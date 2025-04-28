Хоккеист "Динамо-Алтая" вошел в состав сборной Японии и уехал на чемпионат мира

Турнир стартовал 27 апреля в Румынии

28 апреля 2025, 15:40, ИА Амител

Хоккей / Фото: amic.ru

Хоккеист "Динамо-Алтая" уехал на чемпионат мира. Как сообщает пресс-служба команды, японский нападающий Ю Сато вошел в состав сборной Японии для участия в первенстве планеты среди команд первого дивизиона.

Турнир стартовал 27 апреля в Румынии. Помимо Японии, его участниками стали сборные Великобритании, Италии, Польши, Румынии и Украины. В первой встрече японские хоккеисты уступили команде Италии – 1:4.

Напомним, что Сато пополнил состав барнаульцев по ходу минувшего сезона. Он провел за "Динамо-Алтай" 47 матчей и набрал 30 очков по системе "гол плюс пас".