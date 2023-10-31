Хэллоуин по-голливудски. Как звезды шоу-бизнеса нарядились в культовые образы

Традиция перевоплощаться на Хэллоуин пришла вместе с самим праздником от древнего кельтского Самайна

31 октября 2023, 08:01, ИА Амител



Это, кстати, Леонардо ДиКаприо





































































































Хэллоуин-2023 / Фото: соцсети

31 октября в мире отмечают Хэллоуин. Изначально это был праздник древних кельтов, где наряжались в страшные костюмы, чтобы обмануть злых духов и не попасться им. Постепенно традиции стали частью поп-культуры. Многие звезды для вечеринок и пиара стали перевоплощаться в героев фильмов (чаще всего ужасов) и других художественных произведений.

Собрали, как голливудские звезды, и не только, отпраздновали Хэллоуин в этом году.