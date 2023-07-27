Хинштейн: ФСБ раскрыла коррупционную схему Росгвардии на 277 млн рублей

При закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками в лице компании "Комплексные системы"

27 июля 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

ФСБ совместно с сотрудниками Собственной безопасности Росгвардии раскрыли коррупционную схему высокопоставленных сотрудников ведомства более чем на 200 миллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, при закупке мобильных комплексов разминирования "Аракс" должностные лица Росгвардии вступили в сговор с поставщиками в лице компании "Комплексные системы". В результате оборудование закупалось по заведомо завышенной цене.

По словам Хинштейна, ущерб бюджету составил 277 млн рублей. Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество".

Депутат добавил, что для проведения следственных действий в управление доставили главу управления жилполитики Департамента строительства Росгвардии Ярослава Наконечного, главу отдела Департамента реализации жилполитики Игоря Елисеева, а также гендиректора "Комплексных систем" Олега Чекрышева и его заместителя Александра Белякова. Также на допросе находятся и другие фигуранты. Решается вопрос об избрании для нарушителей меры пресечения.