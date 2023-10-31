Хэллоуин по-голливудски. Как звезды шоу-бизнеса нарядились в культовые образы
Традиция перевоплощаться на Хэллоуин пришла вместе с самим праздником от древнего кельтского Самайна
31 октября 2023, 08:01, ИА Амител
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- Это, кстати, Леонардо ДиКаприо
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Хэллоуин-2023 / Фото: соцсети
31 октября в мире отмечают Хэллоуин. Изначально это был праздник древних кельтов, где наряжались в страшные костюмы, чтобы обмануть злых духов и не попасться им. Постепенно традиции стали частью поп-культуры. Многие звезды для вечеринок и пиара стали перевоплощаться в героев фильмов (чаще всего ужасов) и других художественных произведений.
Собрали, как голливудские звезды, и не только, отпраздновали Хэллоуин в этом году.
09:02:02 31-10-2023
Самойловы то куда??? Это не наш праздник....И нечего писать про эту чушь...
11:27:13 31-10-2023
Каждый год ТАМ людей давят и убивают на этом де...ом празднике, а они все-равно ходят его отмечать. Какой праздник такие и люди.
11:34:18 31-10-2023
а почему подписали только дю каприю?
12:21:30 31-10-2023
эта новость и фотки реально кому-то интересны?
12:28:14 31-10-2023
житель края (12:21:30 31-10-2023) эта новость и фотки реально кому-то интересны?... ну вы же зашли, значит вам интересно
12:35:56 31-10-2023
Гость (12:28:14 31-10-2023) ну вы же зашли, значит вам интересно... +++++++)
13:11:56 31-10-2023
Старость. Почти никого не узнал.