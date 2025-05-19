В Барнауле возобновили движение трамваев по площади Октября

Маршруты № 1, 4 и 7 снова проходят по проспектам Ленина и Строителей

19 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

Трамваи № 1, 4 и 7 возобновили свое движение по проспектам Ленина и Строителей в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, это стало возможно благодаря оперативной работе сотрудников службы пути МУП "Горэлектротранс", которые с 12 мая проводили работы на площади Октября в двусменном режиме.

Сейчас на площади полностью завершены работы по укладке рельсошпальной решетки, проведена предварительная подбивка и подъем пути. В ближайшие дни в ночное время на площади Октября будет проходить завершающий этап работ по выправке трамвайных путей, который не помешает движению трамвайных маршрутов.

Отмечается, что движение троллейбусов, автобусов и личных автомобилей на участке пока ограничено. Оно полностью возобновится после асфальтирования объекта – его проведут лишь с завершением всех необходимых работ на трамвайном полотне.

Напомним, что с 12 по 31 мая из-за ремонта трамвайного переезда изменили схему движения общественного транспорта. Как ранее пояснили в администрации Барнаула, после ремонта переезд на площади Октября станет более комфортным для городского электротранспорта и автомобилей.