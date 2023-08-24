Машины иранского бренда хотят производить в России
Собирать их могут на бывших площадках концерна Renault-Nissan
24 августа 2023, 12:29, ИА Амител
Фото: SAIPA
Иранский производитель автомобилей SAIPA может начать производство в России. Об этом сообщает портал autonews.ru.
Предполагается, что в стране организуют сборку модели Shahin, которая построена на платформе Toyota B и седан P 90, который представляет собой модернизированный Renault Logan первого поколения.
Организовать производство могут на бывших площадках концерна Renault-Nissan. Источник отметил, что до введения санкций в отношении Ирана SAIPA сотрудничала с французским автопроизводителем.
12:36:16 24-08-2023
У нас и так уже китайским хламом все завалено по конской цене
12:46:50 24-08-2023
А как же Москвич, Волга, Лада, Нива?
12:53:44 24-08-2023
Всю жизнь мечтал ездить на Иранской машине. Вот оно-Счастье!!!
13:32:11 24-08-2023
А я не хочу иранскую, есть че еще из страны какой ни будь 3-5 мира? ну чтоб поотстойнее? чтоб все заржались.
13:57:15 24-08-2023
Гость (13:32:11 24-08-2023) А я не хочу иранскую, есть че еще из страны какой ни будь 3-... Могу посоветовать: Kiira из Уганды, Innoson из Нигерии, Kantanka из Ганы (кстати симпатичный внедорожник), Mobius Motors из Кении, Uri из ЮАРа (ржачная тачка). Ну вот, как то так, выбирайте)))))
15:24:22 24-08-2023
Гость (13:57:15 24-08-2023) Могу посоветовать: Kiira из Уганды, Innoson из Нигерии, Kant... Mobius Motors — такая же кенийская компания, как Bork или Röndell — немецкая. Мёбиусы разрабатываются в Великобритании, лишь формально компания зарегистрирована в Кении.
13:56:54 24-08-2023
Нормальный прорыв. Вместо фольксвагенов и тойот получить вот это убожество по цене дороже вышеперечисленных.
13:59:28 24-08-2023
На данный момент модельный ряд SAIPA в России состоит из трех моделей. 1. Кросс-хетч SAIPA Quik. Создан на платформе X200 — модернизированной версии ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Автомобиль оборудован безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощность 87 л.с. далее...
14:01:21 24-08-2023
Uri из ЮАРа (ржачная тачка) - спасиб... гляну))))
14:13:28 24-08-2023
Гость (14:01:21 24-08-2023) Uri из ЮАРа (ржачная тачка) - спасиб... гляну))))... Да не за что. Правда не уверен, что она есть где-нибудь за пределами ЮАР)))
14:22:43 24-08-2023
не уверен, что она есть где-нибудь - зато какая мечта)))
15:14:14 24-08-2023
Гость (14:22:43 24-08-2023) не уверен, что она есть где-нибудь - зато какая мечта)))... Глянули, понравилась?)))
15:00:30 24-08-2023
Также российским клиентам будет доступен конкурент Lada Granta — седан SAIPA Saina S. Автомобиль построен на той же платформе, что и SAIPA Quik. Силовая остановка также идентична. И, наконец, третий автомобиль в модельной линейке — более крупный седан Shahin. Автомобиль использует платформу Toyota B. Под капотом четырехдверки установлен турбомотор объемом 1,5 л с отдачей 110 л.с. и 178 Н·м крутящего момента. Коробка передач — только пятиступенчатая «механика». Ранее представители компании SAIPA заявляли о планах привести в Россию также седан P90, который представляет собой глубоко модернизированный Renault Logan первого поколения. Однако пока эта модель в России не представлена. Появится ли она на отечественном рынке в будущем, пока неизвестно.
15:35:47 24-08-2023
Глянули, понравилась? - ваще норм.. и за грибами и в кузове навоз перевезти)))
16:24:10 24-08-2023
я буду ждать северо-корейские автомобили