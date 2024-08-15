Хирург назвал продукты, которые очищают организм
Они также замедляют развитие раковых клеток
15 августа 2024, 11:14, ИА Амител
Онколог и хирург Иван Карасев утверждает, что можно использовать определённые продукты для полноценного насыщения организма и замедления развития раковых клеток. Его слова передает "Российская газета".
Особенно эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, чёрный перец, клюква, черника, грейпфрут и зелёный чай. Их совместное действие может остановить развитие опухоли в желудочно-кишечном тракте.
Врач отмечает, что аромат напитка, приготовленного из этих компонентов, очень аппетитный. Если у вас нет противопоказаний к ингредиентам напитка, вы можете пить его ежедневно.
Этот напиток действует сразу в нескольких направлениях: способствует самоуничтожению раковых клеток, помогает обезвредить канцерогенные вещества и поддерживает иммунную систему.
11:21:02 15-08-2024
брюссельская капуста + брокколи + чеснок + лук-шалот + куркума + чёрный перец + клюква + черника + грейпфрут +зелёный чай.
может быть рака и не будет.
но заворот кишков - наверняка.
11:24:39 15-08-2024
Особенно эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, чёрный перец, клюква, черника, грейпфрут и зелёный чай. Их совместное действие может остановить развитие опухоли в желудочно-кишечном тракте. --- Дело великого целителя и знахаря всея России Малахова процветает. Ученик проклюнулся
12:12:56 15-08-2024
ВВП (11:24:39 15-08-2024) Особенно эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями... А вон еще один 12:00:20 15-08-2024 )))
15:37:11 15-08-2024
ВВП (11:24:39 15-08-2024) Особенно эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями... А почему имбирь забыли?
11:39:21 15-08-2024
организм не помойка - его не надо чистить
12:00:20 15-08-2024
Врачи в кои-то веки начали читать и даже цитировать книги по натуропатии? А у нас до СВО издавалось множество переводных книг западных докторов медицины (учёная степень на Западе), посвящённых этой теме. Там полным-полно учёных с мировым именем, которые полностью разочаровались в официальной медицине и считают, что она способна лишь временно снимать симптомы, не излечивая причины самой болезни.
12:17:33 15-08-2024
Гость (12:00:20 15-08-2024) Врачи в кои-то веки начали читать и даже цитировать книги по... Это которые рак содой и листьями лопуха лечили? Ога, читал.
12:10:36 15-08-2024
Надо понять и осознать элементарную вещь - современная синтетическая пища в яркой упаковке полна всякой токсичной химии, которая постояно медленно, но верно отравляет наш организм и накапливается во всех органах нашего тела, выводя их из строя. Единственный метод излечения при этом - детоксикация, детокс - очистка организма. Естественным путём это можно сделать только веганскими и вегетарианскими диетами. Другого способа нет!
12:35:52 15-08-2024
Гость (12:10:36 15-08-2024) Надо понять и осознать элементарную вещь - современная синте... Кто то верит в плоскую землю, кто то, что настой клюквы с чесноком спасёт от рака.))
14:15:56 15-08-2024
ВВП (12:35:52 15-08-2024) Кто то верит в плоскую землю, кто то, что настой клюквы с че... А мы верим в Летающегшо Макаронного Монстра. И что придет рай с пивным вулканом и фабрикой стриптиза.
12:56:24 15-08-2024
Издаваемые за рубежом и переведённые у нас книги по натуропатии докторов медицины содержат обширную медицинскую библиографию - ссылки на медицинские статьи и исследования в области медицинской статистики в рецензируемых медицинских журналах. Предлагаемые методы естественного детокса не гарантируют стопроцентную излечиваемость, но медицинская статистика за многие годы на десятках тысяч больных доказывает, что методика детоксикации реально работает! Естественно, клюква с чесноком вперемежку с колбасой из отбросов - это ни о чём, кроме как о преждевременной мучительной смерти.