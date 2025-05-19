Ходят трамваи, но машины пока подождут. Что происходит на площади Октября в Барнауле
На рельсы вернулись трамваи № 1, 4 и 7
19 мая 2025, 12:01, ИА Амител
С 19 мая в Барнауле снова начали курсировать трамваи № 1, 4 и 7. Общественный электротранспорт вернулся на маршруты по проспектам Ленина и Строителей после завершения основных путевых работ на площади Октября, сообщает мэрия города.
Восстановить движение удалось благодаря оперативной работе службы пути МУП "Горэлектротранс". С 12 мая специалисты трудились в двусменном режиме, чтобы уложить рельсошпальную решетку и подготовить путь к запуску. Сегодня трамваи вновь перевозят пассажиров в штатном режиме.
В ходе ремонта были выполнены:
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укладка рельсошпальной решетки;
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предварительная подбивка и подъем пути;
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подготовка к выправке и дальнейшему асфальтированию.
Работы по окончательной выправке путей продолжатся в ночное время, но на движение трамваев они не повлияют. Асфальтирование на участке площади Октября запланировано после завершения всех работ на трамвайном полотне.
Обращаем внимание, что движение троллейбусов, автобусов и личного транспорта пока не восстановлено. Оно возобновится после укладки нового асфальтового покрытия.
12:10:56 19-05-2025
А провода контактной сети не надо перевешивать? Они же чуть поменяли радиус поворота под новые трамваи, или нет?
14:25:14 19-05-2025
Гость (12:10:56 19-05-2025) А провода контактной сети не надо перевешивать? Они же чуть ... Все сделано. Ваша лошадь тихо скачет.
12:14:31 19-05-2025
Ни что там трамвайщики не попутали "машины подождут"
Раз в полчаса их тарантайка ходит со скоростью "похоронного кортежа" . Только полосы движения занимают, а где то и выделенку для этих черепах сделали.
Или пусть ходят как в былые времена , по два вогона и со скоростью до 60 км/час. Или пусть валят на металлолом и не занимают полосы движения.
Трамвай это скоростной транспорт, а не похоронный.
12:35:07 19-05-2025
Гость (12:14:31 19-05-2025) Ни что там трамвайщики не попутали "машины подождут"Раз ... если со скоростью 60 км/ч летать то трамваи в рельсы не попадают
14:46:55 19-05-2025
Гость (12:35:07 19-05-2025) если со скоростью 60 км/ч летать то трамваи в рельсы не попа... В СССР не падали
А щас и при 20 км при одном вагоне выезжают
Отжил себя барнаульский-трамвай
Даже депо 1е физкультурнику под человейники продали.
14:39:04 19-05-2025
Гость (12:14:31 19-05-2025) Ни что там трамвайщики не попутали "машины подождут"Раз ... Если трамваи начнут гонять, то он сразу станут именно похоронными. Начнут давить всех подряд, и людей, и автомобили. Нужно тебе срочно - вызывай такси. Трамваи в густонаселенном городе не должны быть скоростными. Их преимущество в вместимости, но при большой скорости солидная масса и объем увеличат опасность.
21:00:21 19-05-2025
Гость (14:39:04 19-05-2025) их преимущество... в выделенном месте под солнцем и попутном приоритете, а недостаток в невозможности объезда поломанного
12:24:38 19-05-2025
Ё моё, теперь понятно почему вдоль трактов трамваев не будет, а на проспектах они теперь совсем ни к чему.
13:06:01 19-05-2025
Олег (12:24:38 19-05-2025) Ё моё, теперь понятно почему вдоль трактов трамваев не будет... Каких трактов? Вдоль Змеиногорского он есть, а вот вдоль Павловского он очень нужен особенно до аэропорта или даже до михайловского.
15:59:17 19-05-2025
Гость (13:06:01 19-05-2025) Каких трактов? Вдоль Змеиногорского он есть, а вот вдоль Пав... Подземлей бы пустили трамвай как в волгограде но опять же люди будут не довольны что пол города перекопают и опять многокиллометровые пробки даже если на поверхности начнут строить
16:05:22 19-05-2025
Гость (12:14:31 19-05-2025) Ни что там трамвайщики не попутали "машины подождут"Раз ... Может вы там что то попутали. Каждый везёт свою одну жопу, а из-за того, что трамваи не ходят вынуждены с пересадкой ехать или искать другие пути. А трамвай нормально едет гораздо быстрее автобусов, его только светофор останавливает. И поучите русский язык, чтоб грамотно комментарии писать.