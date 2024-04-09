Участки еще не обработали от кровососущих, поэтому гулять по ним опасно

09 апреля 2024, 16:10, ИА Амител

Клещ на коже человека / Фото: pixabay.com

Клещи в черте населенных пунктов Алтайского края сейчас даже активнее, чем за их пределами. Об этом на пресс-конференции 9 апреля рассказала главный специалист отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина. По ее словам, в городах снег тает быстрее, поэтому и клещи просыпаются чуть раньше.

Специалист также назвала места в Барнауле, где энтомологи находят больше всего опасных кровососущих.

Бойся травы

По словам Черкашиной, сейчас самые опасные участки – места с высокой прошлогодней травой. Это необработанные территории, на которых клещей больше всего.

"Они сейчас просыпаются не в глубине леса. Они активны на высокой сухой траве. На опушках леса и вдоль тропинок. Ждут свою добычу, чтобы напиться крови. Например, дороги в садоводческие товарищества. Они сейчас необработанные и с прошлогодней травой. Там много клещей", – рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, антропургические очаги (так называют места с высокой активностью клещей) в основном находятся на окраинах Барнаула, где много неубранной растительности. Но есть и популярные места, где барнаульцы любят гулять.

Аллея по ул. Космонавтов

Этот участок Черкашина назвала самым опасным. По ее словам, в сезон клещей аллею планомерно расчищают и обрабатывают. Но сейчас работы еще не проведены, а потому эти членистоногие там активны.

Парк "Юбилейный"

После проведенных масштабных работ по благоустройству парк стал относительно безопасным, сказала специалист. Но подчеркнула, что речь идет только об основных тропинках.

"В глубине парковой зоны он представляет опасность. Там необходимые работы пока не проведены в должном количестве", – сказала Черкашина.

Парк им. Ленина

Парк возле "Лесной сказки" в данный момент тоже опасен для прогулок. Там, отметила специалист, еще предстоит расчистить территорию от травы и провести противоклещевую обработку.

Территория за "Ашаном" на Власихинской

Это новый антропургический очаг, который специалисты выявили недавно. По словам представителя Роспотребнадзора, там сейчас тоже много клещей.

Когда опасные зоны обработают?

В ближайшее время. Сейчас обработку проводить рано, отметила Елена Черкашина: территории еще не успели расчистить, плюс льют дожди.

Но средства из городского бюджета уже выделены, и скоро все опасные участки приведут в порядок и обработают. Тогда там можно будет гулять без опаски.