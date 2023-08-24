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Машины иранского бренда хотят производить в России

Собирать их могут на бывших площадках концерна Renault-Nissan

24 августа 2023, 12:29, ИА Амител

Фото: SAIPA
Фото: SAIPA

Иранский производитель автомобилей SAIPA может начать производство в России. Об этом сообщает портал autonews.ru.

Предполагается, что в стране организуют сборку модели Shahin, которая построена на платформе Toyota B и седан P 90, который представляет собой модернизированный Renault Logan первого поколения.

Организовать производство могут на бывших площадках концерна Renault-Nissan. Источник отметил, что до введения санкций в отношении Ирана SAIPA сотрудничала с французским автопроизводителем.

Экономика Транспорт

Комментарии 15

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Гость

12:36:16 24-08-2023

У нас и так уже китайским хламом все завалено по конской цене

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Гость

12:46:50 24-08-2023

А как же Москвич, Волга, Лада, Нива?

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Гость

12:53:44 24-08-2023

Всю жизнь мечтал ездить на Иранской машине. Вот оно-Счастье!!!

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Гость

13:32:11 24-08-2023

А я не хочу иранскую, есть че еще из страны какой ни будь 3-5 мира? ну чтоб поотстойнее? чтоб все заржались.

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Гость

13:57:15 24-08-2023

Гость (13:32:11 24-08-2023) А я не хочу иранскую, есть че еще из страны какой ни будь 3-... Могу посоветовать: Kiira из Уганды, Innoson из Нигерии, Kantanka из Ганы (кстати симпатичный внедорожник), Mobius Motors из Кении, Uri из ЮАРа (ржачная тачка). Ну вот, как то так, выбирайте)))))

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Гость

15:24:22 24-08-2023

Гость (13:57:15 24-08-2023) Могу посоветовать: Kiira из Уганды, Innoson из Нигерии, Kant... Mobius Motors — такая же кенийская компания, как Bork или Röndell — немецкая. Мёбиусы разрабатываются в Великобритании, лишь формально компания зарегистрирована в Кении.

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Гость

13:56:54 24-08-2023

Нормальный прорыв. Вместо фольксвагенов и тойот получить вот это убожество по цене дороже вышеперечисленных.

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ГОСТЬ

13:59:28 24-08-2023

На данный момент модельный ряд SAIPA в России состоит из трех моделей. 1. Кросс-хетч SAIPA Quik. Создан на платформе X200 — модернизированной версии ходовой Ford Festiva/Mazda 121 образца 1986 года. Автомобиль оборудован безальтернативным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощность 87 л.с. далее...

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Гость

14:01:21 24-08-2023

Uri из ЮАРа (ржачная тачка) - спасиб... гляну))))

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Гость

14:13:28 24-08-2023

Гость (14:01:21 24-08-2023) Uri из ЮАРа (ржачная тачка) - спасиб... гляну))))... Да не за что. Правда не уверен, что она есть где-нибудь за пределами ЮАР)))

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Гость

14:22:43 24-08-2023

не уверен, что она есть где-нибудь - зато какая мечта)))

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Гость

15:14:14 24-08-2023

Гость (14:22:43 24-08-2023) не уверен, что она есть где-нибудь - зато какая мечта)))... Глянули, понравилась?)))

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Гость

15:00:30 24-08-2023

Также российским клиентам будет доступен конкурент Lada Granta — седан SAIPA Saina S. Автомобиль построен на той же платформе, что и SAIPA Quik. Силовая остановка также идентична. И, наконец, третий автомобиль в модельной линейке — более крупный седан Shahin. Автомобиль использует платформу Toyota B. Под капотом четырехдверки установлен турбомотор объемом 1,5 л с отдачей 110 л.с. и 178 Н·м крутящего момента. Коробка передач — только пятиступенчатая «механика». Ранее представители компании SAIPA заявляли о планах привести в Россию также седан P90, который представляет собой глубоко модернизированный Renault Logan первого поколения. Однако пока эта модель в России не представлена. Появится ли она на отечественном рынке в будущем, пока неизвестно.

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Гость

15:35:47 24-08-2023

Глянули, понравилась? - ваще норм.. и за грибами и в кузове навоз перевезти)))

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Гость

16:24:10 24-08-2023

я буду ждать северо-корейские автомобили

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