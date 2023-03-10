ХК "Динамо-Алтай" дома переиграл саратовский "Кристалл"

11 и 12 марта "Динамо-Алтай" и "Кристалл" ещё дважды встретятся на льду "Титов-Арены"

10 марта 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

ХК "Динамо-Алтай" дома уверенно выиграл у саратовского "Кристалла". Матч второго этапа первенства ВХЛ состоялся 9 марта на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился убедительной победой алтайских хоккеистов со счётом 7:2.

Барнаульцы уже в первом периоде забросили в ворота "Кристалла" четыре безответные шайбы и сняли все вопросы о победителе. В оставшиеся два периода динамовцы спокойно доиграли матч и в итоге праздновали разгромный успех. Четыре шайбы у победителей отправил в ворота "Кристалла" нападающий Денис Лудцев.

Команда Артемия Лакизы поднялась на третье место в турнирной таблице.

11 и 12 марта "Динамо-Алтай" и "Кристалл" ещё дважды сыграют на льду "Титов-Арены". Эти встречи станут заключительными во втором этапе турнира. Оба матча начнутся в 17 часов.

Затем 19 марта участникам первенства ВХЛ предстоят первые матчи серий плей-офф за Кубок Федерации.