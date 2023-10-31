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Хэллоуин по-голливудски. Как звезды шоу-бизнеса нарядились в культовые образы

Традиция перевоплощаться на Хэллоуин пришла вместе с самим праздником от древнего кельтского Самайна

31 октября 2023, 08:01, ИА Амител

31 октября в мире отмечают Хэллоуин. Изначально это был праздник древних кельтов, где наряжались в страшные костюмы, чтобы обмануть злых духов и не попасться им. Постепенно традиции стали частью поп-культуры. Многие звезды для вечеринок и пиара стали перевоплощаться в героев фильмов (чаще всего ужасов) и других художественных произведений. 

Собрали, как голливудские звезды, и не только, отпраздновали Хэллоуин в этом году. 

праздники Шоу-бизнес

Комментарии 7

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Гость

09:02:02 31-10-2023

Самойловы то куда??? Это не наш праздник....И нечего писать про эту чушь...

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Гость

11:27:13 31-10-2023

Каждый год ТАМ людей давят и убивают на этом де...ом празднике, а они все-равно ходят его отмечать. Какой праздник такие и люди.

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Гость

11:34:18 31-10-2023

а почему подписали только дю каприю?

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житель края

12:21:30 31-10-2023

эта новость и фотки реально кому-то интересны?

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Гость

12:28:14 31-10-2023

житель края (12:21:30 31-10-2023) эта новость и фотки реально кому-то интересны?... ну вы же зашли, значит вам интересно

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Гость

12:35:56 31-10-2023

Гость (12:28:14 31-10-2023) ну вы же зашли, значит вам интересно... +++++++)

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Пузырек

13:11:56 31-10-2023

Старость. Почти никого не узнал.

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