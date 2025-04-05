Хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ

На счету у обоих по 894 шайбы

05 апреля 2025, 09:30, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: John Locher / AP / TASS

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Как пишет РИА Новости, на минувшем матче против "Чикаго Блэкхокс" 39-летний россиянин сделал дубль.

Матч по итогу завершился со счетом 5:3. "Вашингтон Кэпиталз" победили.

Для достижения результата в 894 забитые шайбы Овечкину понадобилось 1486 матчей. Гретцки же это сделал за 1487 игр.

Тем самым следующий гол Овечкина станет рекордным.