Хоккеисты "Динамо-Алтая" стартовали в новом году с важной победы над "Олимпией"

Барнаульцы продолжают борьбу за плей-офф

07 января 2025, 14:35, ИА Амител

Хоккейный матч / Фото: ХК "Динамо-Алтай"

Хоккеисты "Динамо-Алтая" в первом матче после новогодней паузы одержали важную победу. Первый матч 2025 года барнаульцы провели в Кирово-Чепецке против местной "Олимпии" и одержали победу со счетом 4:3.

"Во-первых, хочется поздравить всех наших преданных болельщиков с хорошей победой, она была очень непростая. Соперник очень хотел победить дома. Первый матч после Нового года: полные трибуны, болельщики гнали вперед свою команду, сравняли счет. Неприятный момент получать в начале третьего периода шайбу. Плюс-минус отработали строго в обороне, старались нивелировать все моменты, огрехи. Повезло, что забили четвертую шайбу, выстояли в концовке в меньшинстве. Спасибо парням!" – прокомментировал итоги встречи главный тренер "Динамо-Алтая" Дмитрий Пархоменко.

После 38 игр динамовцы занимают 18-е место в чемпионате ВХЛ. Из 33 команд в плей-офф выходят только 16 команд. Впереди у динамовцев еще много игр, чтобы улучшить результат.