, 18:51, ИА Амител

Камала Харрис / Фото: whitehouse.gov

Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах главы государства этой осенью. Как сообщает ТАСС, она опубликовала первый ролик своей предвыборной кампании.

В видео утверждается, что ее основной оппонент Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты в "страну хаоса, страха и ненависти". Однако она считает, что американцы в конечном счете "выберут свободу".

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден накануне отказался от участия в них и поддержал Харрис. Он признался, что считает себя заслужившим второй срок, но собирается уступить "молодым голосам" и таким образом поддержать демократию.

