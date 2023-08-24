Машины иранского бренда хотят производить в России

Собирать их могут на бывших площадках концерна Renault-Nissan

24 августа 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: SAIPA

Иранский производитель автомобилей SAIPA может начать производство в России. Об этом сообщает портал autonews.ru.

Предполагается, что в стране организуют сборку модели Shahin, которая построена на платформе Toyota B и седан P 90, который представляет собой модернизированный Renault Logan первого поколения.

Организовать производство могут на бывших площадках концерна Renault-Nissan. Источник отметил, что до введения санкций в отношении Ирана SAIPA сотрудничала с французским автопроизводителем.