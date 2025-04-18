Овечкин обновил свой рекорд, забив 897-ю шайбу в НХЛ
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга"
18 апреля 2025, 19:41, ИА Амител
Александр Овечкин / Фото: Adam Hunger / ТАСС
Российский хоккеист, капитан "Вашингтон кэпиталз" Александр Овечкин обновил свой рекорд, забив 897-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в заключительном матче регулярного чемпионата с командой "Питтсбург Пингвинз", сообщает "Спортс".
Матч завершился со счетом 5:2 в пользу "Питтсбурга". Отмечается, что в 65 играх минувшего сезона Овечкин набрал 73 очка.
Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с "Нью-Йорк айлендерс" 6 апреля и побив рекорд канадца Уэйна Гретцки.
06:31:19 19-04-2025
Овечкин конечно молодец! Но налоги платит там, у нас же закреплено в законе это, правда?
09:22:29 19-04-2025
Своих подобных рекордов нет, так нужно примазаться к тем, кто сбежал к нашим врагам. Как то не по человечески.
15:08:10 19-04-2025
Нам то что с того, с его шайб.
17:01:50 19-04-2025
Гость (15:08:10 19-04-2025) Нам то что с того, с его шайб.... а чего бы вам хотелось? с его шайб