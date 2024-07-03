Хаски укусила ребенка за шею в центре Барнаула
По словам матери пострадавшего, на животном был ошейник
03 июля 2024, 19:51, ИА Амител
В Барнауле собака укусила ребенка за шею. Как рассказала мать пострадавшего в паблике "Инцидент Барнаул", крупная хаски напала на мальчика возле "Грильницы" на Красноармейском, 61.
"Она с ошейником, может, потерялась, а, может, хозяин отпускает ее на самостоятельную прогулку. Многие дети ее гладят, а взрослые подкармливают. Мой ребенок тоже решил ее погладить, но она укусила его за шею", – рассказала женщина.
После этого собака подбежала к другому ребенку, который гулял со своей маленькой собакой. Хаски стала "катать" по асфальту животное, однако к нему быстро прибежали взрослые, которые оттащили питомца.
"Хотелось бы обратиться к хозяину данной собаки с просьбой ограничить самостоятельные прогулки своего питомца, так как животное несет опасность. Очень надеюсь, что администрация города возьмет на контроль данную ситуацию, чтобы не допустить более тяжких последствий от укусов животного", – заявила мать пострадавшего.
20:11:33 03-07-2024
За выгул собаки без намордника - штраф. Как только достаточное количество получат "привет", сразу остальные научатся правила соблюдать.
20:25:06 03-07-2024
вряд ли хаски на самовыгуле. скорее, потеряшка :/
ну и чтобы хаски кусалась ни разу не слышала.
22:43:22 03-07-2024
Элен без ребят (20:25:06 03-07-2024) вряд ли хаски на самовыгуле. скорее, потеряшка :/ну и чт... Вот увидели. Для вас это что-то изменит?
02:13:36 04-07-2024
Элен без ребят (20:25:06 03-07-2024) вряд ли хаски на самовыгуле. скорее, потеряшка :/ну и чт... Получается врёт мать? Ох уж эта латентная форма зоошизы.
20:54:40 03-07-2024
поймать и усыпить ..... хозяина.
22:42:05 03-07-2024
гость (20:54:40 03-07-2024) поймать и усыпить ..... хозяина.... Ничего не понял. Собака укусила ребенка в шею, и мать этого ребенка просит хозяина собачки ограничитьт песика??? Феерические сборище кретинов.
21:00:01 03-07-2024
В Барнауле вроде дополнительно бригаду организовали для отлова бродячих собак. Кто знает напишите номер, как им позвонить. Раз собака постоянно там ошивается, значит ещё кто-нибудь пострадать может.
22:58:11 03-07-2024
Хаски? Укусила человека? да ну)) может, это лайка или маламут? вот лающую на нее недособачку цапнуть за хребтину может. Ну и, конечно, вопрос к мамаше- зачем гладить чужую собаку, тем более, в отсутствие хозяина, а?..
01:10:26 04-07-2024
После нападения на ребёнка отстрел однозначно, потеряшка или бродячая - без разницы. Странно мать ребёнка ещё так легко относится к укусу за шею. Наверное, сама придумала. Если укус был, собака отнеслась к ребёнку как к добыче. Ну и нефиг гладить незнакомых собачек, естественная осторожность должна быть.
08:00:29 04-07-2024
Иду с огромной собакой в наморднике, ошейнике на поводке. Бежин на встречу пятилетний ребенок с криком "собаченька" и накидывается тискать. Родительница ноль внимания. Вот нафига?
08:08:31 04-07-2024
Гость (08:00:29 04-07-2024) Иду с огромной собакой в наморднике, ошейнике на поводке. Бе... Родительница ноль внимания --- так она увидела, что в наморднике
09:34:14 04-07-2024
Гость (08:08:31 04-07-2024) Родительница ноль внимания --- так она увидела, что в наморд... а когда собачка собьет ребенка или поцарапает когтями на лапах.
тогда и мамашка начнет орать.
09:36:25 04-07-2024
Гость (08:08:31 04-07-2024) Родительница ноль внимания --- так она увидела, что в наморд... И? а если собака прыгнет - собьет - зарычит- напугает? Кто будет виноват? явно не яжмать.
08:16:00 04-07-2024
Помню ребенком семи лет в гостях решил подружиться с овчаркой на цепи.Гладил её,а она сначала порычала,а потом возьми,да тяпни за руку.Давно это было.И далеко,в Константиновке.Скоро наши её отобьют.
10:15:31 04-07-2024
Хоть хаски, хоть болонка, без намордника, без поводка, прямая дорога на живодерню.
11:27:13 04-07-2024
Раз собака постоянно там ошивается, значит ещё кто-нибудь пострадать может.------- обязательно, если ручонки свои немытые будет тянуть к чужим собакам. Вот к вам чужой мужик подойдет на улице и погладит. Вы что сделаете?
16:19:46 04-07-2024
Гость (10:15:31 04-07-2024) Хоть хаски, хоть болонка, без намордника, без поводка, пряма... А собака то причëм? Хозяина на живодëрню