ХК "Динамо-Алтай" в Самаре обменялся победами с ЦСК ВВС
Третий и четвёртый матчи состоятся в Барнауле 14 и 15 апреля
11 апреля 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" в Самаре обменялись победами с ЦСК ВВС. Стартовые матчи финальной серии Кубка Федерации состоялись 9 и 10 апреля на домашнем льду волжан.
В первой встрече барнаульцы уступили – 1:2. Единственный гол в команде Артемия Лакизы на счету Кирилла Зиновьева. Во втором матче 10 апреля барнаульцы сумели взять реванш с результатом 3:2. Точными бросками у победителей отметились Булат Байкеев, Константин Сафонов и Николай Патрушев.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед пока равный – 1:1.
Третий и четвёртый матчи состоятся в Барнауле 14 и 15 апреля.
15:31:56 11-04-2023
Ну,выиграют они кубок и что? Для шага вверх нужно финансирование- он есть? Будет? Если будет-можно и без кубка заявляться и играть. И не надо мне красивых слов про "спортивный принцип"...