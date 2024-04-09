С каждым днем кровососущих будет все больше, предупреждают в Роспотребнадзоре

09 апреля 2024, 14:11, ИА Амител

Клещ на коже человека / Фото: pixabay.com

Шесть жителей Алтайского края уже обратились за помощью после укусов клещей в 2024 году. Об этом рассказала главный специалист отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина. По ее словам, четверо пострадавших – дети.

Первые укусы

В 2024 году начало активности клещей зафиксировали 28 марта, сообщила Черкашина. По ее словам, в этом году старт сезона произошел на два дня раньше, чем в прошлом. Первые случаи укусов зафиксировали в Бийске.

"На сегодня у нас зарегистрировано шесть случаев, из них четыре ребенка. Один из них привез на себе клеща из Горного Алтая, второго укусили в Бийске, двух других – в Солонешном и Белокурихе", – пояснила специалист.В трех из шести случаев пострадавшие привозили клеща на лабораторное исследование. Ни в одном из них энцефалита не обнаружили.

Будет хуже

Это лишь первые клещи, которые успели "оттаять" и выползти из-под лесных подстилок, пояснила Черкашина. По ее словам, с увеличением дневных и ночных температур их количество вырастет.

"Активность уже растет. Энтомологическая экспертиза уже показала наличие клещей, в том числе и на территории Барнаула. Местами специалисты обнаружили буквально до 25 клещей за десять минут", – сказала представитель Роспотребнадзора. Она подчеркнула, что период с начала сезона и до первой декады июня считается самым опасным – клещи наиболее активны. А потому жителям региона настоятельно рекомендуют воздержаться от посещения мест с высокой травой. Опасны и места в черте города, которые до сих пор не расчистили от растительности и не обработали.

Клещей в 2024 году ожидается примерно столько же, сколько и в 2023-м, сказала специалист. По словам Елены Черкашиной, в прошлом году в регионе зафиксировали порядка 10 тысяч укусов. В 34 случаях клещи были переносчиками энцефалита, а еще более чем в 60 – боррелиоза.