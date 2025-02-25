Матч состоялся на льду барнаульской "Титов-Арены"

25 февраля 2025, 21:50, ИА Амител

Фото: Markus Spiske / unsplash.com

Хоккеисты "Динамо-Алтая" дома выиграли у самарского ЦСК ВВС. Очередной матч чемпионата ВХЛ состоялся 25 февраля на льду барнаульской "Титов-Арены" и завершился волевой победой хозяев – 4:1.

Счет в игре на седьмой минуте открыли самарцы. Отличился нападающий "летчиков" Николай Владимиров. Однако еще до первого перерыва дубль Константина Пархоменко и гол Оскара Булавчука вывели "Динамо-Алтай" вперед – 3:1.

Во втором периоде зрители заброшенных шайб не увидели, а в третьей двадцатиминутке Александр Когалев в четвертый раз поразил ворота самарцев.

4:1 – победа "Динамо-Алтая". Следующий матч команда Дмитрия Пархоменко вновь проведет на своем льду в четверг, 27 февраля, против "Дизеля" из Пензы.