В Барнауле возобновили движение трамваев по площади Октября
Маршруты № 1, 4 и 7 снова проходят по проспектам Ленина и Строителей
19 мая 2025, 08:30, ИА Амител
Трамваи № 1, 4 и 7 возобновили свое движение по проспектам Ленина и Строителей в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, это стало возможно благодаря оперативной работе сотрудников службы пути МУП "Горэлектротранс", которые с 12 мая проводили работы на площади Октября в двусменном режиме.
Сейчас на площади полностью завершены работы по укладке рельсошпальной решетки, проведена предварительная подбивка и подъем пути. В ближайшие дни в ночное время на площади Октября будет проходить завершающий этап работ по выправке трамвайных путей, который не помешает движению трамвайных маршрутов.
Отмечается, что движение троллейбусов, автобусов и личных автомобилей на участке пока ограничено. Оно полностью возобновится после асфальтирования объекта – его проведут лишь с завершением всех необходимых работ на трамвайном полотне.
Напомним, что с 12 по 31 мая из-за ремонта трамвайного переезда изменили схему движения общественного транспорта. Как ранее пояснили в администрации Барнаула, после ремонта переезд на площади Октября станет более комфортным для городского электротранспорта и автомобилей.
08:39:39 19-05-2025
Словно сводка "Совинформбюро".
08:58:00 19-05-2025
Красавцы!
09:06:26 19-05-2025
Несколько раз проезжал мимо этого участка и видел, что там укладывали деревянные шпалы. Получается даже сейчас, в начале II четверти XXI века, у дерева нет конкурентов, даже среди каких-то новейших «вечных» материалов: бетонов, композитов, полимеров и т. д?
09:20:14 19-05-2025
Гость (09:06:26 19-05-2025) Несколько раз проезжал мимо этого участка и видел, что там у... Дерево гасит вибрацию.
деревянные шпалы обеспечивают следующие преимущества:
Шпалы, обладая упругостью, могут немного изгибаться в поперечном направлении, что помогает плавно распределять боковое давление по всей длине шпалы, а не передавать его в одной точке
При проходе тяжёлого состава шпалы слегка проседают, но затем возвращаются в исходное положение, помогая сохранять геометрию пути
В отличие от жёстких железобетонных шпал, деревянные снижают риск разрушения рельсовых креплений, так как гасят энергию динамических и ударных нагрузок
14:48:22 19-05-2025
Гость (09:20:14 19-05-2025) Дерево гасит вибрацию. деревянные шпалы обеспечивают сле... Сравнил трамвай с грузовым поездом, не тот случай.
09:20:31 19-05-2025
Гость (09:06:26 19-05-2025) Несколько раз проезжал мимо этого участка и видел, что там у... А что тогда будет делать шпалорезка в Белоярске?
09:21:18 19-05-2025
Гость (09:06:26 19-05-2025) Несколько раз проезжал мимо этого участка и видел, что там у... Вот вы совсем не понимаете технологию! А что вы через пару лет будете перекладывать? Бетонную шпалу? А бюджет уже распределен, как будете обосновывать?
18:07:51 22-05-2025
Гость (09:06:26 19-05-2025) Несколько раз проезжал мимо этого участка и видел, что там у... Есть. Эта технология используется в мегаполисах. Но тут лучше каждые 5 лет чинить . Иначе чем занять население? Собственно, что и с дорогами. Зимы в Москве с перепадами температуры жестче, а у нас нормально прослужил только Павловский тракт после капремонта в 2009 году.
09:06:59 19-05-2025
7ка опять через весь город, печаль. С горы опять не уехать в район новостроек, не проехав полгорода.
09:30:29 19-05-2025
Гость (09:06:59 19-05-2025) 7ка опять через весь город, печаль. С горы опять не уехать в... Очень хорошо, что есть хотя бы 7ка, на которой можно без пересадки из центра ехать на гору. А тем, кто грустит, что им долго ехать с горы в новостройки, могут воспользоваться другими маршрутами и с пересадками вам будет гораздо быстрее.
09:46:12 19-05-2025
Гость (09:06:59 19-05-2025) 7ка опять через весь город, печаль. С горы опять не уехать в... странный, очевидно же, что это временно было
09:21:37 19-05-2025
Ура! Класс!
09:59:14 19-05-2025
т.е. они теперь доделывать ремонт будут только по ночам, и сколько они его доделывать будут? может лучше уж доделать побыстрее, а потом уже трамваи вместе с автобусами запускать?
10:45:33 19-05-2025
Гость (09:59:14 19-05-2025) т.е. они теперь доделывать ремонт будут только по ночам, и с... видимо, ты автомобилист, а не пассажир трамвая. Только эти товарищи знают кому как лучше будет))
09:59:48 19-05-2025
Трафик 22 не подтверждает... Все трамвая шпарят по Челюскинцев
10:47:02 19-05-2025
Гость (09:59:48 19-05-2025) Трафик 22 не подтверждает... Все трамвая шпарят по Челюскинц... он неправильно показывает, видимо не перестроили программу еще
11:11:40 19-05-2025
Гости (10:47:02 19-05-2025) он неправильно показывает, видимо не перестроили программу ...
Т.е. программа не работает в режиме реального времени, а показывает теоретически, где должны быть трамваи? Да, уж, высокие технологии у нас))) Это как у Роскосмоса, когда Союз МС-10 с космонавтами уже падал, после аварийного пуска, и это все видели в прямом эфире, а телеметрия показывала как корабль успешно продолжает набирать высоту и скорость...
15:43:30 19-05-2025
Гость (11:11:40 19-05-2025) Т.е. программа не работает в режиме реального времени, а... Если бы ты был немного наблюдательнее, то понял бы, что маршруты движения привязаны к конкретным улицам. Иначе отметки транспортных единиц мотало бы по всему городу.
16:40:45 19-05-2025
Я видела сегодня, уже ходят, чему я очень рада. Каждый день на трамвае езжу на работу. Без них плохо.
22:28:13 31-05-2025
Очень плохо ходит транспорт, домой не попадёшь вечером не уедешь вообще, за то проезд поднимают и поднимают. Уже даже в 21:30 не уедешь, по 40 минут ждёшь. Плохо очень плохо. Делайте с этим что-нибудь очень много времени теряют люди на остановках ждут транспорт. Пол жизни