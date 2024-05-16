Хирургов пластической клиники Хайдарова отправили под домашний арест

Их подозревают в оказании небезопасных услуг

16 мая 2024, 21:30, ИА Амител

Наручники / Фото: unsplash.com

Хирурга столичной клиники пластической хирургии IQ PlastiqueИлью Елагина отправили под домашний арест до 14 июля по уголовному делу об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следователей, 16 февраля Елагин вместе со своим ассистентом Тамерланом Кадзаевым прооперировали 36-летнего продюсера Петра Гаврилова. После выписки ему стало плохо. Он обратился в клинику, где ему провели повторную операцию, однако состояние ухудшилось еще больше. В конечном счете Гаврилова госпитализировали в другой медицинский центр, где он впал в кому и умер.

15 апреля, после проверки силовых ведомств и Роспотребнадзора, клинике запретили проводить операции. Позднее из-за выявленных нарушенийIQ Plastique закрыли на 90 дней.

По информации канала, ассистента Елагина, Кадзаева, также отправили под домашний арест, но до 22 июля.