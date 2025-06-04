"Напоминало армию". Алтайские политики и бизнесмены рассказали об отдыхе в детских лагерях
Одни сбегали из детских лагерей из-за скуки, а другие запомнили эти поездки на всю жизнь
04 июня 2025, 15:40, ИА Амител
Отдых в детском лагере закалял, приучал к порядку и самостоятельной жизни, порой это даже напоминало армию, из которой можно было уйти в самоволку. И это не просто пара недель на природе, это – новые друзья, иногда – на всю жизнь, новые эмоции и впечатления, бесценный опыт. Правда, не всем в детстве нравился такой вариант отдыха. Алтайские политики, бизнесмены и общественники рассказали "Атмосфере", что им больше всего запомнилось во время каникул, проведенных в детском лагере.
Даниил Бессарабов
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Даниил Бессарабов отметил, что умолял родителей забрать его из детского лагеря, потому что было скучно:
"Я всегда был очень общительным, у меня было много друзей, и мы постоянно проводили время вместе. Летом меня несколько раз отправляли в спортивные лагеря, но я никогда не дотягивал до конца смены. Мне быстро становилось скучно, и я умолял родителей забрать меня домой, находя разные причины. В итоге они всегда соглашались. Так что опыт с лагерями у меня получился противоречивый, но запоминающийся".
Владимир Токмаков
Журналист и писатель Владимир Токмаков вспомнил, что в советских детских лагерях закалялись тело и дух:
"Мои воспоминания о пионерских лагерях уходят в прошлое на сорок с лишним лет. Как и все советские дети, я проводил летние каникулы в этих учреждениях. Это были 70-е и начало 80-х годов. Лагеря тогда были местом, где закалялись тело и дух: хорошее питание, свежий воздух, активный отдых. Пионерлагерь – это, конечно, свобода. Несмотря на контроль со стороны вожатых, за сотней детей уследить было невозможно. Мы сбегали в самоволки, получая первый опыт самостоятельной жизни. Важно было показать себя с лучшей стороны: быть смелым, щедрым, уметь постоять за себя. Это помогало занять свое место в лагерной иерархии, напоминавшей армию: младшие, средние, старшие. Это был важный этап взросления".
Людмила Суслова
Депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия – За правду" Людмила Суслова подчеркнула, что самый запоминающийся отдых в детском лагере был не в Алтайском крае, а в Омской области:
"В памяти осталось ощущение огромной ответственности. Я была командиром отряда, и на мне лежала куча обязанностей. Я отвечала за всех детей. Вот такое впечатление осталось от того пионерского лагеря. Я постоянно была занята делами и заботами. Я следила за уборкой, за тем, чтобы ребята вовремя умывались и ложились спать, в общем, отвечала за все. Помню, когда вернулась домой, мама спросила: "Ну как, тебе понравилось?" А я ответила: "Не знаю, где я была, но для меня это была работа". Пусть и детская, но это была первая большая ответственность за коллектив. Это был хороший опыт".
Владимир Рябов
Заместитель гендиректора по строительству компании "Жилищная инициатива" Владимир Рябов отметил, что посещал пионерские лагеря и регулярно бывал в российских детских центрах "Океан" и "Орленок":
"Эти поездки оставили самые приятные воспоминания, благодаря новым знакомствам, интересным программам, подготовленным вожатыми, и возможности участвовать в их создании вместе с отрядом. Завязавшиеся тогда дружеские связи охватывают не только мой регион, но и многие другие уголки России, и с некоторыми друзьями я поддерживаю общение до сих пор".
Елена Евстигнеева
Руководитель клиники "Доктор МЭМ" Елена Евстигнеева рассказала, что в летнем лагере была всего дважды, причем первый опыт оказался неудачным:
"Я очень скучала по дому и сбежала через неделю, несмотря на всю красоту природы вокруг. Зато вторая поездка, в десятом классе с волейбольной командой в "Дзержинец", была настоящим удовольствием. Я не тренировалась, а просто наслаждалась отдыхом в компании друзей".
Евгения Боровикова
Депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова подчеркнула, что с некоторыми ребятами, с которыми отдыхала в детстве, до сих пор поддерживает связь:
"Мы постоянно участвовали в разных мероприятиях: пели песни, танцевали, ставили представления. Было очень весело и интересно. А еще именно там мы впервые посмотрели "Титаник" – это было настоящее событие! Тогда еще были видеокассеты, и мы все вместе, обнявшись, плакали над этим фильмом. Это воспоминание навсегда осталось в моей памяти".
15:46:22 04-06-2025
по моим воспоминаниям скорее другое учреждение, но тоже бюджетное
22:13:03 04-06-2025
Гость (15:46:22 04-06-2025) по моим воспоминаниям скорее другое учреждение, но тоже бюдж... Всё зависело от того, какой коллектив работал в лагере.
Ещё про лагерь "Гренада". Хотя по времени 70е самый застой, но сотрудники лагеря умудрились создать атмосферу свободы, без формализованного пионерско-комсомольского идиотизма, насаждаемого всюду. Даже патриотические мероприятия проводили живо (тогда ещё не было Афгана, основная тема ВОВ и подвиг советского народа), не для галочки, с высоким эмоциональным подъёмом, до слёз. А вот TV не было, видеокассет тоже, над голливудскими изделиями не рыдали.
16:09:01 04-06-2025
❝ Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Но за все эти годы я не смог огорчить её до смерти. А он — смог!.. ❞ (с)
16:26:19 04-06-2025
Еда была так себе. Просто родители привозили сладости. Лично я не в восторге ,но и хаить не буду.
12:10:36 05-06-2025
Гость (16:26:19 04-06-2025) Еда была так себе. Просто родители привозили сладости. Лично... В 70е была нормальная столовская еда. Во всяком случае, продукты свежие. Многие дети приучены с малолетства к такому рациону, некоторые предпочитали домашней. Знакомая рассказывала, что её мать украинка, любила готовить русские и украинские блюда, обижалась, что дочки обожали всё столовское, пока родители на работе, бегали в ближайшую точку общепита. Сладкое в пионерлагерях тоже давали, кондитерка, печенье было. Но, конечно, ждали родительских приездов с кульками конфет, их мало не бывает))).
18:45:57 04-06-2025
Армию ему напомнило
А напомните трудящимся в каких войсках Бессарабов служил ???
19:18:28 04-06-2025
Гость (18:45:57 04-06-2025) Армию ему напомнилоА напомните трудящимся в каких войска... Не в защиту Данилки, а ради справедливости. В каких словах ставленника АБыКака вы про армию увидели? Три раза перечитал, нет о ней ни слова. Или вам музыкой навеяло? (с)
19:05:15 04-06-2025
Бессарабов, оказывается в детстве хлюпиком был!
20:23:07 04-06-2025
Человек Московской области
20:25:14 04-06-2025
Запомнился сезон в лагере "Гренада". Как сейчас понимаю, был креативный состав вожатых, возможно, из творческих учебных заведений. Проводили интересные мероприятия, пели под гитару, умудрялись классно исполнять рок- н-ролл на аккордеоне на наших пионерских вечерах танцев. Ещё в лагере был открытый бассейн, плавали, сколько хотели.
11:59:40 05-06-2025
Кто-то старательно накручивает минусы. Всем. Независимо от позиции.