Ходите и оглядывайтесь. В Барнауле красят остановки

Коммунальщики предупреждают, что нужно внимательно смотреть на расклеенные предупреждения

25 апреля 2023, 12:04, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле коммунальщики красят остановки и ограждения вдоль дорог. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

За выходные дорожники покрасили ограждения на пересечении проспектов Строителей и Ленина, Красноармейского и Строителей, на проспекте Калинина в районе путепровода, на площади Октября и улицы Эмилии Алексеевой, а также ряд других конструкций.

В администрации краевой столицы сообщили, что по городу расклеивают предупреждающие листовки, а барнаульцам стоит быть внимательными, чтобы не придать своим вещам новый окрас.