Heineken завершил продажу своих активов в России

Компания продала полный пакет акций за один евро

25 августа 2023, 15:36, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Голландский пивоваренный концерн Heineken завершил процедуру продажи своих активов российской компании "Арнест". Об этом сообщает ТАСС.

Процесс выхода Heineken из России начался в 2022 году. Сейчас компания получила все необходимые одобрения и продала активы за 1 евро. "Арнест" взяла на себя обязательства за 1800 сотрудников пивоваренной компании в России.

Общие убытки голландского концерна из-за ухода из России составят около 300 млн евро, но в компании отметили, что сделка окажет крайне незначительное влияние на стоимость акций.

Вместе с брендом Heineken из России также выведут бренд Amstel.