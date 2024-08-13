Пока количество заболевших небольшое, но в дальнейшем оно будет увеличиваться, сообщила эпидемиолог Ирина Переладова

13 августа 2024, 16:15, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

В Алтайском крае начала расти заболеваемость COVID-19 и ОРВИ. Об этом в ходе пресс-конференции 13 августа сообщили представитель Роспотребнадзора Христина Манохина и главный внештатный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Врач подчеркнула, что пока рост не такой серьезный, как в европейской части страны. Но в ближайшие недели количество заболевших будет увеличиваться.

Пока лишь риновирусы

За прошедшую неделю в регионе выявили 8991 случай заболевания острыми респираторно-вирусными инфекциями, рассказала главный специалист отдела эпиднадзора Христина Манохина.

"Есть небольшие темпы прироста, что характерно для этого периода. Преимущественно прирост был за счет взрослого населения", - уточнила эксперт.При этом пока никакого разнообразия возбудителей, циркулирующих в крае, нет. По итогам мониторинга, который постоянно проводит алтайский Роспотребнадзор, выявлен только один вид инфекции - риновирус.

Ковид становится "одним из"

Статистика по COVID-19 тоже начала расти, но точных данных Переладова не сообщила. Она лишь отметила, что пока количество заболевших совсем небольшое.

"Да, мы подрастаем. У нас действительно начала регистрироваться заболеваемость", - сказала эпидемиолог.Она связала начало эпидподъема с ситуацией, которая сложилась в западной части России - там в ряде регионов заболеваемость растет уже несколько недель, и постепенно эта тенденция приходит к нам. Рост заболеваемости ближе к сентябрю ожидаем и вполне объясним, добавила Переладова.

"Ковид сегодня - та же самая ОРВИ, как и все остальные. Мы ожидаем и дальнейшего подъема. Видим, что по утрам и вечерам уже становится прохладно. А дальнейшее снижение температуры повлечет и увеличение роста заболеваемости", - объяснила врач. Помимо погодных особенностей, свою роль сыграет и начало учебного года. На сентябрь традиционно приходится рост заболеваемости ОРВИ, поскольку вновь собирается множество организованных коллективов в школах.

При этом пока ситуация абсолютно спокойная, подчеркнула специалист. Количество заболевших и ОРВИ, и ковидом, совсем небольшое. Но к дальнейшему росту в Алтайском крае готовы.

"Есть все необходимые лекарства, расходные материалы и экспресс-тесты. Поскольку заболевших немного, основные ковидные госпитали на сегодня закрыты. Но по рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава РФ во всех инфекционных отделениях выделены боксы для таких пациентов", - отметила Ирина Переладова.О том, что ближе к сентябрю Алтайском край начнет "подрастать" по ОРВИ и ковиду, недавно amic.ru рассказывал и главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. Он тоже назвал ситуацию ожидаемой и добавил, что коронавирус все больше переходит в разряд сезонных заболеваний, как и привычные нам ОРВИ.