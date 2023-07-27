Хинштейн: ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на 277 млн рублей
При закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками в лице компании "Комплексные системы"
27 июля 2023, 08:01, ИА Амител
ФСБ совместно с сотрудниками Собственной безопасности Росгвардии раскрыли коррупционную схему высокопоставленных сотрудников ведомства более чем на 200 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками в лице компании "Комплексные системы". В результате оборудование закупалось по заведомо завышенной цене.
По словам Хинштейна, ущерб бюджету составил 277 млн рублей. Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".
Депутат добавил, что для проведения следственных действий в управление доставили главу управления жилполитики Департамента строительства Росгвардии Ярослава Наконечного, главу отдела Департамента реализации жилполитики Игоря Елисеева, а также гендиректора "Комплексных систем" Олега Чекрышева и его заместителя Александра Белякова. Также на допросе находятся и другие фигуранты. Решается вопрос об избрании для нарушителей меры пресечения.
08:15:17 27-07-2023
А народ гуманитарную помощь собирает.
08:33:01 27-07-2023
ну погрозят пальчиком, они все осознают и поймут и продолжат заниматься тем же
09:53:49 27-07-2023
гость (08:33:01 27-07-2023) ну погрозят пальчиком, они все осознают и поймут и продолжат... Суд наш гуманный, учтёт положительные характеристики, болезни, лет пять условно, тысяч 100 штрафа))
10:54:36 27-07-2023
ВВП (09:53:49 27-07-2023) Суд наш гуманный, учтёт положительные характеристики, болезн... ну это очень строгое наказание,год условно(пока следствие идет)ну и штраф парочку МРОТ
08:48:23 27-07-2023
Сейчас когда страна воюет, никто никому пальчиком грозить не станет. Закроют надолго. Это просто мрази, которые воруют во время общей беды. Именная просека им лет на 20. Да будет так.
09:10:44 27-07-2023
Гость (08:48:23 27-07-2023) Сейчас когда страна воюет, никто никому пальчиком грозить не... Не будет так, не обманывайте себя
09:15:37 27-07-2023
Гость (09:10:44 27-07-2023) Не будет так, не обманывайте себя... Вы сидите в Барнауле и рассказываете мне как и что будет в будущем? Вам самому не смешно?
09:48:23 27-07-2023
Гость (09:15:37 27-07-2023) Вы сидите в Барнауле и рассказываете мне как и что будет в б... главная ошибка многих это унижение самих себя...
10:19:46 27-07-2023
Гость (09:48:23 27-07-2023) главная ошибка многих это унижение самих себя...... Так прекратите это, не унижайте себя изложением бреда.
09:59:02 27-07-2023
Гость (09:15:37 27-07-2023) Вы сидите в Барнауле и рассказываете мне как и что будет в б... Очень интересно. А вы где сидите, Кремль, Белый дом или третий люк от вокзала?
10:21:52 27-07-2023
ГОсть (09:59:02 27-07-2023) Очень интересно. А вы где сидите, Кремль, Белый дом или трет... А вы специализируетесь на типа оскорблениях? Так себе у вас мастерство. Ровно для шестого люка. Вот там это в самый раз. И я не нуждаюсь в пророчествах местечковых ванг типа персонажа выше или конкретно вас.
10:20:51 27-07-2023
Гость (08:48:23 27-07-2023) Сейчас когда страна воюет, никто никому пальчиком грозить не... Аминь
11:00:16 27-07-2023
Гость (08:48:23 27-07-2023) Сейчас когда страна воюет, никто никому пальчиком грозить не... уважаемый,а огласите виновного и срок за бесследно исчезнувшие 1,5 млн комплектов военной формы(вроде тогда тоже присутствовали оглашенные вами выше причины)
12:39:13 27-07-2023
Гость (08:48:23 27-07-2023) Сейчас когда страна воюет, никто никому пальчиком грозить не... Что насчёт 1.5 млн комплектов формы?
09:07:52 27-07-2023
что, теперь Золотова посадят турму и они наконец-то подерутся с Навальным?! козырно!
09:16:24 27-07-2023
Гость (09:07:52 27-07-2023) что, теперь Золотова посадят турму и они наконец-то подерутс... С Сисяном драться - зашквар, он опущенный.
10:34:10 27-07-2023
Гость (09:16:24 27-07-2023) С Сисяном драться - зашквар, он опущенный.... Откуда знаешь? Сисян избил ?
10:55:11 27-07-2023
Гость (10:34:10 27-07-2023) Откуда знаешь? Сисян избил ?... Чего? Он сам себя на ногах не несет)
09:19:02 27-07-2023
А раньше бы расстреляли.
09:46:52 27-07-2023
модератору, просьба передать редактору. вопрос-просьба администрации Амитела: а можно так сделать, что бы ответы на комментарии добавлялись не сразу после комментария на который человек отвечает, а в порядке живой очереди комментов - внизу всех комментариев, по времени поступления ответа и других комментариев на сайт!? а цитата комментария пусть останется! с цитатой это вы хорошо придумали!.. можете вынести этот вопрос-просьбу на обсуждение отдельным сабжем... думаю многие эту идею поддержат, т.к. сложно уловить всю суть диалогов в виде комментариев и ответов, которые добавляются путём вклинивания в уже прочитанные комментарии, на которые чаще уже не обращаешь внимание! хорошо если комментариев не много, но когда тема злободневная и комментариев много, нереально перечитывать всё сначала и находить поздние ответы на ранние комменты... как-то так... заранее спасибо.
10:12:59 27-07-2023
Гость (09:46:52 27-07-2023) модератору, просьба передать редактору. вопрос-просьба админ... Полностью поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!
09:57:36 27-07-2023
Фи, какую то копейку нашли для виду, там по-любому чуваки миллиардами мутят только так
12:54:08 27-07-2023
Гость (09:57:36 27-07-2023) Фи, какую то копейку нашли для виду, там по-любому чуваки ми... Да и это нашли только потому, что у них там междусобойчик, коррупционные дела заводятся на тех кто стал неудобен.
10:04:49 27-07-2023
Только к стенке
10:47:36 27-07-2023
кому война, а кому мать родна
12:03:12 27-07-2023
Гость (09:46:52 27-07-2023) модератору, просьба передать редактору. вопрос-просьба админ... Не согласен, древовидная система отображения гораздо удобнее, когда она работает (иногда нет, и комментарий ответа с цитатой появляется в самом конце). Идеально было бы выбирать способ отображения в настройках.
20:41:49 27-07-2023
Это мелочь для отвода глаз общества. Главные в окружении Путина разного приближения.