"Хочется, но не получится". Алтайские политики и бизнесмены — об отдыхе в День России
Позагорать, куда-нибудь съездить, где-нибудь отдохнуть. Но многих работа не оставляет в покое даже в праздничные дни
11 июня 2025, 13:20, ИА Амител
Россиян ждут четырехдневные выходные – с 12 по 15 июня, а в четверг страна отмечает День России – праздник, посвященный принятию Декларации о государственном суверенитете в 1990 году. Алтайские политики, бизнесмены и общественники рассказали "Атмосфере", какие у них планы на эти несколько дней отдыха.
Михаил Гундарин
Писатель, журналист, критик, преподаватель Михаил Гундарин отметил, что работа в университете не оставляет времени на полноценные выходные, потому что сразу после праздников начинается горячая пора защиты дипломов. А это значит, что все свободное время будет посвящено чтению студенческих работ, правкам и общению с дипломниками.
"Очень хочется вырваться куда-нибудь. Сейчас в Москве популярны однодневные экскурсии, особенно по окрестностям, где можно прикоснуться к русской старине. Если бы не дипломная страда, я бы с удовольствием отправился в такую поездку, посвященную храмовой архитектуре небольших городов и поселков. Обещают показать несколько мест с полуразрушенными старинными церквями за один день. Но пока это только мечта. Еще одна идея – небольшая семейная поездка. Давно собираемся в Тулу за пряниками и самоварами, или в Александров, куда когда-то сбежал Иван Грозный", – отметил Гундарин.
Александр Молотов
Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС Александр Молотов рассказал, что ему бы хотелось немного отдохнуть – позагорать и что-нибудь приготовить на гриле:
"Поскольку я живу в доме, нужно уделить время участку. Кроме того, друзья пригласили нас на концерт, где выступает их дочка, так что мы всей семьей пойдем туда. Также надеюсь, что смогу покататься на велосипедах с сыном. Мы планируем сходить в баню и поплавать в бассейне. В общем, нас ждут насыщенные дни с занятиями спортом, развлечениями и домашними делами. А еще 13 и 14 июня я буду принимать выпускные квалификационные работы в университете. Вот такие у меня планы".
Виктор Лоренц
Заринский предприниматель, собственник компании "Лидер" Виктор Лоренц рассказал, что после активных каникул во Владивостоке со старшим сыном теперь планирует немного передохнуть дома и сосредоточиться на подготовке к защите диплома по MBA (это диплом, подтверждающий получение международной степени магистра делового администрирования. – Прим. ред.).
"Нужно время, чтобы довести диплом до ума. Но это ненадолго – в конце июня нас ждет совершенно другая поездка – на Северный полюс", – сообщил бизнесмен.
Владислав Вакаев
Руководитель Фонда имущества Алтайского края и парка "Изумрудный" Владислав Вакаев отметил, что в праздничные дни на общественной территории проходят мероприятия, которые требуют его присутствия, поэтому на выходные он не сможет надолго уехать:
"Я хочу посетить новый пляж, который открывается недалеко от парка "Изумрудный". Я немного помогал с разработкой его концепции и хочу увидеть его как обычный посетитель. В "Изумрудном" такого нет, и это может помочь разгрузить его, добавив то, чего там не хватает. Люди часто спрашивают, почему в парке "Изумрудный" нет бассейнов, но концепция не позволяет их создать. Кроме того, я стараюсь чаще навещать родителей, которые живут в Шипуново, и когда есть возможность, я уезжаю к ним. В эти выходные хочу увидеться с ними".
Светлана Новикова
Генеральный директор стоматологической клиники Светлана Новикова рассказала, что у нее не будет длительных выходных, так как будет работать:
"Затем мы собираемся всей семьей поехать на дачу к родителям. Они живут в Горном, мы стараемся навещать их как можно чаще".
Вячеслав Перерядов
Депутат Барнаульской городской Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Вячеслав Перерядов рассказал, что в выходные старается проводить время активно, занимаясь спортом:
"Это отличная возможность для перезагрузки. Также уделяю время работе с документами и анализу реестра наказов избирателей. Это важный аспект депутатской деятельности, поэтому стремлюсь детально погружаться в каждый вопрос, чтобы находить эффективные пути решения".
Евгений Нечепуренко
Руководитель Центра управления регионом Алтайского края Евгений Нечепуренко рассказал, что на праздничные дни останется в городе:
"Зимой в доме возникло несколько небольших поломок, и я планирую посвятить эти дни их устранению. Если позволит время, мы всей семьей посетим праздник на "Бирюзовой Катуни".
13:25:24 11-06-2025
Понты дороже денег...
13:43:11 11-06-2025
безумно рады за всех этих шишек, которые для себя сформировали выходные.
Но мы, простые трудяги на заводе, как работали так и будем работать. Завод это вам не госдумма, его просто так не остановишь, частнику деньги налогоплательщики не принесут на зарплаты, честник зарабатывает нашими руками деньги на наши зарплаты.
Увы, политиканам этого не понять - никогда.
14:06:55 11-06-2025
Пахари. Перетрудились.
17:38:29 11-06-2025
особенно порадовал тот, который с наказами избирателей будет на выходных работать... святой человек, не иначе.