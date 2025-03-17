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Хоккеисты "Динамо-Алтая" потеряли шансы на плей-офф во втором своем сезоне в ВХЛ

Команда из Барнаула расположилась на 20-й строчке таблицы за тур до окончания чемпионата

17 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Хоккеисты "Динамо-Алтая" / Фото: сайт клуба "Динамо-Алтай"
Хоккеисты "Динамо-Алтая" / Фото: сайт клуба "Динамо-Алтай"

Барнаульская команда "Динамо-Алтай" потеряла шансы на выход в плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона 2024/2025. За тур до конца регулярного чемпионата динамовцы уступили команде "Магнитка" из Магнитогорска – прямому конкуренту за попадание в следующую стадию турнира. Игра, прошедшая 16 марта, завершилась со счетом 2:3 в пользу "Магнитки".

"Наша команда сегодня все сделала, чтобы не уступить в основное время, но нам не дали этого сделать. Команда перебросала "Магнитку", но при этом имела меньше процентов реализации. Нужно добавлять в точности бросков", – заявил после матча главный тренер "Динамо-Алтая" Дмитрий Пархоменко.

За тур до конца чемпионата барнаульская дружина занимает 20-е место в чемпионате ВХЛ из 33. В копилке нашей команды 71 очко. Этот результат можно назвать прекрасным, учитывая не самый большой бюджет в лиге. Для сравнения: в сезоне 2023/2024 года динамовцы также заняли 20-е место, но набрали всего 56 очков. Правда, тогда в ВХЛ выступало 29 клубов, а не 33, как сейчас.

Заключительный матч в сезоне "Динамо-Алтай" проведет на выезде в Орске 18 марта с "Южным Уралом".

Подробнее об итогах сезона алтайского коллектива читайте позже на amic.ru.

Фото: ХК

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Хоккей Спорт Динамо-Алтай

Комментарии 5

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Гость

11:38:43 17-03-2025

А зачем нам столько хоккеистов, футболистов, волейболистов...? Ведь они ничего не производят, а только потребляют и очень много! Тогда как в экономике не хватает рабочих рук и мы вынуждены завозить мигрантов с иным менталитетом и укладом жизни, нагружая нашу социальную сферу. Может пора пересмотреть государственную политику в этой сфере и сменить приоритеты в ценности и оценке человеческого труда.

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Гость

12:07:03 17-03-2025

Гость (11:38:43 17-03-2025) А зачем нам столько хоккеистов, футболистов, волейболистов..... всегда когда нужно было отвлечь людей, властители стоили колизей!...

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Гость

11:39:07 17-03-2025

С Южным Уралом сыграют, а не с Горняком

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Гость

12:02:40 17-03-2025

Слили концовку спецом, денег на плей-офф не было.

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Виктор

22:34:03 17-03-2025

Мотор играл интересней , чем мишкина команда

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