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Хоккеист "Динамо-Алтая" вошел в состав сборной Японии и уехал на чемпионат мира

Турнир стартовал 27 апреля в Румынии

28 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru
Хоккей / Фото: amic.ru

Хоккеист "Динамо-Алтая" уехал на чемпионат мира. Как сообщает пресс-служба команды, японский нападающий Ю Сато вошел в состав сборной Японии для участия в первенстве планеты среди команд первого дивизиона. 

Турнир стартовал 27 апреля в Румынии. Помимо Японии, его участниками стали сборные Великобритании, Италии, Польши, Румынии и Украины. В первой встрече японские хоккеисты уступили команде Италии – 1:4. 

Напомним, что Сато пополнил состав барнаульцев по ходу минувшего сезона. Он провел за "Динамо-Алтай" 47 матчей и набрал 30 очков по системе "гол плюс пас".

Хоккей Динамо-Алтай

Комментарии 2

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Гость

17:36:44 28-04-2025

будет там опускать уровень хоккея! класс, отличная стратегия

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Гость

10:55:28 30-04-2025

Нормальный игрок, что не так?

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