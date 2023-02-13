Хоккеист "Динамо-Алтай" получил травму и лишился почки

Врачи пытались спасти орган молодого человека, но не смогли

13 февраля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Динамо-Алтай"

Защитник хоккейного клуба "Динамо-Алтай" Егор Стронов лишился почки из-за травмы, полученной во время выездного матча. Об этом рассказали в пресс-службе команды.

"Во время матча с ЦСК ВВС защитник нашей команды Егор Стронов после столкновения с соперником получил травму. Егор был госпитализирован в ГБУЗ СГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова города Самары", – сказано в сообщении.

В ходе обследования врачи обнаружили повреждение левой почки. Орган пытались спасти, но сделать этого не удалось.

Состояние молодого человека оценивается как стабильно тяжёлое.