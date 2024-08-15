Вакцина есть в частных клиниках, но спрос на нее минимальный, рассказала эпидемиолог Ирина Переладова

15 августа 2024, 06:15, ИА Амител

Вакцинация на Алтае / Фото: amic.ru

В Алтайском крае не будут проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса в 2024 году. Об этом в ходе пресс-конференции 12 августа рассказала Ирина Переладова, комментируя возможный рост заболеваемости в сентябре. По ее словам, в постановлении главного санитарного врача указан только один вид обязательной вакцинации - от гриппа.

Минимальная активность

Напомним, такая же ситуация была и в прошлом году. Тогда в Роспотребнадзоре проанализировали эпидситуацию и пришли к выводу, что масштабная вакцинация против коронавируса, которую проводили во время пандемии, не требуется. Точно такое же решение принято и в этом году.

Поэтому те, кто всё равно хочет привиться от COVID-19, могут сделать это только за свой счет, сказала эпидемиолог.

"Вакцина от ковида на рынке есть. Сегодня ее реализуют в негосударственных прививочных кабинетах. Но активность населения минимальная", - пояснила Переладова.

Есть те, кому надо

Также эпидемиолог напомнила, что у работодателей также есть возможность проводить вакцинацию сотрудников за собственный счет. По словам Переладовой, организации, готовые тратить на это деньги, есть.

"У нас есть предприятие "Сибирь-Полиметаллы". Крупное, серьезное, с большим количеством сотрудников, которые собираются со всем страны и работают вахтовым методом. И руководство заинтересовано в том, чтобы своих работников привить. Они закупают вакцину и проводят иммунизацию", - рассказала врач.

Придет ли ковид?

Российские эксперты уже в течение нескольких недель отмечают рост заболеваемости коронавирусом. Только за прошедшую неделю она увеличилась на 29,1%, сообщили в Оперштабе.

Переладова отметила, что пока эпидподъем в основном происходит за счет регионов в западной части страны. Но постепенно рост заболеваемости "докатывается" и до Алтайского края. Эпидемиолог ожидает, что к сентябрю серьезный рост заболеваемости будет и в нашем регионе.

"Ковид сегодня - та же самая ОРВИ, как и все остальные. Мы ожидаем и дальнейшего подъема. Видим, что по утрам и вечерам уже становится прохладно. А дальнейшее снижение температуры повлечет и увеличение роста заболеваемости", - сказала Переладова.О том, готов ли регион к эпидподъему, читайте в нашем материале.