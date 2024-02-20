Блин не комом. Как "Динамо-Алтай" завершило сезон и что с клубом будет в будущем
Руководство клуба и тренерский штаб подвели итоги выступления в ВХЛ
20 февраля 2024, 15:00, ИА Амител
Барнаульский хоккейный клуб "Динамо-Алтай" завершил выступление в первом за 17 лет сезоне ВХЛ. Наша команда, обладая одним из самых маленьких бюджетов в лиге, сходу заняла 20-е место из 29. Чтобы продолжить выступление в плей-офф (а для этого необходимо войти в 16 лучших коллективов), динамовцам не хватило всего нескольких побед. Руководство клуба и тренерский штаб на пресс-конференции подвели итоги первого года в элитной хоккейной лиге. Если коротко, то клуб в следующем сезоне продолжит выступление в ВХЛ, а руководство попробует сохранить основный состав.
20-е место в первом же сезоне ВХЛ. Это хороший результат?
Да. Президент "Динамо-Алтая" Руслан Чайкин напомнил, что хоккея такого высокого уровня в регионе не было 17 лет. По его словам, во многих встречах у игроков элементарно не хватало сил. Динамовцы провели 56 игр буквально за четыре месяца. Приходилось много летать и не оставалось времени на восстановление и тренировки.
Руслан Чайкин рассказал, что сейчас на уровне руководства ВХЛ обсуждается инициатива о том, чтобы продлить сроки проведения регулярного сезона. Скорее всего, он начнется в начале сентября и закончится в конце февраля.
Генеральный менеджер команды Артемий Лакиза уверен, что сезон получился неплохой.
"Было очень много ярких матчей. В большинстве матчей команда показала яркий хоккей и сражалась до самого конца. Почти всех лидеров мы обыграли. Старались в каждом матче играть на победу. Сезон был безумно тяжелым с точки зрения календаря. Мы показали себя очень ярко, всех игроков и болельщиков хотим поблагодарить за то, что прошли этот первый год успешно", – пояснил Артемий Лакиза.
Будет ли "Динамо-Алтай" выступать в следующем сезоне ВХЛ?
Да, деньги на это уже заложены в бюджете клуба. Каким он будет в итоге – пока неизвестно. По словам Руслана Чайкина, дополнительные средства в бюджет приносят болельщики. К примеру, в этом сезоне, многие топовые матчи сезона собирают на трибунах от трех до четырех тысяч зрителей. Пополнить копилку клуба также удалось за счет увеличения стоимости билетов.
В любом случае, отметил Руслан Чайкин, в следующем сезоне "Динамо-Алтай" продолжит выступление в ВХЛ. Есть вероятность, что лигу пополнит еще несколько клубов и количество игр вырастет.
Что будет с тренерским штабом и командой?
Сейчас руководство клуба обсуждает список тех, кто может остаться на следующий сезон. Высока вероятность, что костяк команды – около 70% состава – продолжат играть в Барнауле. Кроме того, в планах пригласить воспитанников барнаульской школы хоккея, играющих в других клубах ВХЛ.
Главному тренеру команды Дмитрию Пархоменко предложен контракт на следующий сезон. Однако сейчас специалист взял паузу, чтобы немного отдохнуть от тяжелой регулярки и обдумать это предложение. Свой ответ он пообещал дать в конце февраля – начале марта.
Будет ли у "Динамо-Алтая" клуб-партнер?
Да, но пока непонятно, кто именно. Обсуждается продление соглашения с клубом КХЛ "Адмирал". Также не исключено сотрудничество с новосибирской "Сибирью".
15:17:47 20-02-2024
Отличный сезон !!!! Спасибо! Не пожалел, что абонемент взял - пропустил всего лишь одну игру
17:08:59 20-02-2024
Сезон не плохой! надо усиливать состав! Удачи в следующем сезоне!
18:22:24 20-02-2024
20 место из 29, на "Первенстве водоачки" это прорыв !
23:34:49 20-02-2024
Гость (18:22:24 20-02-2024) 20 место из 29, на "Первенстве водоачки" это прорыв !... если вспомнить , что до того были третьи-четвёртые места в "первенстве пня и его окрестностей" , то да , прорыв.
11:37:05 21-02-2024
Гость (18:22:24 20-02-2024) 20 место из 29, на "Первенстве водоачки" это прорыв !... Поиграй сначала, потом пиши, специалист
23:51:55 20-02-2024
Всем кто относиться к клубу огромное спасибо за сезон, всё прошло на хорошем уровнеИгра, атмосфера на трибунах и за их пределах, всё супер,и Гала матч в конце сезона это что-то"как в лучших домах ландоры",так держать и становится ещё лучше в будущем.👍👍👍
01:41:43 25-02-2024
Спасибо за сезон! Команда проявила характер, результат достойный. Пока не хватает сыгранности, хотелось бы сохранить состав и на играть его к будущему сезону.