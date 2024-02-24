Хирурги достали 40 магнитных шариков из уретры российского школьника
Ближайшие две недели подросток проведет под присмотром врачей
24 февраля 2024, 09:09, ИА Амител
Фото: пресс-служба городской больницы № 1 Новороссийска / "КП-Кубань"
14-летний подросток из Новороссийска засунул в уретру 40 магнитных шариков и почувствовал себя плохо, пишет "КП-Кубань".
Изначально врачи попытались извлечь инородные тела эндоскопически, но успеха это не принесло. В итоге решили провести открытую операцию.
Она закончилась успешно. Ближайшие две недели школьник проведет под присмотром врачей.
Ранее житель Омска накачал пенис вазелином и потом чуть его не потерял.
10:03:40 24-02-2024
Ну просто дебил. Ему надо объяснить для чего нужен член?
11:25:10 24-02-2024
Паша (10:03:40 24-02-2024) Ну просто дебил. Ему надо объяснить для чего нужен член?... Скорее всего поспорили на что-то либо взяли на слабо.
Но да ты прав не от большого ума это сделано, он хотя бы ногу в жопу не засовывал и собак не насиловал как панин.
10:04:07 24-02-2024
это еще раз подтверждает, что в интернет нужно пускать только совершеннолетних, а неокрепшие мозги, только в библиотеку с правильными книжками.
16:37:56 24-02-2024
Элен без ребят (10:04:07 24-02-2024) это еще раз подтверждает, что в интернет нужно пускать тольк...
Или все же огранить его ДО определенного возраста. И так правильнее будет. Читайте книжки, доживайте, сожалейте об упущенных возможностях. Да, Элен, даже о таких!
18:41:04 24-02-2024
Элен без ребят (10:04:07 24-02-2024) это еще раз подтверждает, что в интернет нужно пускать тольк...
А какие книжки правильные? Кто опять это решать будет? Такие как Вы? Уж лучше не надо! Вы порой такие глупости пишете, что даже страшно становится. Вроде бы как мудрой уже должна стать! Ан нет!
11:05:50 24-02-2024
В 14 лет свой писюн я уже знал куда присунуть
11:22:38 24-02-2024
Значительная часть подростков в процессе взросления чудит. Когда орган есть, гормоны есть, интерес есть, а применить некуда. Да и большинству никто ничего не объясняет, в обществе это закрытая постыдная тема. Вот и начинаются эксперименты. Кто-то тихо-мирно изучает себя. А кто-то вот так креативно, без мозгов.
13:04:26 24-02-2024
В следующий раз теннисные пусть в другое отверстие напихает!
13:09:44 24-02-2024
Шарик, ты балбес