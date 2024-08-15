Хирург назвал продукты, которые очищают организм

Они также замедляют развитие раковых клеток

15 августа 2024, 11:14, ИА Амител

Чеснок / Фото: pxhere.com/ru/photo/469

Онколог и хирург Иван Карасев утверждает, что можно использовать определённые продукты для полноценного насыщения организма и замедления развития раковых клеток. Его слова передает "Российская газета".

Особенно эффективны в борьбе с онкологическими заболеваниями брюссельская капуста, брокколи, чеснок, лук-шалот, куркума, чёрный перец, клюква, черника, грейпфрут и зелёный чай. Их совместное действие может остановить развитие опухоли в желудочно-кишечном тракте.

Врач отмечает, что аромат напитка, приготовленного из этих компонентов, очень аппетитный. Если у вас нет противопоказаний к ингредиентам напитка, вы можете пить его ежедневно.

Этот напиток действует сразу в нескольких направлениях: способствует самоуничтожению раковых клеток, помогает обезвредить канцерогенные вещества и поддерживает иммунную систему.