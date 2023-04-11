ХК "Динамо-Алтай" в Самаре обменялся победами с ЦСК ВВС

Третий и четвёртый матчи состоятся в Барнауле 14 и 15 апреля

11 апреля 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Хоккеисты команды "Динамо-Алтай" в Самаре обменялись победами с ЦСК ВВС. Стартовые матчи финальной серии Кубка Федерации состоялись 9 и 10 апреля на домашнем льду волжан.

В первой встрече барнаульцы уступили – 1:2. Единственный гол в команде Артемия Лакизы на счету Кирилла Зиновьева. Во втором матче 10 апреля барнаульцы сумели взять реванш с результатом 3:2. Точными бросками у победителей отметились Булат Байкеев, Константин Сафонов и Николай Патрушев.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед пока равный – 1:1.

Третий и четвёртый матчи состоятся в Барнауле 14 и 15 апреля.