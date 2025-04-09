Хирург раскрыл главную опасность популярного блюда на завтрак
Среди потенциальных проблем — проблемы с печенью, желудком, сердцем и сосудами
09 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
Употребление бутербродов с колбасой может привести к ряду проблем со здоровьем, рассказал news.ru хирург Александр Умнов.
По его словам, жировые вкрапления в колбасе повышают уровень холестерина, что увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета.
Стабилизаторы, консерванты, антиоксиданты и прочие добавки могут оказать неблагоприятное воздействие на детей, а также вызвать проблемы с печенью и поджелудочной железой.
Соль в колбасе может повысить артериальное давление и нарушить работу почек, а специи – вызвать раздражение желудка и кишечника, из-за чего возрастает риск гастрита и язв.
Помимо этого, в дешевой колбасе используется мясо механической обвалки, что также чревато проблемами со здоровьем.
"Это истолченные в труху, а после собранные воедино рога, копыта, хрящи и прочие остатки от животного. А такой "компот" может вызвать развитие мочекаменной болезни, а неизмельченные куски могут поранить стенки органов", – заключил специалист.
15:23:43 09-04-2025
С удовольствием бы поела советской колбасы, а ту что продают сейчас я не покупаю по любой цене ее жрать не возможно как и свинину, свинина хоть крестьянка, хоть промка даже отдаленно не напоминает вкус того мяса, что было в советское время.
15:36:11 09-04-2025
Гость (15:23:43 09-04-2025) С удовольствием бы поела советской колбасы, а ту что продают... если ВЫ жили в 60-е - 70-е годы, вспомните, какой замечательный запашистый был хлеб, причем, как белый, так и черный.А какой был божественный запах рядом с хлебокомбинатом !!! А сейчас...?
06:21:23 10-04-2025
Горожанин. (15:36:11 09-04-2025) если ВЫ жили в 60-е - 70-е годы, вспомните, какой замечатель... Да-да-да… А еще вспомним свежеиспеченный хлеб в Затоне) Слушайте, вы не покупайте буханки городских хлебокомбинатов в масс-маркете. Есть множество пекарен, где пекут прекрасный хлеб. Да, он подороже, чем в М-Ра, но он и вкус имеет.
06:19:05 10-04-2025
Гость (15:23:43 09-04-2025) С удовольствием бы поела советской колбасы, а ту что продают... Прекрасно помню советскую колбасу - редкое Гэ. Продавалась она в кооперативном магазине на Ленина, 45. Копченой не было в продаже в принципе. А на прилавках была ливерная, жирная колбаса - эта такая с большими глазками жира по всему срезу, и обезжиренная - наподобие докторской. Последняя была самая дорогая. Помню ее цвет и вкус - он полностью совпадал с цветом и консистенцией бумаги, в которую заворачивали отрезаемый кусок колбасы. Бумага такая серая с вкраплениями опилок. Ну уж нет, я подобное есть сейчас не стану. Вы покупайте хорошую дорогую колбасу в достойных магазинах, и будет вам счастье. А то вы сейчас колбасой называете массу, продающуюся в самой массовой сети региона - там хорошего быть не может по определению, это магазины для нищеты.
08:04:57 10-04-2025
Гость (06:19:05 10-04-2025) Прекрасно помню советскую колбасу - редкое Гэ. Продавалась о... барин нашелся тут
15:53:38 09-04-2025
Ага, и солнце было ярче! И трава зеленее! 😩😏
16:41:34 09-04-2025
Гость (15:53:38 09-04-2025) Ага, и солнце было ярче! И трава зеленее! 😩😏... и девицы красивее...
01:55:30 27-04-2025
Гость (16:41:34 09-04-2025) и девицы красивее...... Щас бабёнки бы
15:54:07 09-04-2025
Колбаса бывает дешёвой?
17:53:24 09-04-2025
Чучмек (15:54:07 09-04-2025) Колбаса бывает дешёвой?... Да, например ливерная.
16:06:54 09-04-2025
❝ Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы. Потрудись накормить его.
Краковской! Краковскую я лучше сама съем. — Только попробуй! Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. ❞ (с)
23:51:22 09-04-2025
Самые полезные животные - это дермантины и синтепоны. Из их шкурок шьют всё на свете, а из мяса делают колбасу и сосиски.
23:53:42 09-04-2025
Рабы обязаны есть корм. Обратите внимание на колбаски к пиву и собачьи колбаски - это одно и тоже.