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Овечкин обновил свой рекорд, забив 897-ю шайбу в НХЛ

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга"

18 апреля 2025, 19:41, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: Adam Hunger / ТАСС
Александр Овечкин / Фото: Adam Hunger / ТАСС

Российский хоккеист, капитан "Вашингтон кэпиталз" Александр Овечкин обновил свой рекорд, забив 897-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в заключительном матче регулярного чемпионата с командой "Питтсбург Пингвинз", сообщает "Спортс".

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Отмечается, что в 65 играх минувшего сезона Овечкин набрал 73 очка.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с "Нью-Йорк айлендерс" 6 апреля и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.

Хоккей Спорт

Комментарии 4

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Гость

06:31:19 19-04-2025

Овечкин конечно молодец! Но налоги платит там, у нас же закреплено в законе это, правда?

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Гость

09:22:29 19-04-2025

Своих подобных рекордов нет, так нужно примазаться к тем, кто сбежал к нашим врагам. Как то не по человечески.

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Гость

15:08:10 19-04-2025

Нам то что с того, с его шайб.

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Гость

17:01:50 19-04-2025

Гость (15:08:10 19-04-2025) Нам то что с того, с его шайб.... а чего бы вам хотелось? с его шайб

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