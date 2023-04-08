Волейболисты "Университета" дома проиграли московскому МГТУ

9 апреля команды проведут повторный матч

08 апреля 2023, 21:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Волейболисты "Университета" дома в упорной борьбе уступили московскому МГТУ. Матч второго этапа высшей лиги "А" чемпионата России за 9-16 места состоялся сегодня в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершился поражением хозяев – 2:3.

Счёт по сетам составил: 25:21, 20:25, 25:19, 17:25, 12:15.

После этой неудачи "студенты" занимают 13-е место в турнирной таблице. Москвичи на 9-й строке.

9 апреля "Университет" и МГТУ проведут повторный матч в спорткомплексе "Победа". Начало в 17:00. Эта игра станет для команд заключительной в сезоне 2022/23 года.