Хирург раскрыл главную опасность популярного блюда на завтрак

Среди потенциальных проблем — проблемы с печенью, желудком, сердцем и сосудами

09 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

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Употребление бутербродов с колбасой может привести к ряду проблем со здоровьем, рассказал news.ru хирург Александр Умнов.

По его словам, жировые вкрапления в колбасе повышают уровень холестерина, что увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.

Стабилизаторы, консерванты, антиоксиданты и прочие добавки могут оказать неблагоприятное воздействие на детей, а также вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.

Соль в колбасе может повысить артериальное давление и нарушить работу почек, а специи – вызвать раздражение желудка и кишечника, из-за чего возрастает риск гастрита и язв.

Помимо этого, в дешевой колбасе используется мясо механической обвалки, что также чревато проблемами со здоровьем.