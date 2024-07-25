Харрис заявила, что будет участвовать в выборах президента США
Она опубликовала первый ролик своей предвыборной кампании
25 июля 2024, 18:51, ИА Амител
Вице-президент Камала Харрис заявила, что будет участвовать в выборах главы государства этой осенью. Как сообщает ТАСС, она опубликовала первый ролик своей предвыборной кампании.
В видео утверждается, что ее основной оппонент Дональд Трамп хочет превратить Соединенные Штаты в "страну хаоса, страха и ненависти". Однако она считает, что американцы в конечном счете "выберут свободу".
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Действующий глава государства Джо Байден накануне отказался от участия в них и поддержал Харрис. Он признался, что считает себя заслужившим второй срок, но собирается уступить "молодым голосам" и таким образом поддержать демократию.
20:09:16 25-07-2024
Прокурор пртив уголовника. Интересно - какой будет исход?
07:35:14 26-07-2024
Гость (20:09:16 25-07-2024) Прокурор пртив уголовника. Интересно - какой будет исход?... Прокурором ты называешь человека, который двух слов связать не может? А уголовником того, кто оказался преследуем своими политическими противниками? Хорошо ты передернул.
20:10:02 25-07-2024
Есть мнение что она очень управляема и поэтому очень желанна для воротил США. Поэтому и спектакль с Байденом планово сыграли, убеждали что Байден молодец, чтобы до последнего момента не было других кандидатов. Иначе от демпартии выставили бы пару-тройку сильных кандидатов, на фоне которых Камала не имела бы шансов. А сейчас Байдена сняли и начали очень активно продвигать Камалу. На первых полосах американских СМИ сраз появились материалы что она уже обогнала Трампа, что рекордными темпами получает пожертвования - короче, внушают, что она уже массово любима.
01:50:15 26-07-2024
Гость (20:10:02 25-07-2024) Есть мнение что она очень управляема и поэтому очень желанна... Политтехнологии они и в Америке и в России одинаковые. Нам тоже перед выборами внушают и во время...
07:37:43 26-07-2024
Гость (01:50:15 26-07-2024) Политтехнологии они и в Америке и в России одинаковые. Нам т... Вот вы не стесняетесь кивать на Россию, когда поливают Штаты. Но когда в темах, где поливают Россию стоит упомянуть, что в Штатах не лучше, вы и подобные вам начинают выть, что мол вас не интересует что в Штатах, вам важно, что в России. Двойные стандарты, однако.
20:17:53 25-07-2024
Камала в молодом возрасте работала в сфере экскорт-услуг. Предизент США - проститутка. Такого еще не было. Вполне себе демократично и инклюзивно. Там секс-услуги тоже входят в ВВП. Важная сфера экономики.
20:22:14 25-07-2024
Какая разница кто будет президентом в США.
23:33:35 25-07-2024
Гость (20:22:14 25-07-2024) Какая разница кто будет президентом в США. ... Вот ведь здраво же!
Пишыте исче!
У нас это самая тема волнительная.
В колхозе им. 40 лет без урожая.
07:38:32 26-07-2024
Гость (20:22:14 25-07-2024) Какая разница кто будет президентом в США. ... Это как минимум повлияет на расклады на Украине.
21:12:41 25-07-2024
- "но собирается уступить "молодым голосам" и таким образом поддержать демократию." Вот чего не хватает в России.
23:48:00 25-07-2024
Гость (21:12:41 25-07-2024) - "но собирается уступить "молодым голосам" и таким образом ... Вы юморной. Прям Жванецкий.
Вам может Псаки выписать из?
06:07:33 26-07-2024
Musik (23:48:00 25-07-2024) Вы юморной. Прям Жванецкий. Вам может Псаки выписать из?... А Вы прям уже в каждой бочке пробка
07:39:17 26-07-2024
Гость (06:07:33 26-07-2024) А Вы прям уже в каждой бочке пробка... А вы прям везде его прочитали и везде расстроились…
10:42:42 26-07-2024
Гость (21:12:41 25-07-2024) - "но собирается уступить "молодым голосам" и таким образом ... Такие как вы на Навального молились. Готовы за любого проголосовать, кто пообещает "западные ценности, свободу и демократию" (читай, кто сходу продаст родину, и первые 3-5 лет как-будто даже будет лучше, покормят животинку перед убоем, усыпят бдительность). Горбачеву вон премии мира давали. А он втихую тысяч тонн урана за бесценок отдал в США, а в Кремле работали сотни "советников" США над "шоковой терапией". Англии за 3 млрд отдали предприятий и ресурсов реальной стоимостью 500 млрд. Когда экономику Польши реально спасли при развале соц.строя, Россию пытались поглубже утопить. А она такая не утонула.
07:18:40 26-07-2024
Нам уже без разницы, кто в чужой, демократической стране станет президентом.
07:40:00 26-07-2024
Гость (07:18:40 26-07-2024) Нам уже без разницы, кто в чужой, демократической стране ст... Демократической? Бггггг) Да откуда вас таких берут то…
08:24:38 26-07-2024
Харрис заявила --- и заржала
09:44:20 26-07-2024
Штатам сильная Россия не нужна, поэтому независимо от того кто будет ее президентом лозунг "Разделяй и властвуй" останется неизменным.
10:43:39 26-07-2024
Гость (09:44:20 26-07-2024) Штатам сильная Россия не нужна, поэтому независимо от того к... Какое там "разделяй"? Делай всех экономическими рабами и властвуй.
10:54:30 26-07-2024
Гость (10:43:39 26-07-2024) Какое там "разделяй"? Делай всех экономическими рабами и вла...
СССР разделили и Россию мечтают разделить. А кроме тог Югославия, да и Евросоюз на очереди, шибко крепкий он Штатом тоже не нужен.
11:11:43 26-07-2024
После трехдневной рыбалки включил новости по телику: Камбала Хариус будет участвовать в выборах президента США
11:21:38 26-07-2024
Значит,расклад такой:Камала за свободу,Джо за демократию.