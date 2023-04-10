Сергей Гармаш сообщил о работе над продолжением "Чебурашки"

Никаких подробностей о сиквеле актёр не привёл

10 апреля 2023, 20:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка" (2023)

Создатели фильма "Чебурашка" уже работают над продолжением, сказал актёр Сергей Гармаш, исполнивший в картине одну из главных ролей.

"Неожиданно наш бренд, наш советский мультфильм "Чебурашка", который режиссер Дьяченко и компания Yellow, Black & White решили превратить в полнометражный художественный фильм, побил абсолютно все рекорды проката. Поэтому, конечно, [ответ на] вопрос, который мог бы возникнуть: будет ли продолжение? Будет", - цитирует его ТАСС.

При этом каких-либо подробностей о сиквеле артист не привёл, в том числе не уточнил даже примерную дату премьеры.

"Чебурашка" вышел 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, принёся создателям свыше 7,5 миллиарда рублей при бюджете в 850 миллионов.