Американский журналист заявил, что Овечкин может стать президентом России

По его мнению, хоккеист обладает многими критериями, чтобы занять этот пост

02 февраля 2025, 20:30, ИА Амител

Владимир Путин и Александр Овечкин / Фото: kremlin.ru

Журналист Дуглас Маккиннон в статье для Fox News предположил, что нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин в будущем может занять пост президента России.

"Анализируя политический ландшафт России, я понимаю, что рано или поздно Путин отойдет в сторону. И тогда возникает вопрос: кто следующий? Александр Овечкин соответствует очень многим критериям, чтобы стать президентом", – сказал Маккиннон.

Тем временем Овечкин продолжает преследовать рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который завершил карьеру с 894 шайбами в регулярных чемпионатах. После недавнего гола в ворота "Виннипега" россиянин отстает на 17 голов и находится в шаге от абсолютного рекорда.

В прошлом сезоне "Вашингтон" вышел в плей-офф с восьмого места Восточной конференции. В текущем чемпионате команда занимает второе место в лиге, набрав 74 очка после 51 матча, всего на один балл отставая от лидирующего "Виннипега".