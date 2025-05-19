Ходят трамваи, но машины пока подождут. Что происходит на площади Октября в Барнауле

На рельсы вернулись трамваи № 1, 4 и 7

19 мая 2025, 12:01, ИА Амител

Ремонт трамвайных путей на площади Октября / Фото: amic.ru

С 19 мая в Барнауле снова начали курсировать трамваи № 1, 4 и 7. Общественный электротранспорт вернулся на маршруты по проспектам Ленина и Строителей после завершения основных путевых работ на площади Октября, сообщает мэрия города.

Восстановить движение удалось благодаря оперативной работе службы пути МУП "Горэлектротранс". С 12 мая специалисты трудились в двусменном режиме, чтобы уложить рельсошпальную решетку и подготовить путь к запуску. Сегодня трамваи вновь перевозят пассажиров в штатном режиме.

В ходе ремонта были выполнены:

укладка рельсошпальной решетки;

предварительная подбивка и подъем пути;

подготовка к выправке и дальнейшему асфальтированию.

Работы по окончательной выправке путей продолжатся в ночное время, но на движение трамваев они не повлияют. Асфальтирование на участке площади Октября запланировано после завершения всех работ на трамвайном полотне.

Обращаем внимание, что движение троллейбусов, автобусов и личного транспорта пока не восстановлено. Оно возобновится после укладки нового асфальтового покрытия.