Хоккеисты "Динамо-Алтая" потеряли шансы на плей-офф во втором своем сезоне в ВХЛ

Команда из Барнаула расположилась на 20-й строчке таблицы за тур до окончания чемпионата

17 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Хоккеисты "Динамо-Алтая" / Фото: сайт клуба "Динамо-Алтай"

Барнаульская команда "Динамо-Алтай" потеряла шансы на выход в плей-офф Высшей хоккейной лиги сезона 2024/2025. За тур до конца регулярного чемпионата динамовцы уступили команде "Магнитка" из Магнитогорска – прямому конкуренту за попадание в следующую стадию турнира. Игра, прошедшая 16 марта, завершилась со счетом 2:3 в пользу "Магнитки".

"Наша команда сегодня все сделала, чтобы не уступить в основное время, но нам не дали этого сделать. Команда перебросала "Магнитку", но при этом имела меньше процентов реализации. Нужно добавлять в точности бросков", – заявил после матча главный тренер "Динамо-Алтая" Дмитрий Пархоменко.

За тур до конца чемпионата барнаульская дружина занимает 20-е место в чемпионате ВХЛ из 33. В копилке нашей команды 71 очко. Этот результат можно назвать прекрасным, учитывая не самый большой бюджет в лиге. Для сравнения: в сезоне 2023/2024 года динамовцы также заняли 20-е место, но набрали всего 56 очков. Правда, тогда в ВХЛ выступало 29 клубов, а не 33, как сейчас.

Заключительный матч в сезоне "Динамо-Алтай" проведет на выезде в Орске 18 марта с "Южным Уралом".

Подробнее об итогах сезона алтайского коллектива читайте позже на amic.ru.