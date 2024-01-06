ХК "Динамо-Алтай" обыграл саратовский "Кристалл" в первом матче 2024 года

Впрочем, главный тренер динамовцев остался крайне недоволен качеством игры

06 января 2024, 08:11, ИА Амител

Фото: vk.com/hcdaofficial

Барнаульский хоккейный клуб "Динамо-Алтай" смог одержать победу в своем первом матче 2024 года. Барнаульские хоккеисты на льду "Титов Арены" переиграли одного из главных аутсайдеров чемпионата – "Кристалл" из Саратова.

Матч завершился со счетом 4:3. Впрочем, все основные события случились еще в первом периоде. На 10-й минуте хоккеисты "Кристалла" открыли счет. Но еще до перерыва игроки "Динамо-Алтай" ответили тремя шайбами. Две из них на счету Дениса Лудцева, еще одна – на счету Никиты Сироткина.

Во втором периоде саратовцы смогли отыграть одну шайбу, и счет стал 3:2. В третьем игровом отрезке команды забили еще по одной шайбе. У "Динамо-Алтая" результативным действием отметился Никита Миллер.

Несмотря на победный результат, главный тренер барнаульских хоккеистов Дмитрий Пархоменко остался недоволен содержанием игры. По его словам, сказался длительный перерыв на праздники.

"Победа получилась очень непростая, нервная. Я благодарен парням, что после большой паузы – 10 дней – мы не играли. Плюс выходные были, елка, праздники наложились. Видимо, не все еще из-за стола вернулись, так получается… Но мы, как могли, подготовили команду. Поэтому всех с победой, мы очень довольны результатом, но очень недовольны содержанием игры. Так играть нельзя. Еще раз всех с победой", – цитирует главного тренера официальный сайт "Динамо-Алтай".Победа стала для динамовцев третьей подряд в регулярном чемпионате ВХЛ. Барнаульский клуб занимает 19-ю строчку с 45 очками. Следующую игру "Динамо-Алтай" проведет уже 7 января – в "Титов Арену" приедет "Тамбов".