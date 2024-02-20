Блин не комом. Как "Динамо-Алтай" завершило сезон и что с клубом будет в будущем

Руководство клуба и тренерский штаб подвели итоги выступления в ВХЛ

20 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Фото: ХК "Динамо-Алтай" /сайт клуба

Барнаульский хоккейный клуб "Динамо-Алтай" завершил выступление в первом за 17 лет сезоне ВХЛ. Наша команда, обладая одним из самых маленьких бюджетов в лиге, сходу заняла 20-е место из 29. Чтобы продолжить выступление в плей-офф (а для этого необходимо войти в 16 лучших коллективов), динамовцам не хватило всего нескольких побед. Руководство клуба и тренерский штаб на пресс-конференции подвели итоги первого года в элитной хоккейной лиге. Если коротко, то клуб в следующем сезоне продолжит выступление в ВХЛ, а руководство попробует сохранить основный состав.

20-е место в первом же сезоне ВХЛ. Это хороший результат?

Да. Президент "Динамо-Алтая" Руслан Чайкин напомнил, что хоккея такого высокого уровня в регионе не было 17 лет. По его словам, во многих встречах у игроков элементарно не хватало сил. Динамовцы провели 56 игр буквально за четыре месяца. Приходилось много летать и не оставалось времени на восстановление и тренировки.

Руслан Чайкин рассказал, что сейчас на уровне руководства ВХЛ обсуждается инициатива о том, чтобы продлить сроки проведения регулярного сезона. Скорее всего, он начнется в начале сентября и закончится в конце февраля.

Генеральный менеджер команды Артемий Лакиза уверен, что сезон получился неплохой.

"Было очень много ярких матчей. В большинстве матчей команда показала яркий хоккей и сражалась до самого конца. Почти всех лидеров мы обыграли. Старались в каждом матче играть на победу. Сезон был безумно тяжелым с точки зрения календаря. Мы показали себя очень ярко, всех игроков и болельщиков хотим поблагодарить за то, что прошли этот первый год успешно", – пояснил Артемий Лакиза.

Будет ли "Динамо-Алтай" выступать в следующем сезоне ВХЛ?

Да, деньги на это уже заложены в бюджете клуба. Каким он будет в итоге – пока неизвестно. По словам Руслана Чайкина, дополнительные средства в бюджет приносят болельщики. К примеру, в этом сезоне, многие топовые матчи сезона собирают на трибунах от трех до четырех тысяч зрителей. Пополнить копилку клуба также удалось за счет увеличения стоимости билетов.

В любом случае, отметил Руслан Чайкин, в следующем сезоне "Динамо-Алтай" продолжит выступление в ВХЛ. Есть вероятность, что лигу пополнит еще несколько клубов и количество игр вырастет.

Что будет с тренерским штабом и командой?

Сейчас руководство клуба обсуждает список тех, кто может остаться на следующий сезон. Высока вероятность, что костяк команды – около 70% состава – продолжат играть в Барнауле. Кроме того, в планах пригласить воспитанников барнаульской школы хоккея, играющих в других клубах ВХЛ.

Главному тренеру команды Дмитрию Пархоменко предложен контракт на следующий сезон. Однако сейчас специалист взял паузу, чтобы немного отдохнуть от тяжелой регулярки и обдумать это предложение. Свой ответ он пообещал дать в конце февраля – начале марта.

Будет ли у "Динамо-Алтая" клуб-партнер?

Да, но пока непонятно, кто именно. Обсуждается продление соглашения с клубом КХЛ "Адмирал". Также не исключено сотрудничество с новосибирской "Сибирью".