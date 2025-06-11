"Хочется, но не получится". Алтайские политики и бизнесмены — об отдыхе в День России

Позагорать, куда-нибудь съездить, где-нибудь отдохнуть. Но многих работа не оставляет в покое даже в праздничные дни

11 июня 2025, 13:20, ИА Амител

Отдых на море / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Россиян ждут четырехдневные выходные – с 12 по 15 июня, а в четверг страна отмечает День России – праздник, посвященный принятию Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Алтайские политики, бизнесмены и общественники рассказали "Атмосфере", какие у них планы на эти несколько дней отдыха.

Михаил Гундарин

Михаил Гундарин / Фото: личная страница в соцсетях

Писатель, журналист, критик, преподаватель Михаил Гундарин отметил, что работа в университете не оставляет времени на полноценные выходные, потому что сразу после праздников начинается горячая пора защиты дипломов. А это значит, что все свободное время будет посвящено чтению студенческих работ, правкам и общению с дипломниками.

"Очень хочется вырваться куда-нибудь. Сейчас в Москве популярны однодневные экскурсии, особенно по окрестностям, где можно прикоснуться к русской старине. Если бы не дипломная страда, я бы с удовольствием отправился в такую поездку, посвященную храмовой архитектуре небольших городов и поселков. Обещают показать несколько мест с полуразрушенными старинными церквями за один день. Но пока это только мечта. Еще одна идея – небольшая семейная поездка. Давно собираемся в Тулу за пряниками и самоварами, или в Александров, куда когда-то сбежал Иван Грозный", – отметил Гундарин.

Александр Молотов

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов рассказал, что ему бы хотелось немного отдохнуть – позагорать и что-нибудь приготовить на гриле:

"Поскольку я живу в доме, нужно уделить время участку. Кроме того, друзья пригласили нас на концерт, где выступает их дочка, так что мы всей семьей пойдем туда. Также надеюсь, что смогу покататься на велосипедах с сыном. Мы планируем сходить в баню и поплавать в бассейне. В общем, нас ждут насыщенные дни с занятиями спортом, развлечениями и домашними делами. А еще 13 и 14 июня я буду принимать выпускные квалификационные работы в университете. Вот такие у меня планы".

Виктор Лоренц

Виктор Лоренц / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Заринский предприниматель, собственник компании "Лидер" Виктор Лоренц рассказал, что после активных каникул во Владивостоке со старшим сыном теперь планирует немного передохнуть дома и сосредоточиться на подготовке к защите диплома по MBA (это диплом, подтверждающий получение международной степени магистра делового администрирования. – Прим. ред.).

"Нужно время, чтобы довести диплом до ума. Но это ненадолго – в конце июня нас ждет совершенно другая поездка – на Северный полюс", – сообщил бизнесмен.

Владислав Вакаев

Владислав Вакаев / Фото: amic.ru

Руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка "Изумрудный" Владислав Вакаев отметил, что в праздничные дни на общественной территории проходят мероприятия, которые требуют его присутствия, поэтому на выходные он не сможет надолго уехать:

"Я хочу посетить новый пляж, который открывается недалеко от парка "Изумрудный". Я немного помогал с разработкой его концепции и хочу увидеть его как обычный посетитель. В "Изумрудном" такого нет, и это может помочь разгрузить его, добавив то, чего там не хватает. Люди часто спрашивают, почему в парке "Изумрудный" нет бассейнов, но концепция не позволяет их создать. Кроме того, я стараюсь чаще навещать родителей, которые живут в Шипуново, и когда есть возможность, я уезжаю к ним. В эти выходные хочу увидеться с ними".

Светлана Новикова

Светлана Новикова / Фото: Вера Наумова

Генеральный директор стоматологической клиники Светлана Новикова рассказала, что у нее не будет длительных выходных, так как будет работать:

"Затем мы собираемся всей семьей поехать на дачу к родителям. Они живут в Горном, мы стараемся навещать их как можно чаще".

Вячеслав Перерядов

Вячеслав Перерядов / Фото: amic.ru

Депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов рассказал, что в выходные старается проводить время активно, занимаясь спортом:

"Это отличная возможность для перезагрузки. Также уделяю время работе с документами и анализу реестра наказов избирателей. Это важный аспект депутатской деятельности, поэтому стремлюсь детально погружаться в каждый вопрос, чтобы находить эффективные пути решения".

Евгений Нечепуренко

Евгений Нечепуренко / Фото: amic.ru

Руководитель Центра управления регионом Алтайского края Евгений Нечепуренко рассказал, что на праздничные дни останется в городе: