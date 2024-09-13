12 сентября алтайская команда оказалась сильнее "Южного Урала"

13 сентября 2024, 11:14, ИА Амител

Фото: ХК "Динамо-Алтай"/пресс-служба клуба

Хоккеисты "Динамо-Алтая" одержали вторую победу в сезоне в чемпионате России Высшей хоккейной лиги. 12 сентября на своем льду в "Титов-Арене" переиграли команду "Южный Урал" из Орска со счетом 3:1.

Три первые игры чемпионата "Динамо-Алтай" провел дома. Перед встречей с уральцами соотношение побед и поражений было один к одному.

Счет в матче открыли гости за две минуты до окончания первого периода: отличился Иван Тимашев. Однако дальше забивали только динамовцы. На 33-й минуте счет сравнял Александр Сорокин. Вперед нашу команду вывел Сергей Барбашев. Итоговую шайбу забил Всеволод Путинцев.

"Во-первых, хочется поздравить всех наших преданных болельщиков с хорошей победой! Непростой матч: соперник уступил в предыдущей встрече, вышли играть, как говорится, от ножа, и нам отступать было некуда. Более-менее равный первый период, ненужный гол в концовке. Приятно, что парни нас услышали и забили важный гол в большинстве. Голы все важны были – и первый, и второй, и третий. В итоге довели матч до победы. Было много борьбы, много желания. Да, есть ошибки, они будут всегда. Поздравили Романа Сухочева с первым матчем, проведенным в ВХЛ", – приводит пресс-служба клуба слова главного тренера команды Дмитрия Пархоменко.

Барнаульцы в воскресенье, 15 сентября, продолжат домашнюю серию игр встречей с челябинским "Челметом". Матч начнется в 17 часов.