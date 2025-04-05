Хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ
На счету у обоих по 894 шайбы
05 апреля 2025, 09:30, ИА Амител
Александр Овечкин / Фото: John Locher / AP / TASS
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин повторил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забросившего 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
Как пишет РИА Новости, на минувшем матче против "Чикаго Блэкхокс" 39-летний россиянин сделал дубль.
Матч по итогу завершился со счетом 5:3. "Вашингтон Кэпиталз" победили.
Для достижения результата в 894 забитые шайбы Овечкину понадобилось 1486 матчей. Гретцки же это сделал за 1487 игр.
Тем самым следующий гол Овечкина станет рекордным.
09:54:11 05-04-2025
Смотрел матч онлайн. Не зря не спал) Александр Овечкин - величайший игрок в хоккей! Следующий гол - уже новым рекордом станет!
10:16:19 05-04-2025
В новости ошибка. Грецки забил 894 гола за 1479 матчей. Остальные 8 матчей он сыграл без забитых шайб.
Если в следующем матче Овечкин сможет забить, тогда да, уже можно будет сказать, что за равное количество игр, Овечкину удалось забить больше шайб, чем Грецки. А если Овечкин на забьёт, то выходит, что за 1487 матчей они просто забили поровну.
11:32:16 05-04-2025
Гость (10:16:19 05-04-2025) В новости ошибка. Грецки забил 894 гола за 1479 матчей. Оста... Гретцки забросил в 1487 играх - 894 шайбы, Овечкин в 1486 играх забросил - 894 шайбы, то есть сыграв на матч меньше. Точка.
12:47:38 05-04-2025
Гость (11:32:16 05-04-2025) Гретцки забросил в 1487 играх - 894 шайбы, Овечкин в 1486 и... да уж, тяжёлый случай.
Ещё раз. Он сначала забросил 894 шайбы за 1479 матчей!!! Потом отыграл ещё 8 матчей без забитых голов. У него стало 1487 игр и он закончил карьеру.
Овечкин сыграл 1486, забросил 894 шайбы. Сыграет ещё 1 матч, у него станет тоже 1487 игр, и если не забьёт, то так и останется 894 шайбы.
Тогда за такое же количество игр, у них будет одинаково шайб, но не так, что Овечкин забросил 894 шайбы, сыграв на 1 матч меньше Грецки.
14:17:11 05-04-2025
Гость (12:47:38 05-04-2025) да уж, тяжёлый случай.Ещё раз. Он сначала забросил 894 ш... Он мог еще хоть сто матчей сыграть без шайб - я про Гретцки. Окончание его карьеры - это только его решение. По факту мы смотрим количество шайб и количество проведенных матчей. Спор закрыт.
17:32:19 05-04-2025
Гость (14:17:11 05-04-2025) Он мог еще хоть сто матчей сыграть без шайб - я про Гретцки.... Да закрыт. Он сыграл 1479 матчей и забил 894 гола. Ему понадобилось на 7 игр меньше, чтобы столько забить.
22:05:12 05-04-2025
Гость (10:16:19 05-04-2025) В новости ошибка. Грецки забил 894 гола за 1479 матчей. Оста... А как тебе такая математика: С 22 ноября по 10 декабря 2023 года Александр Овечкин не забросил ни одной шайбы в 10 матчах подряд, повторив личный антирекорд в НХЛ.
11:52:42 06-04-2025
Гость (22:05:12 05-04-2025) А как тебе такая математика: С 22 ноября по 10 декабря 2023 ... Каким образом это событие имеет отношение к новости и предыдущим комментариям?
14:32:04 05-04-2025
я больше по футболу ) ЧЕ, ЧМ.
хоккей смотрел. когда плей-оф начинался или на канадцев вылетали, ну финал само-собой.
так-то не любитель.
но здесь, действительно уникальное достижение.
Грецки - великий игрок и ведет себя достойно, есть вещи , которые выше.
12:55:18 06-04-2025
Учитывайте, что Грецки забивал подавляющее число шайб до эпохи "мертвой шайбы", когда средний нападающий за сезон делал по 50-60 шайб и во времена, когда не было потолка зарплат и нормального драфта из-за чего был жесткий разрыв между командами с деньгами и без денег
Грецки - бесспорно велик своей игрой, но Ови сделал результат во время, когда защита вышла на совершенно новый уровень, нет "проходных" команд, уровень атлетов и медицины на голову выше...да даже у вратарей экипировка в воротах больше площади занимает! Мы живем в эпоху, когда Александр повторяет и превосходит рекорд в более сложных условиях и это поразительно