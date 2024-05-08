Собачий срок. Как на Алтае будут маркировать домашних животных, а бродячих – усыплять

Разработка законопроекта, разрешающего эвтаназию бродячих собак, уже находится на стадии завершения

08 мая 2024, 08:15, ИА Амител

Бродячие собаки / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2025 года жители Алтайского края обязаны будут регистрировать и маркировать домашних животных. Закон, где это будет подробно прописано, сейчас дорабатывают депутаты АКЗС вместе с экспертами и общественниками. Пока он распространится только на собак. Документ также расширит перечень оснований для эвтаназии бездомных животных. В распоряжении amic.ru оказался текст законопроекта (пока документ не окончательный). Рассказываем, как народные избранники собираются "чипировать" всех псов в Алтайском крае и кого из них будут усыплять.

Как в Алтайском крае будут решать проблему с бродячими животными?

В июле 2023 года президент РФ подписал закон, дающий регионам право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Этим правом уже воспользовались несколько регионов – соседняя Республика Алтай, Хакасия, Бурятия, Магаданская область. В некоторых субъектах разрешено использовать в отношении бродячих животных эвтаназию. Теперь к этим регионам готовится присоединиться и Алтайский край.

В начале 2024 года в регионе создали рабочую группу, которая занялась разработкой мер по решению "собачьей" проблемы. В состав вошли представители законодательной и исполнительной власти региона, Общественной палаты, Минфина, управления ветеринарии и главы муниципалитетов.

Разработчики законопроекта предлагают ввести обязательную маркировку и регистрацию домашних животных (пока она коснется только собак), создать пункты временного содержания животных и разрешить региону умерщвлять "бродяг". Рассказываем о каждой из этих мер.

Каких животных хотят маркировать в Алтайском крае?

Маркировке и обязательной регистрации в Алтайском крае будут подлежать только собаки. Минимальный возраст для этих "процедур" пока не определен.

Что такое маркировка животных?

Маркировка – закрепление на теле животного или введение в тело визуального, электронного или смешанного средства маркирования, которое содержит идентификационный номер.

Как собираются регистрировать собак?

Пока непонятно: порядок регистрации, маркирования, снятия с учета, ведение единого реестра собак, форма и данные регистрационного удостоверения еще не определены. Как отмечают разработчики документа, его позднее установит правительство региона.

Не исключено, что будет использован опыт Москвы, рассказал amic.ru один из участников рабочей группы, член Общественной палаты, доцент кафедры частного права алтайского филиала РАНХиГС Алексей Чесноков. В регионе создана специальная система, где содержится вся информация о животном и его владельце.

"В Москве с трех месяцев щенкам присваивается буквенно-цифровой идентификационный номер, который вносится в специальную информационную систему. Нам тоже предстоит ее создать. Это позволит быстро искать и "потеряшек", и животных, которые находятся на самовыгуле. По статистике, около 30% нападений на людей приходится на домашних животных. Поэтому это один из вариантов установления хозяев и привлечения к ответственности", – говорит Чесноков.

Предположительно, при регистрации в специальную систему будут вносить следующие данные: вид животного, дата рождения, пол, кличка, порода, информация о вакцинации, адрес местонахождения, информация о владельце.

После этого животное маркируют.

Сколько стоит маркировка и регистрация и кто за это будет платить?

Регистрация будет бесплатной, маркировка – за счет владельцев.

Предположительно, установка метки с идентификационным номером на теле животного обойдется владельцам в районе 200 рублей. Сейчас такая стоимость установлена в Москве.

Кто будет маркировать и регистрировать животных?

Предполагается, что функции по маркировке и регистрации будут выполнять учреждения ветеринарии. Возможно, организации будут выбирать на конкурсной основе через аукцион.

Как накажут владельцев животных, которые откажутся регистрировать питомцев?

Пока неизвестно. Ответственность за нарушение требований по маркировке и регистрации будет прописана в отдельном подзаконном акте, который издаст правительство региона после принятия закона.

Скорее всего, меры пока будут работать в "лайт-режиме", считает Чесноков.

"Механизмы достаточно новые, их нужно опробовать", – отмечает он.

То есть первое время каких-либо жестких санкций в отношении людей, не пожелавших "чипировать" своего питомца, скорее всего, ждать не следует. Но люди должны понимать, что эта мера необходима и несет много пользы. В том числе и в случае, если питомец потерялся: его тогда будет проще найти.

А как будут бороться с бездомными собаками?

В Алтайском крае собираются создать пункты временного содержания животных. Как отмечается в документе, в эти пункты будут доставлять бездомных собак с улицы. Там "бродяга" пробудет десять дней. Сотрудники осмотрят животное и установят, есть ли у него признаки немотивированной агрессии. В течение десяти дней псов будут кормить и содержать. Это так называемый карантин. Если у животного за этот период найдется владелец, то питомца ему отдадут.

Поиск владельцев будет осуществляться через специально созданную информационную систему, которая будет содержать данные обо всех собаках региона (тот самый закон о маркировке, который вступит в силу с 1 января 2025 года). Если хозяин не объявится и собака будет признана неизлечимо больной, немотивированно агрессивной, либо она нанесла вред здоровью и жизни человека, ее ждет усыпление.

Немотивированная агрессия – это агрессивное поведение животного в отношении других животных или человека, повлекшее причинение вреда или здоровью, имуществу либо угрозу его причинения, не спровоцированное действиями других животных или человека.

Как будут усыплять бездомных собак?

Эвтаназия животных должна проходить "гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть". Запрещены утопление, отравление, удушение, болезненные инъекции, использование электрического тока и ядовитых веществ. Эти правила прописаны в федеральном законе и действуют много лет.

Когда в Алтайском крае заработают эти меры?

Рассмотрят проект закона, который предусматривает все эти нововведения, на июньской сессии АКЗС. До этого рабочая группа будет заниматься законопроектом. А потому есть большая вероятность, что некоторые положения могут изменить.

Если законопроект примут, то сразу после его опубликования в Алтайском крае смогут официально умерщвлять бездомных собак. А 1 января 2025 года вступит в силу обязательная регистрация и вакцинация домашних животных.



Что будет с системой ОСВВ?

Система обращения с бездомными животными ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат) будет продолжена. Бродячих собак, которые не проявляют немотивированной агрессии, будут, как и прежде, отлавливать, помещать в приюты, стерилизовать и возвращать в прежнюю среду обитания.

Насколько актуальна на Алтае проблема бродячих собак?

Очень актуальна. В последние годы в регионе растет число нападений животных на людей. Проблема наиболее остро стоит в крупных городах региона: в Барнауле, Рубцовске, Бийске.

Только за 2023 год в регионе зафиксировали 2,3 тысячи случаев нападения животных (в том числе домашних), сообщал на одном из круглых столов начальник отдела государственного контроля управления ветеринарии региона Денис Зуев. Цифра эта ежегодно растет (в 2021-м произошло 1,9 тысячи случаев, в 2022-м – 2,1 тысячи). В статистику попали только те, кто обратился за помощью в больницы, "поэтому цифру можно умножать на два", говорил Зуев.

Весной 2023 года депутаты АКЗС направляли в Госдуму РФ свой проект поправок к федеральному закону "Об ответственном обращении с животными", расширяющий основания для умерщвления бродячих собак, проживающих как на улицах, так и в приютах. Однако тогда в Госдуме не поддержали законопроект. Но в июле 2023-го парламент принял закон, который разрешил регионам устанавливать свои правила регулирования численности бродячих животных.