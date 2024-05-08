Собачий срок. Как на Алтае будут маркировать домашних животных, а бродячих – усыплять
Разработка законопроекта, разрешающего эвтаназию бродячих собак, уже находится на стадии завершения
08 мая 2024, 08:15, ИА Амител
С 1 января 2025 года жители Алтайского края обязаны будут регистрировать и маркировать домашних животных. Закон, где это будет подробно прописано, сейчас дорабатывают депутаты АКЗС вместе с экспертами и общественниками. Пока он распространится только на собак. Документ также расширит перечень оснований для эвтаназии бездомных животных. В распоряжении amic.ru оказался текст законопроекта (пока документ не окончательный). Рассказываем, как народные избранники собираются "чипировать" всех псов в Алтайском крае и кого из них будут усыплять.
Как в Алтайском крае будут решать проблему с бродячими животными?
В июле 2023 года президент РФ подписал закон, дающий регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Этим правом уже воспользовались несколько регионов – соседняя Республика Алтай, Хакасия, Бурятия, Магаданская область. В некоторых субъектах разрешено использовать в отношении бродячих животных эвтаназию. Теперь к этим регионам готовится присоединиться и Алтайский край.
В начале 2024 года в регионе создали рабочую группу, которая занялась разработкой мер по решению "собачьей" проблемы. В состав вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, Общественной палаты, Минфина, управления ветеринарии и главы муниципалитетов.
Разработчики законопроекта предлагают ввести обязательную маркировку и регистрацию домашних животных (пока она коснется только собак), создать пункты временного содержания животных и разрешить региону умерщвлять "бродяг". Рассказываем о каждой из этих мер.
Каких животных хотят маркировать в Алтайском крае?
Маркировке и обязательной регистрации в Алтайском крае будут подлежать только собаки. Минимальный возраст для этих "процедур" пока не определен.
Что такое маркировка животных?
Маркировка – закрепление на теле животного или введение в тело визуального, электронного или смешанного средства маркирования, которое содержит идентификационный номер.
Как собираются регистрировать собак?
Пока непонятно: порядок регистрации, маркирования, снятия с учета, ведение единого реестра собак, форма и данные регистрационного удостоверения еще не определены. Как отмечают разработчики документа, его позднее установит правительство региона.
Не исключено, что будет использован опыт Москвы, рассказал amic.ru один из участников рабочей группы, член Общественной палаты, доцент кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС Алексей Чесноков. В регионе создана специальная система, где содержится вся информация о животном и его владельце.
"В Москве с трех месяцев щенкам присваивается буквенно-цифровой идентификационный номер, который вносится в специальную информационную систему. Нам тоже предстоит ее создать. Это позволит быстро искать и "потеряшек", и животных, которые находятся на самовыгуле. По статистике, около 30% нападений на людей приходится на домашних животных. Поэтому это один из вариантов установления хозяев и привлечения к ответственности", – говорит Чесноков.
Предположительно, при регистрации в специальную систему будут вносить следующие данные: вид животного, дата рождения, пол, кличка, порода, информация о вакцинации, адрес местонахождения, информация о владельце.
После этого животное маркируют.
Сколько стоит маркировка и регистрация и кто за это будет платить?
Регистрация будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев.
Предположительно, установка метки с идентификационным номером на теле животного обойдется владельцам в районе 200 рублей. Сейчас такая стоимость установлена в Москве.
Кто будет маркировать и регистрировать животных?
Предполагается, что функции по маркировке и регистрации будут выполнять учреждения ветеринарии. Возможно, организации будут выбирать на конкурсной основе через аукцион.
Как накажут владельцев животных, которые откажутся регистрировать питомцев?
Пока неизвестно. Ответственность за нарушение требований по маркировке и регистрации будет прописана в отдельном подзаконном акте, который издаст правительство региона после принятия закона.
Скорее всего, меры пока будут работать в "лайт-режиме", считает Чесноков.
"Механизмы достаточно новые, их нужно опробовать", – отмечает он.
То есть первое время каких-либо жестких санкций в отношении людей, не пожелавших "чипировать" своего питомца, скорее всего, ждать не следует. Но люди должны понимать, что эта мера необходима и несет много пользы. В том числе и в случае, если питомец потерялся: его тогда будет проще найти.
А как будут бороться с бездомными собаками?
В Алтайском крае собираются создать пункты временного содержания животных. Как отмечается в документе, в эти пункты будут доставлять бездомных собак с улицы. Там "бродяга" пробудет десять дней. Сотрудники осмотрят животное и установят, есть ли у него признаки немотивированной агрессии. В течение десяти дней псов будут кормить и содержать. Это так называемый карантин. Если у животного за этот период найдется владелец, то питомца ему отдадут.
Поиск владельцев будет осуществляться через специально созданную информационную систему, которая будет содержать данные обо всех собаках региона (тот самый закон о маркировке, который вступит в силу с 1 января 2025 года). Если хозяин не объявится и собака будет признана неизлечимо больной, немотивированно агрессивной, либо она нанесла вред здоровью и жизни человека, ее ждет усыпление.
Немотивированная агрессия – это агрессивное поведение животного в отношении других животных или человека, повлекшее причинение вреда или здоровью, имуществу либо угрозу его причинения, не спровоцированное действиями других животных или человека.
Как будут усыплять бездомных собак?
Эвтаназия животных должна проходить "гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть". Запрещены утопление, отравление, удушение, болезненные инъекции, использование электрического тока и ядовитых веществ. Эти правила прописаны в федеральном законе и действуют много лет.
Когда в Алтайском крае заработают эти меры?
Рассмотрят проект закона, который предусматривает все эти нововведения, на июньской сессии АКЗС. До этого рабочая группа будет заниматься законопроектом. А потому есть большая вероятность, что некоторые положения могут изменить.
Если законопроект примут, то сразу после его опубликования в Алтайском крае смогут официально умерщвлять бездомных собак. А 1 января 2025 года вступит в силу обязательная регистрация и вакцинация домашних животных.
Что будет с системой ОСВВ?
Система обращения с бездомными животными ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) будет продолжена. Бродячих собак, которые не проявляют немотивированной агрессии, будут, как и прежде, отлавливать, помещать в приюты, стерилизовать и возвращать в прежнюю среду обитания.
Насколько актуальна на Алтае проблема бродячих собак?
Очень актуальна. В последние годы в регионе растет число нападений животных на людей. Проблема наиболее остро стоит в крупных городах региона: в Барнауле, Рубцовске, Бийске.
Только за 2023 год в регионе зафиксировали 2,3 тысячи случаев нападения животных (в том числе домашних), сообщал на одном из круглых столов начальник отдела государственного контроля управления ветеринарии региона Денис Зуев. Цифра эта ежегодно растет (в 2021-м произошло 1,9 тысячи случаев, в 2022-м – 2,1 тысячи). В статистику попали только те, кто обратился за помощью в больницы, "поэтому цифру можно умножать на два", говорил Зуев.
Весной 2023 года депутаты АКЗС направляли в Госдуму РФ свой проект поправок к федеральному закону "Об ответственном обращении с животными", расширяющий основания для умерщвления бродячих собак, проживающих как на улицах, так и в приютах. Однако тогда в Госдуме не поддержали законопроект. Но в июле 2023-го парламент принял закон, который разрешил регионам устанавливать свои правила регулирования численности бродячих животных.
"У нас в России настолько уже привыкли к страданиям людей, что страдания домашних животных большинство трогают гораздо сильнее, чем людские. Если посмотреть статистику Росстата, в 2023 году на 6,5% выросло число пострадавших от укусов собак, треть из них – дети. Когда мы принимаем законопроект об умерщвлении собак, нужно взвешивать ценности. Здесь речь идет о детях. Не бывает абсолютно верных идеальных решений. Это всегда баланс интересов", – резюмировал Чесноков.
08:47:55 08-05-2024
Правильный закон. Наконец то одумались.
21:19:55 09-05-2024
Гость (08:47:55 08-05-2024) Правильный закон. Наконец то одумались.... Да, создаться каждому по делам его
09:29:17 08-05-2024
Давно пора было это сделать!
09:31:33 08-05-2024
После собак за человеков примутся... 😁
19:46:41 08-05-2024
Гена (09:31:33 08-05-2024) После собак за человеков примутся... 😁 ... Ты не передергивай. Сразу видно собака важней чем твои дети. Не завидую твоим детям с таким отцом
19:34:03 09-05-2024
Гость (19:46:41 08-05-2024) Ты не передергивай. Сразу видно собака важней чем твои дети.... Собаки нападают на людей редко. Люди нападают на людей постоянно, в т ч и на детей - насилуют, убивают, из окон выбрасывают. Ты же не против, чтобы таких людей сразу расстреливали, А не налоги на их содержание платили в тюрьму, откуда они выходят и принимаются за старое? Или тебе убийцы дороже детей? Не повезло твоим детям.
09:39:05 08-05-2024
Убивать - называйте вещи своими именами
12:43:36 08-05-2024
Гость (09:39:05 08-05-2024) Убивать - называйте вещи своими именами... и что?
22:39:56 08-05-2024
Начать нужно с хозяев которые заводят собак, а потом выбрасывают, бездомные когда то домашними были, это животные у них природой заложено выживание, отсюда агрессия, бесконтрольное размножение. На людей некоторых тоже закон похожий нужен, и размножаются как мухи и агрессивнее собак
09:39:51 08-05-2024
Хороший закон! И можно дополнительно создать сайт и хороших собак из приютов продавать как на аукционе, чтобы были средства на содержание остальных, которые не продаются раздавать, но с регистрацией ответственности за определенным человеком
15:15:11 08-05-2024
Гость (09:39:51 08-05-2024) Хороший закон! И можно дополнительно создать сайт и хороших ... нельзя, это так не работает.
10:12:34 08-05-2024
Где можно занимать очередь на маркировку???
Самим-то не смешно? Может породистых владельцы и чипируют,только блоховозы так и останутся неохваченными. Кто будет контролировать и исполнять этот мертворожденный закон?
10:49:45 08-05-2024
Чтобы все домашние собаки были чипированы, надо сделать как в Европе, вначале чтобы завести собаку надо пройти курсы потом получить разрешение на приобретение и собака сразу регистрируется и чипируется.
12:36:20 08-05-2024
Какой уровень контроля? - люди должны понимать, что закон правильный. Ждать изменений не стоит
12:55:02 08-05-2024
Не надо драматизировать собака по закону всего лишь собственность. Надо назначить ответственных сотрудников органов внутренних дел. Уполномочить их. По заявке граждан их будут вызвать на место и используя закон об самообороне они будут отстреливать агрессивных собак. Домашних не домашних. Лает собака на человека все досвиданья. Потому что пойдет ребенок и будет трагедия.
19:36:53 09-05-2024
Гость (12:55:02 08-05-2024) Не надо драматизировать собака по закону всего лишь собствен... Любая собака лает, это природа, она так разговаривает. Может и птиц ещё всех перестрелять, рыб, земноводных, других животных ? И останется человек один на Земле в обществе подобных. Перестреляют друг друга сразу, перегрызутся. Но это же норм, человеку всё можно
21:22:01 09-05-2024
Гость (12:55:02 08-05-2024) Не надо драматизировать собака по закону всего лишь собствен... Будешь на улице выступать, тебя пуля в лоб, таким как ты точно
08:27:42 10-05-2024
Гость (21:22:01 09-05-2024) Будешь на улице выступать, тебя пуля в лоб, таким как ты точ... Тебе верно на СВО нужно. Там любая собачка, кошечка как родная. Сердцем грубые, обожравшиеся, навязывающие свой эгоизм приматы, перебравшиеся в города из разоренных ими самими поселков. Верно при всеобщей мобилизации хвост подожмёшь "воин собачий" и за детей да юбку сховаешься.
04:44:49 10-05-2024
Гость (12:55:02 08-05-2024) Не надо драматизировать собака по закону всего лишь собствен... Нормальнве собаки и должны лаять и проявлять агрессию по делу. Такими их создал человек и многим им им обязан, а на улице собаки оказываются не по своей воле и если какие то моральные уроды желают бездомным собакам зла, то тем самым они отрекаются от своих предков и заявляют, что людьми они не являются.
09:49:32 10-05-2024
Гость (12:55:02 08-05-2024) Не надо драматизировать собака по закону всего лишь собствен... А если собака лает, пусть и на ребёнка, то в чём здесь трагедия? А когда твоя личинка орёт во дворе, таким образом, понимаешь ли, играя, то её тоже хорошо бы отстрелить, не так ли?
22:42:23 11-05-2024
Гость (09:49:32 10-05-2024) А если собака лает, пусть и на ребёнка, то в чём здесь траге... Во, верное решение!!!
13:18:14 08-05-2024
В какой регион повезут блохастиков вагонами?
14:08:24 08-05-2024
Гость (12:55:02 08-05-2024) Не надо драматизировать собака по закону всего лишь собствен... Если ты на кого-нибудь закричишь тебя тоже нужно отстреливать?
01:39:13 09-05-2024
Гость (14:08:24 08-05-2024) Если ты на кого-нибудь закричишь тебя тоже нужно отстреливат... Мясо ешь? думаешь что оно на грядке растет? Будь последователен - откажись от мясных продуктов, поскольку они получены в результате убийства животных.
19:40:20 09-05-2024
Гость (01:39:13 09-05-2024) Мясо ешь? думаешь что оно на грядке растет? Будь последовате... Сравнение бредовое. Забивать животных, выращенных на корм, и убивать всех подряд, особенно собак, которые не предназначены в пищу - несравнимые вещи. Кстати, человек тоже животное. Будь последователен, предложи начать отстреливать людей, которые кричат, агрессивны, дерутся, не говоря уже про убийц, маньяков и алкашей. Криминала вокруг море. А то как-то лицемерно получается. Спокойную собачку, которую ты выкинул на улицу, усыпить, а убийца и маньяк пусть дальше гуляет и насилует.
04:49:40 10-05-2024
Гость (01:39:13 09-05-2024) Мясо ешь? думаешь что оно на грядке растет? Будь последовате... при чем тцт мясо? У кинофобов плохо с логикой и мозгами в целом. Собак создал сам человек как друзей и помощников и очень многим им обязан, а на улице собаки оказываются не по своей воле и если какие то моральные уроды желают бездомным собакам зла, то тем самым они отрекаются от своих предков и заявляют, что людьми они не являются.
07:27:24 09-05-2024
Гость (14:08:24 08-05-2024) Если ты на кого-нибудь закричишь тебя тоже нужно отстреливат... Сравнить себя с собакой🤦♀️ может вы тоже можете когда голодные ребёнка сожрать? С таким суждением тоже значить отстреливать!
19:43:02 09-05-2024
Гость (07:27:24 09-05-2024) Сравнить себя с собакой🤦♀️ может вы тоже можете когда голо... Может собака тоже может избить другого человека,ребёнка, обокрасть, изнасиловать и убить, как это люди сплошь и рядом делают? Нет, это только люди. Так почему их нельзя отстреливать и усыплять? Или тебе ребёнка не жалко, если его дядя Вася насилует, а потом убьёт?
04:53:01 10-05-2024
Гость (07:27:24 09-05-2024) Сравнить себя с собакой🤦♀️ может вы тоже можете когда голо... Каких конкретно детей сожрали голодные собаки? Может это в вашей больной голове? И случаев канибализма среди собак почти не бывает, а вот люди в любых случаях голода начинают жрать друг друга. Нет ни одного примера массового голода людей, который не закончился бы канибализмом.
15:15:16 08-05-2024
Те кто ненавидит животных и подержал этот закон вас надо самих отстреливать вы зло. Животные не кому зла не причиняют они живые существа. А вот вы кто ненавидит природу и животных вы биомусор здохнете не кто о вас и не вспомнит. Животных много не потому что они плодятся а потому что люди берут щенков котят наиграться и выбрасывают особенно дачники вот в ком корень зла
17:09:31 08-05-2024
Друг животных (15:15:16 08-05-2024) Те кто ненавидит животных и подержал этот закон вас надо сам... Может всё-таки не друг животных, а человеконенавистник.
20:59:02 08-05-2024
Гость (17:09:31 08-05-2024) Может всё-таки не друг животных, а человеконенавистник.... или зоофил, воспитанный в стае собак на китайском рынке
22:47:10 11-05-2024
Гость (17:09:31 08-05-2024) Может всё-таки не друг животных, а человеконенавистник.... Люди, у вас тоже Так? Редко бываю на этих каналах. Но!!!! Когда я ставлю лайк на комментарий в защиту животных , то наоборот уменьшается на 1!!! А если ставлю лайк против животных, то прибавляется.. Это что за чудеса????
06:37:01 09-05-2024
Друг животных (15:15:16 08-05-2024) Те кто ненавидит животных и подержал этот закон вас надо сам... Вы наговорили на статью УК РФ 282. То что из-за крикливых "защитников" животных в России по сей день не могут принять внятный закон, решающий проблему бродячих животных совсем не значит, что на ваши агрессивные по отношению к людям высказывания всегда не будут обращать внимание, помните что ваши высеры уголовно наказуемы...
19:52:52 09-05-2024
Гость (06:37:01 09-05-2024) Вы наговорили на статью УК РФ 282. То что из-за крикливых "з... А что там по статье о жёстком обращении с животными? На сколько ты своими высерами наговорил?
12:25:18 09-05-2024
Друг животных (15:15:16 08-05-2024) Те кто ненавидит животных и подержал этот закон вас надо сам... Я тоже предлагаю отлавливать этих"гуманистов", который выбрасывают домашних животных...Даже усыпить и то гуманнее...
15:45:04 08-05-2024
Псина на улице без хозяина - сразу отстрел, на месте. Вот какой нужен закон. Без сантиментов.
Блоховозы бездомные - это угроза людям!
Зоошизе: любите псин? Разбирайте по домам. Не хотите? Тогда отдыхайте...
19:35:39 08-05-2024
Гость (16:00:17 08-05-2024) Собака всего лишь вещь. Не надо драматизировать. Лает, кусае... Тебе я отстрел не желаю, ибо пули жалко. Лучше гуманное усыпление и дасвидания!
21:20:55 08-05-2024
Закон (15:45:04 08-05-2024) Псина на улице без хозяина - сразу отстрел, на месте. Вот ка... Псина в человеческом облике, маньяки и педофилы сразу отстрел! Убивают, насилуют, детей новорожденных в мусорку выкидывают, вот где проблема, а не собачки. В отношении таких людей надо законы ужесточать!
10:56:28 09-05-2024
Закон (15:45:04 08-05-2024) Псина на улице без хозяина - сразу отстрел, на месте. Вот ка... Какая мерзость.
11:05:00 09-05-2024
Закон (15:45:04 08-05-2024) Псина на улице без хозяина - сразу отстрел, на месте. Вот ка... Трудно назвать автора человеком. Очень он несчастливый...
04:47:34 10-05-2024
Закон (15:45:04 08-05-2024) Псина на улице без хозяина - сразу отстрел, на месте. Вот ка... надеюсь, что ты из психушки пишешь а если нет, то там тебе самое место. Собак создал сам человек как друзей и помощников и очень многим им обязан, а на улице собаки оказываются не по своей воле и если какие то психи желают бездомным собакам зла, то тем самым они отрекаются от своих предков и заявляют, что людьми они не являются.
16:00:17 08-05-2024
Собака всего лишь вещь. Не надо драматизировать. Лает, кусает - досвиданья, отстрел! Бродяжничает, разносит заразу - досвиданья, отстрел! Десять дней не востребована - досвиданья, отстрел!
01:05:10 09-05-2024
Гость (16:00:17 08-05-2024) Собака всего лишь вещь. Не надо драматизировать. Лает, кусае... Рекомендую настоятельно книгу интересную прочитать УК РФ называется
19:47:16 09-05-2024
Гость (16:00:17 08-05-2024) Собака всего лишь вещь. Не надо драматизировать. Лает, кусае... Так и человек всего лишь вещь. Раньше их продавали на рынках. Надоел челочишка - отстрел. Вякнул что-то агрессивное как ты сейчас - отстрел. Спокойнее будет и мир чище.
16:28:12 08-05-2024
Гость (16:00:17 08-05-2024) Собака всего лишь вещь. Не надо драматизировать. Лает, кусае... Это не вещь а живое существо которое чувствует кричит от боли и радуется а от жизни бродячий не только собака может быть кусачей
20:59:45 08-05-2024
Гость (16:28:12 08-05-2024) Это не вещь а живое существо которое чувствует кричит от бол... забери себе
21:53:34 09-05-2024
Гость (20:59:45 08-05-2024) забери себе... Смотрю на все эти голосования под высказываниями. Если это не боты,то сколько мерзких людей. Если столько мерзких людей ,то скоро утилизация не только для собак будет. А все эти голосующих готовы,сами расстреливать усыпить?Или отдельных маньяков будут выращивать. Те ,кто забьют или отстстреояют 1000 собак в день ,потом за кого примутся,когда собаки закончатся? Надеюсь ,за комментаторов одобряющих убийство.
21:10:19 08-05-2024
Гость (16:28:12 08-05-2024) Это не вещь а живое существо которое чувствует кричит от бол...
Но ставить жизнь собаки выше жизни человека, мягко говоря, неумно!
02:46:24 09-05-2024
Гость (16:28:12 08-05-2024) Это не вещь а живое существо которое чувствует кричит от бол... Ага... А почему всегда задаются вопросом гуманного отношения к блоховозам? кто-то решил что ценность жизни бездомных собак выше чем ценность жизни других животных? Например коров. А коров разводят для того чтобы использовать для производства мяса. То есть коров не просто убивают чтобы вы мясо покушали, а их в промышленных масштабах разводят только для того чтобы убить. Но при этом всякие чрезмерно инициативные выступают только в защиту бездомных псин и не выступают за прекращение производства мяса))) и что же это как не двойные стандарты или лицемерие)))
04:59:03 10-05-2024
Гость (02:46:24 09-05-2024) Ага... А почему всегда задаются вопросом гуманного отношения... Люди создали собак как друзей и помощников и очень многим им обязаны. Во времена когда люди жили охотой, то без собак они вообще могли не выжить. Во время войны собки взрывали вражеские танки и выносили раненых. А на улице собаки оказываются не по своей воле. Если какие то моральные уроды желают бездомным собакам зла, то тем самым они отрекаются от своих предков и заявляют, что людьми они не являются!
19:09:41 08-05-2024
Спасибо, нужный закон. Мы ЗА! Поддерживаем отстрелы.
19:35:31 08-05-2024
Давайте посмотрим - стоит ли загрызенный малыш десятка собак, которых не 100% отстрелят, а сначала вылечат, поищут владельцев или новых хозяев, если все норм - отпустят а при отсутствии иных нормальных решений - гуманно усыпят?
Вы видели шрамы от укусов на лице, а отбивались от своры? Причем не спровоцировав ее, а просто пройти надо было вечером домой к семье? А детей водили к психиарту, убирать испуг или на уколы от бешенства? Зоошиза - она такая зоошиза - хотите, берите к себе домой, а я за безопасность на улицах. И главное - да, нужны меры к недохозаевам - нашли щенка на улице - штрафы большие - на них удобно будет приюты содержать! Это так, больше эмоции, но давайте реально смотреть на вещи - делать что-то точно надо.
19:51:46 09-05-2024
Гость (19:35:31 08-05-2024) Давайте посмотрим - стоит ли загрызенный малыш десятка собак...
Зайдите в местное отделение полиции и поинтересуйтесь статистикой по криминалу в вашем районе - убийствам, изнасилованиям, бытовухе с отягчающими. Когда детей насилует, избивают, выкидывают в окна. Там никакой психолог не поможет Никакая собака и рядом и не стояла. Но вам же по это неудобно говорить, легче глаза закрыть и орать на собак, большинство из которых кроме Виляния хвостом никакого вреда не несут. И их убить проще. А маньяк и алкаш может ответить и убить, поэтому на них глаза закрываешь. Какая мерзость..
19:39:44 08-05-2024
Может спокойно по улицам в частном секторе станет ходить. Не теперь, но может скоро?
21:33:33 08-05-2024
Собака бывает кусачей только от жизни собачей.
21:37:23 08-05-2024
Гость (14:08:24 08-05-2024) Если ты на кого-нибудь закричишь тебя тоже нужно отстреливат... Точно! Со всей пролетарской ненавистью! Открыл пасть,все,досвиданья!
08:44:30 10-05-2024
Гость (21:37:23 08-05-2024) Точно! Со всей пролетарской ненавистью! Открыл пасть,все,дос... Адрес не зассышь написать
22:20:23 08-05-2024
Мне жаль животных. У людей животный страх берет верх над разумом, такой же как тараканами и паукам, и бороться с этим страхом люди не желают, но называют себя разумными. У нас нет биологического страха к приборам или техники и потому, мы не считаем, сколько в год погибает от электросамокатов или ломают ноги, не считаем сколько гибнут под колёсами машин и сколько травм на детской площадке. Но так легко убивать то, что приносит меньше вред, но меньшую пользу, как нам кажется. Кому то не нравится, что кормят птиц, не думая о природе, и будущем без птиц. Мы готовы убить за квартиру, но не готовы бороться за свой настоящий дом землю и тех, кто живёт на ней, ради наших детей, как раз же. Люди все ценичнее и озлобленей. Закон надо делать такой, что кто не чипирует, и отпускает на свободный выгул своих собак, отправлять на общественные работы, а тех людей что выбросили свою собаку, сожать в тюрьмы. Люди виновники такого количества бездомных собак потому, что считают их вещью. Взяли поиграли, надоело выкинул. Рано или поздно мы все ответим за смерть животных, которое было совершенно ради удовольствия и из ненависти. Пусть спится этим людям на земле спокойно, ибо если бог есть, за гранью подобные спать спокойно не будут.
22:35:17 08-05-2024
Так и до бродячих людей скоро доберутся эти нелюди которые хотят собачек умертвлять.В европе за это срок тюремный светит этим живодерам.
01:33:15 09-05-2024
Нам тут порядок нужен. Поэтому бесхозных псин на улицах быть не должно. А как там в этих ваших загнивающих европах все равно.
08:20:48 09-05-2024
Гоша (22:35:17 08-05-2024) Так и до бродячих людей скоро доберутся эти нелюди которые х... Не надо ляля. Что в европах что в пендостане короткая передержка и на небеса. Фильм про Бетховена все видели.
00:07:13 09-05-2024
Кинологическая организация о Барнаул А проводила опрос среди родителей школьников. Так вот 88% против!!!! Эвтаназии. Хватит травить людей
14:16:02 09-05-2024
Гость (00:07:13 09-05-2024) Кинологическая организация о Барнаул А проводила опрос сред... Опрос среди членов семей кинологических ассоциаций? Или вопрос ставили: готовы ли вы смотреть, как с особой жестокостью массово будут отстреливать ваших домашних животных? Очень заинтересованы они были в таких результатах, даже если такой опрос и был :-)
01:05:16 09-05-2024
Хорошо быть диванным критиком и не сделать ничего, чтобы ситуация с бездомными животными решилась гуманно. Каждый день нелюди выбрасывают живых котят и щенков в мешках завязанных на мусорку. Вывозят в мешках щенков в лес, один из случаев последних бросили щенков на жд путях. Это норма? А это наши с вами соседи! И мы как бы не хотим это замечать. Частный сектор сплошь и рядом на самовыгуле! А потом эти же стаи и нападают на людей. Так кто виноват в этом? Убьем этих, через пол года убивать будем следующих и так до бесконечности. Многие Люди не хотят нести никакую ответственность за взятое животное. Так может хоть к одному неадеквату будет вменяемый человек и подскажет, что животное нужно стерилизовать, спросит соседа, может помощь нужна ему?! А нам же всё равно, нам некогда, нас то это не касается! Смотрим с открытыми ртами на Европу, а законы принимаем средневековья!
Сейчас миллионы выделят на «гуманную эвтаназию», вместо того, чтобы принять действительно нужные меры, за меньшие деньги!
01:29:56 09-05-2024
Владимир Бурматов, депутат Государственной думы:
- Полномочия регионов никак не предполагают массовое истребление животных, это по-прежнему в российском законодательстве уголовное преступление. В федеральном законе четко сказано, что обращение с бездомными животными осуществляется на принципах гуманности, оно не должно предполагать методов, которые связаны с жестоким обращением. Да, регионы имеют широкие права: могут вводить регистрацию животных, заниматься стерилизацией, проводить мониторинг популяции, запрещать самовыгул, штрафовать за него - то есть наделены самыми широкими полномочиями. Но в федеральном законе ничего не сказано про открытие сафари на бездомных животных.
02:38:29 09-05-2024
Гость (09:39:51 08-05-2024) Хороший закон! И можно дополнительно создать сайт и хороших ... Ага, за 10 дней !!!!
07:21:58 09-05-2024
Ну наконец-то жизни детей стали важнее жизни бродячих собак! Мы превращаемся в цивилизованное общество!🙏
15:56:32 09-05-2024
Алина (07:21:58 09-05-2024) Ну наконец-то жизни детей стали важнее жизни бродячих собак!... Задолбали уже везде детей приплетать
09:04:53 09-05-2024
9 МАЯ 2024 00:05
В Сибири стая бездомных собак чуть не загрызла девочку
Свежая новость. Закон об эвтаназии нужен срочно!
04:56:15 10-05-2024
Гость (09:04:53 09-05-2024) 9 МАЯ 2024 00:05 В Сибири стая бездомных собак чуть не з... Подобные новости обысно лживые вбросы. Что значит чуть не загрызли? И точно ли это были бездомные собаки? А вероятнее, что все это выдумано психами - кинофобами и теми, кто хочет зарабатывать на убийствах бездомных собак.
09:47:28 09-05-2024
Гость (16:00:17 08-05-2024) Собака всего лишь вещь. Не надо драматизировать. Лает, кусае... У вас точно бешенство и вашими словами, что с вами нужно сделать??? Именно то, что делают с бешеными животными.
09:48:59 09-05-2024
Гость (16:00:17 08-05-2024) Собака всего лишь вещь. Не надо драматизировать. Лает, кусае... У вас точно бешенство и вашими словами, что с вами нужно сделать??? Именно то, что делают с бешеными животными.
11:08:45 09-05-2024
Не вешайте лапшу людям, что не будет массового истребления животных. Сколько живодёров и моральных уродов в стране видно даже по комментариям. Следующий закон будет о гуманном умерщвлении сумасшедших? Для " экономической целесообразности"? Как ненужных. Где-то это уже было... Ах да, у Гитлера... Собака - это любовь. Убивать их могут только умственно неполноценные и нравственно убогие люди. Надо вводить стимулы для стерилизации, жёстко спрашивать с хозяев и помогать созданию приютов. Найдутся люди, которые будут этим заниматься. Нет! Государственные деньги надо тратить на убийство! Ну да, так проще украсть...
13:28:26 09-05-2024
Елена (11:08:45 09-05-2024) Не вешайте лапшу людям, что не будет массового истребления ж... Для зоошизы что люди что блоховозы все едино. Тараканов защищайте.
14:17:35 09-05-2024
Елена (11:08:45 09-05-2024) Не вешайте лапшу людям, что не будет массового истребления ж... Зоошиза не лечится... людей то не жалко?
12:42:22 09-05-2024
Наконец-то, спасибо за ЗАКОН! Поддерживаем единогласно. Перестанем бояться ходить и отпускать детей, бояться, что их разорвут бешеные бродячие собаки. Усыпление, отстрел - специалисты разберутся, что эффективнее. Главное, дело сдвинулось с мертвой точки.
14:20:41 09-05-2024
Барнаульцы (12:42:22 09-05-2024) Наконец-то, спасибо за ЗАКОН! Поддерживаем единогласно. Пере... Я на весы с одним ребёнком даже сотню бешеных псин не поставлю. И тысячу. Тут или или
13:17:15 09-05-2024
Вы думаете, что все пойдут чипировать своих собак? Заплати 200 рублей за чип? Всё это будет не так... Ты сначала заплати за приём у врача минимум 800,за работу, что введут этот чип, за расходные материалы.. Вышла приличная сумма и к тому же эти очереди по несколько часов... К этому нам ещё очень долго идти!!!!
13:24:43 09-05-2024
Это не убийство, а уничтожение паразитов-блоховозов. Которые разносят заразу, гадят и тд. А главное, что это реальная угроза жизни и здоровью наших детей и стариков. А стая псин может загрызть и взрослого.
Только отстрел и без всяких приютов. Обязать полицию - увидел бездомную тварь - огонь на поражение.
Только так мы спасемся. Только так победим!
05:01:34 10-05-2024
Закон (13:24:43 09-05-2024) Это не убийство, а уничтожение паразитов-блоховозов. Которые... Судя по жаргону ты псих - кинофоб или садист - догхантер. Кого конкретно сожрали именно бездомные собаки? Почти все сообщения о нападении собак сочиняют такие как ты неадекваты.
14:19:22 09-05-2024
По моему, общественное мнение прямо из комментариев видно. Зоошиза курит в явном меньшинстве, хотя лучше организована для лоббирования по определению. Да и май на дворе..
14:23:35 09-05-2024
1. В соседнем подъезде десятилетке родители подарили щенка, он вырос в крупного кобеля, у него начался гон - нужна сука,и покусал девчонку - хозяйку, его выбросили во двор перед многоквартирным домом или увезли куда, а он вернулся, с месяц пытался прорваться в подъезд, покусал мальчишку который его прикармливал, потом пропал - я так думаю отец поцана его приговорил. Почему бы на законодательном уровне не запретить развод крупных собак, а тех которые есть стерилить. 2. Моя тетя собирает всех выброшенных городских собак -их у неё 11, и кошек -6, привезенных в поселок, чаще всего они большие и агрессивные. Заводят ради статуса щенка, балуют, не дрессируют. Пес вырос, занимает больше места, надоел, портит мебель,метит стены - выбрасывают в ближайший поселок или дачи: фиг с этими 15 - 30 тисячами руб. Тётку серьезно покусали уже раз 6-7, мне вот прилетело второй - тетка пожилая попросила помочь почистить огород, один из её кобелей сорвался. Я за чипирование и усыпление собак, есть психически больные агрессивные люди - они находятся в спецзаведениях, что нет таких собак? Есть, но кто и на какие деньги будет стоить для них пожизненные спецпитомники?
19:31:45 09-05-2024
Гостья (14:23:35 09-05-2024) 1. В соседнем подъезде десятилетке родители подарили щенка, ... У нас с в соседнем подъезде живёт мужик, который постоянно избивает жену и детей. А сколько таких по городу. Это же опасно! Давайте их усыплять будем? Или вы ждёте, пока вашего ребёнка изнасилуют или убьют такие?
20:37:01 09-05-2024
Лала-Кай. А вы когда с полом определитесь? Вы таки мальчик или девочка?
00:48:19 10-05-2024
Гость (17:09:31 08-05-2024) Может всё-таки не друг животных, а человеконенавистник.... Злоба и ненависть к животным приводит к увеличению преступлений против самых незащищённых. Сейчас подростковая преступность выросла на 30 процентов,так что убивая собак и считая это нормой вы увеличиваете жертвы среди детей и стариков. Это не хочет писать пресса. Все подкуплено чинушами,разворовавшими миллиарды,выделенные на приюты,чтобы не было собак на улицах. И только дуракам это не понятно!!!!
02:05:05 10-05-2024
Читаю комментарии и поражаюсь: сколько же гнусных нелюдей живёт на Алтае, для которых животные - "всего лишь вещь", которые готовы убивать. Вот такие особи и выкидывают этих же животных на улицу! Это необратимая деформация психики, подобных существ надо изолировать от общества. Решить проблему с бездомными животными очень просто - принудительно всех стерилизовать и чипировать, кто не сделает - огромные штрафы. Нашли животное на улице - сразу ясно чьё, наказывать хозяев по всей строгости. В Испании и Италии бродячих животных нет!
13:21:52 10-05-2024
Дождь (02:05:05 10-05-2024) Читаю комментарии и поражаюсь: сколько же гнусных нелюдей живёт на Алтае... Решить проблему с бездомными животными очень просто - принудительно всех стерилизовать и чипировать, кто не сделает - огромные штрафы... Чипирование не поможет, только отстрел. Чип можно вырвать с мясом плоскогубцами перед тем, как выкинуть собаку пинком из дома, и не определишь, чья это шавка.
04:41:48 10-05-2024
Именно агрессивные собаки обычно самые толковые. Часто это бывшедомашние с хорошими охранными качесивами. Таких надо не убивать, а помещать в приют и искать им нормальных хозяев, желательно проживаюших в частных домах. Пристроить агрессивную охранную собаку бывает легче, чем совсем трусливую. Некоторую агрессию могут проявлять и очень трусливые собаки, если их поймать и держать в клетке. Но вероятно, что никто не будет проверять собак на агрессивность, а будут убивать всех подряд и совсем не гуманными методами.
08:25:07 10-05-2024
зоошиза в своем репертуаре- что люди, что собаки все едино. Преступления совершают и люди, это точно. Но людей за это наказывают - сажают в тюрьмы, в том числе и пожизненно, а в некоторых цивилизованных странах даже казнят. Например в США. Н о смысла содержать пожизненно блохастую псину никакого нет. Так и поступают в цивилизованных странах - передержка и на небеса. Кино про блохастого бетховена видали? И не надо врать про разворованные миллиарды якобы выделенные на содержание блоховозов. Кто их выделил? Где смтатья в бюджете7 Да ни один здоровый человек не подпишется под миллиарды на псин. Пуля стоит 3 рубля, пожизненное содержание блоховоза великие тыщи. Аминь!
09:09:17 11-05-2024
Гость (08:25:07 10-05-2024) зоошиза в своем репертуаре- что люди, что собаки все едино. ... Надеюсь, что опубликуют. Уважаемый человек без имени, почитайте УК РФ. Специально для вас. Смотрите шире и глубже. За вашим ненавистным отношением к животным считывается много интересного. И обо всём этом пишут в УК РФ.
08:39:02 11-05-2024
Я, приютила бездомную собаку.Теперь мне Зе неё отвечать?! Но,она живёт на улице свободно гуляет,она привычна к свободе и в дом не могу взять,но она сытая.и живёт около дома ..?Усыпить не могу,не кормить не могу, выкинуть не могу.И,что теперь делать?
12:47:03 11-05-2024
Людмила (08:39:02 11-05-2024) Я, приютила бездомную собаку.Теперь мне Зе неё отвечать?! Но,она живёт на улице свободно гуляет,она привычна к свободе и в дом не могу взять,но она сытая.и живёт около дома ..?Усыпить не могу,не кормить не могу, выкинуть не могу.И,что теперь делать?... Заказывайте отлов. Скажите, что собака агрессивная. Про то, что это вы её выкормили, лучше не упоминайте, иначе ШТРАФ. Если участковый толковый, можно обратиться к нему. Придёт, отстреляет собаку как агрессивную по факту нападения, отчитается за патроны. Всё будет хорошо, сейчас законы правильные принимают, специально под ваш случай.
09:23:49 11-05-2024
А ещё у меня большое подозрение, что такие люди без имени с ярко выпяченной агрессией и ненавистью к собакам - зарабатывают на своих комментариях. Социальный заказ, так сказать. Намеренно занялась анализом комментариев к похожим статьям на АМИК. Ваш текст везде узнаваем. И вас можно пересчитать по пальцам. Вы намеренно создаёте впечатление якобы общественного мнения. Более того, я сейчас начинаю фиксировать все негативные высказывания, которые можно будет расценивать как призыв к догхантерству. Уверяю вас, что некоторые государственные деятели собирают информацию о жестоком обращении с животными и призывами к жестокому обращению. И мы знаем, что с этим делать дальше. Уверяю вас, человек без имени.
13:40:23 04-06-2024
Воспользуйтесь опытом любой развитой страны. За один день ничего не получится, а через года полтора будет видна проделанная работа.