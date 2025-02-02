Американский журналист заявил, что Овечкин может стать президентом России
По его мнению, хоккеист обладает многими критериями, чтобы занять этот пост
02 февраля 2025, 20:30, ИА Амител
Журналист Дуглас Маккиннон в статье для Fox News предположил, что нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин в будущем может занять пост президента России.
"Анализируя политический ландшафт России, я понимаю, что рано или поздно Путин отойдет в сторону. И тогда возникает вопрос: кто следующий? Александр Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом", – сказал Маккиннон.
Тем временем Овечкин продолжает преследовать рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 шайбами в регулярных чемпионатах. После недавнего гола в ворота "Виннипега" россиянин отстает на 17 голов и находится в шаге от абсолютного рекорда.
В прошлом сезоне "Вашингтон" вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции. В текущем чемпионате команда занимает второе место в лиге, набрав 74 очка после 51 матча, всего на один балл отставая от лидирующего "Виннипега".
20:56:17 02-02-2025
Ради красного словца...
21:29:57 02-02-2025
Любая блажь не исключена в РФ с тех пор, как погонщика "избирает" не "быдло", а назначает "элита"...
06:08:33 03-02-2025
Может президентом США? Тогда дружить будем с Америкой.
08:33:33 03-02-2025
Гул земли говорит, что президентом будет доморощенный Мантуров.
09:10:31 03-02-2025
Ну а чо! Пускай опыт перенимает у Кличко. Который красноречиво сам за себя всё сказал - "Спички, консервы..... подымаем сотни гривен...."