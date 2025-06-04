"Напоминало армию". Алтайские политики и бизнесмены рассказали об отдыхе в детских лагерях

Одни сбегали из детских лагерей из-за скуки, а другие запомнили эти поездки на всю жизнь

04 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Дети возле костра / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Отдых в детском лагере закалял, приучал к порядку и самостоятельной жизни, порой это даже напоминало армию, из которой можно было уйти в самоволку. И это не просто пара недель на природе, это – новые друзья, иногда – на всю жизнь, новые эмоции и впечатления, бесценный опыт. Правда, не всем в детстве нравился такой вариант отдыха. Алтайские политики, бизнесмены и общественники рассказали "Атмосфере", что им больше всего запомнилось во время каникул, проведенных в детском лагере.

Даниил Бессарабов

Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Даниил Бессарабов отметил, что умолял родителей забрать его из детского лагеря, потому что было скучно:

"Я всегда был очень общительным, у меня было много друзей, и мы постоянно проводили время вместе. Летом меня несколько раз отправляли в спортивные лагеря, но я никогда не дотягивал до конца смены. Мне быстро становилось скучно, и я умолял родителей забрать меня домой, находя разные причины. В итоге они всегда соглашались. Так что опыт с лагерями у меня получился противоречивый, но запоминающийся".

Владимир Токмаков

Владимир Токмаков / Фото: личная страница во "ВКонтакте"

Журналист и писатель Владимир Токмаков вспомнил, что в советских детских лагерях закалялись тело и дух:

"Мои воспоминания о пионерских лагерях уходят в прошлое на сорок с лишним лет. Как и все советские дети, я проводил летние каникулы в этих учреждениях. Это были 70-е и начало 80-х годов. Лагеря тогда были местом, где закалялись тело и дух: хорошее питание, свежий воздух, активный отдых. Пионерлагерь – это, конечно, свобода. Несмотря на контроль со стороны вожатых, за сотней детей уследить было невозможно. Мы сбегали в самоволки, получая первый опыт самостоятельной жизни. Важно было показать себя с лучшей стороны: быть смелым, щедрым, уметь постоять за себя. Это помогало занять свое место в лагерной иерархии, напоминавшей армию: младшие, средние, старшие. Это был важный этап взросления".

Людмила Суслова

Людмила Суслова / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия – За правду" Людмила Суслова подчеркнула, что самый запоминающийся отдых в детском лагере был не в Алтайском крае, а в Омской области:

"В памяти осталось ощущение огромной ответственности. Я была командиром отряда, и на мне лежала куча обязанностей. Я отвечала за всех детей. Вот такое впечатление осталось от того пионерского лагеря. Я постоянно была занята делами и заботами. Я следила за уборкой, за тем, чтобы ребята вовремя умывались и ложились спать, в общем, отвечала за все. Помню, когда вернулась домой, мама спросила: "Ну как, тебе понравилось?" А я ответила: "Не знаю, где я была, но для меня это была работа". Пусть и детская, но это была первая большая ответственность за коллектив. Это был хороший опыт".

Владимир Рябов

Владимир Рябов / Фото: Екатерина Смолихина

Заместитель гендиректора по строительству компании "Жилищная инициатива" Владимир Рябов отметил, что посещал пионерские лагеря и регулярно бывал в российских детских центрах "Океан" и "Орленок":

"Эти поездки оставили самые приятные воспоминания, благодаря новым знакомствам, интересным программам, подготовленным вожатыми, и возможности участвовать в их создании вместе с отрядом. Завязавшиеся тогда дружеские связи охватывают не только мой регион, но и многие другие уголки России, и с некоторыми друзьями я поддерживаю общение до сих пор".

Елена Евстигнеева

Елена Евстигнеева / Фото: Екатерина Смолихина

Руководитель клиники "Доктор МЭМ" Елена Евстигнеева рассказала, что в летнем лагере была всего дважды, причем первый опыт оказался неудачным:

"Я очень скучала по дому и сбежала через неделю, несмотря на всю красоту природы вокруг. Зато вторая поездка, в десятом классе с волейбольной командой в "Дзержинец", была настоящим удовольствием. Я не тренировалась, а просто наслаждалась отдыхом в компании друзей".

Евгения Боровикова

Евгения Боровикова / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС от фракции "Справедливая Россия – За правду" Евгения Боровикова подчеркнула, что с некоторыми ребятами, с которыми отдыхала в детстве, до сих пор поддерживает связь: