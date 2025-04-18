Овечкин обновил свой рекорд, забив 897-ю шайбу в НХЛ

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга"

18 апреля 2025, 19:41, ИА Амител

Александр Овечкин / Фото: Adam Hunger / ТАСС

Российский хоккеист, капитан "Вашингтон кэпиталз" Александр Овечкин обновил свой рекорд, забив 897-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в заключительном матче регулярного чемпионата с командой "Питтсбург Пингвинз", сообщает "Спортс".

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Отмечается, что в 65 играх минувшего сезона Овечкин набрал 73 очка.

Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с "Нью-Йорк айлендерс" 6 апреля и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.