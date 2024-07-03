Хаски укусила ребенка за шею в центре Барнаула

По словам матери пострадавшего, на животном был ошейник

03 июля 2024, 19:51, ИА Амител

Собака, напавшая на ребенка / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле собака укусила ребенка за шею. Как рассказала мать пострадавшего в паблике "Инцидент Барнаул", крупная хаски напала на мальчика возле "Грильницы" на Красноармейском, 61.

"Она с ошейником, может, потерялась, а, может, хозяин отпускает ее на самостоятельную прогулку. Многие дети ее гладят, а взрослые подкармливают. Мой ребенок тоже решил ее погладить, но она укусила его за шею", – рассказала женщина.

После этого собака подбежала к другому ребенку, который гулял со своей маленькой собакой. Хаски стала "катать" по асфальту животное, однако к нему быстро прибежали взрослые, которые оттащили питомца.

"Хотелось бы обратиться к хозяину данной собаки с просьбой ограничить самостоятельные прогулки своего питомца, так как животное несет опасность. Очень надеюсь, что администрация города возьмет на контроль данную ситуацию, чтобы не допустить более тяжких последствий от укусов животного", – заявила мать пострадавшего.