Хирурги достали 40 магнитных шариков из уретры российского школьника

Ближайшие две недели подросток проведет под присмотром врачей

24 февраля 2024, 09:09, ИА Амител

Фото: пресс-служба городской больницы № 1 Новороссийска / "КП-Кубань"

14-летний подросток из Новороссийска засунул в уретру 40 магнитных шариков и почувствовал себя плохо, пишет "КП-Кубань".

Изначально врачи попытались извлечь инородные тела эндоскопически, но успеха это не принесло. В итоге решили провести открытую операцию.

Она закончилась успешно. Ближайшие две недели школьник проведет под присмотром врачей.

Ранее житель Омска накачал пенис вазелином и потом чуть его не потерял.